"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank ostrzega

telefon szpieg hacker
Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku
Źródło: KWP w Olsztynie
PKO Bank Polski ostrzega przed oszustami. Największy bank nad Wisłą apeluje do klientów, by uważali na fałszywe e-maile o tematach: "Aktualizacja danych – ważna informacja" czy "Zaktualizuj swoje dane do…". Podkreśla też, że oszuści podszywają się pod pracowników i proszą o przesłanie pieniędzy.

Bank podaje w komunikacie, że "oszuści wykorzystują 2 różne sposoby ataku".

PKO BP o pierwszym sposobie ataku

Wyjaśnia, że w pierwszym przypadku cyberprzestępcy "dzwonią do klientów i powołują się na naszą ankietę, w której prosimy o podanie dodatkowych informacji w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu".

"Następnie informują, że ze względów bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć środki przed praniem pieniędzy, klient musi przesłać je na 'bezpieczne konto'. Uważaj, możesz stracić pieniądze! Nasz pracownik nigdy nie prosi o przesłanie pieniędzy na inne konto" - napisano w komunikacie banku.

Największy bank od drugim sposobie

W ramach drugiego sposobu "oszuści używają sfałszowanego adresu e-mail, który wskazuje na nasz bank (końcówka 'PKO') lub serwis iPKO ('IPKO')". "Wiadomości wysłane są z różnych adresów e-mailowych. Mogą mieć różne warianty dat w tytule, np. 'Zaktualizuj swoje dane do 16.12.2025'" - podaje bank.

"W treści wiadomości znajduję się przycisk 'Zaktualizuj dane teraz'. Prowadzi on do fałszywej strony, która przypomina nasz serwis bankowy. Nie jesteśmy autorem tych wiadomości. Nie otwieraj załączników i nie klikaj w linki w tego rodzaju e-mailach" - apeluje bank.

Oto przykładowe wiadomości wysyłane przez oszustów do klientów PKO BP:

Wiadomość od oszustów
Wiadomość od oszustów
Źródło: PKO BP
Wiadomość od oszustów
Wiadomość od oszustów
Źródło: PKO BP

O czym trzeba pamiętać

Bank podaje też, o czym muszą pamiętać klienci, jeśli nie chcą dać się złapać na sztuczki oszustów.

"W przypadku ankiety AML pytamy o dane tylko po zalogowaniu do serwisu iPKO lub aplikacji IKO. W niektórych przypadkach nasi pracownicy mogą kontaktować się z Tobą e-mailem lub telefonicznie z prośbą, aby zaktualizować dane w naszej placówce albo w aplikacji IKO lub serwisie iPKO. Pracownik banku nigdy nie poprosi Cię o dane karty płatniczej oraz jej PIN, o login i hasło do bankowości elektronicznej, pełny numer PESEL czy kod BLIK. Nie będzie też namawiał do instalacji dodatkowego oprogramowania" - przypomina PKO BP.

"Jeśli nie masz pewności, czy to my pytamy, potwierdź w aplikacji IKO, czy kontaktuje się z Tobą nasz pracownik lub zadzwoń pod nr 800 302 302 (bez opłat dla numerów krajowych w Polsce, w pozostałych przypadkach opłata zgodna ze stawką operatora). Jeśli masz wątpliwości, kto się z Tobą kontaktuje – przerwij połączenie. Nasze e-maile i SMS-y nie zawierają linków Zanim zalogujesz się do serwisu, zawsze sprawdzaj dokładnie adres strony" - czytamy.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

Autorka/Autor: mp/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

CyberbezpieczeństwooszustwaoszustwoOszustwa internetoweostrzeżeniabankBankowość
