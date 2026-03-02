Trump blokuje Anthropic. Pentagon wybiera OpenAI

Prof. Przegalińska: sztuczna inteligencja to technologia, która może wnioskować Źródło: TVN24

Szef OpenAI przekazał, że uzgodnione z Departamentem Obrony zasady obejmują ograniczenia dotyczące wykorzystania modeli AI w wrażliwych obszarach. Jak zaznaczył, chodzi między innymi o zakaz masowej inwigilacji obywateli w kraju oraz o zachowanie ludzkiej kontroli nad użyciem siły, w tym w systemach uzbrojenia autonomicznego.

"Dwie z naszych najważniejszych zasad bezpieczeństwa to zakaz krajowej masowej inwigilacji oraz odpowiedzialność człowieka za użycie siły, w tym w przypadku autonomicznych systemów uzbrojenia. Departament Wojny zgadza się z tymi zasadami, odzwierciedla je w prawie i polityce, a my wpisaliśmy je do naszej umowy" - napisał Altman w serwisie X.

Dodał również, że firma stworzy techniczne zabezpieczenia, by modele działały zgodnie z przyjętymi założeniami. - Zbudujemy także zabezpieczenia techniczne, aby zapewnić, że nasze modele będą działały tak, jak powinny, czego chciał również Departament Wojny - podkreślił.

Altman zapowiedział, że do Pentagonu zostaną skierowani inżynierowie, którzy będą nadzorować bezpieczeństwo systemów.

Tonight, we reached an agreement with the Department of War to deploy our models in their classified network.



In all of our interactions, the DoW displayed a deep respect for safety and a desire to partner to achieve the best possible outcome.



Spór wokół Anthropic

Umowa z OpenAI została ogłoszona tego samego dnia, w którym prezydent Donald Trump zdecydował, że wszystkie agencje federalne muszą zaprzestać korzystania z narzędzi AI firmy Anthropic. Sekretarz obrony Pete Hegseth ogłosił, że spółka zostanie uznana za "ryzyko dla łańcucha dostaw".

Decyzja miała związek z odmową ustępstw w negocjacjach z Pentagonem. Według administracji Anthropic nie zgodziło się na zniesienie ograniczeń dotyczących wykorzystania swoich systemów w autonomicznych systemach uzbrojenia oraz w masowej inwigilacji obywateli USA.

Anthropic zapowiedziało w piątek, że zaskarży decyzję o uznaniu go za "ryzyko dla łańcucha dostaw". Tego typu status jest zwykle nadawany firmom mającym bezpośrednie powiązania z zagranicznymi przeciwnikami. W praktyce oznaczałby on, że wszyscy kontrahenci współpracujący z wojskiem musieliby wykazać, że ich projekty nie wykorzystują produktów Anthropic.

Niejasne różnice w warunkach

Nie jest jasne, czym różni się umowa OpenAI z Pentagonem od warunków proponowanych wcześniej przez Anthropic. Stacja CNN zwróciła się do Pentagonu i OpenAI o dodatkowe wyjaśnienia.

Do sprawy odniósł się również podsekretarz obrony odpowiedzialny za technologie Emil Michael. "W kwestiach życia i śmierci naszych żołnierzy posiadanie niezawodnego i stabilnego partnera, który działa w dobrej wierze, ma kluczowe znaczenie, gdy wchodzimy w erę sztucznej inteligencji" - napisał w serwisie X.

Pete Hegseth udostępnił w mediach społecznościowych wpis Altmana informujący o zawarciu porozumienia.

Opracował Jan Sowa/ams