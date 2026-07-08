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Nowy trik oszustów. Wystarczy jeden link

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że jest poszukiwany (zdjęcie ilustracyjne)
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: maoyunping/Shutterstock
CERT Polska ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod operatorów stref płatnego parkowania. Przestępcy rozsyłają SMS-y z informacją o rzekomej zaległości za parking, próbując w ten sposób wyłudzić dane lub pieniądze.

Jak przekazał zespół CERT Polska, oszuści podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania, np. City Parking Group i w ich imieniu wysyłają wiadomość SMS do użytkowników.

Wiadomość zawiera wezwanie do uregulowania rzekomej zaległości za parkowanie, a także link, który kieruje do strony internetowej przypominającej oficjalny serwis płatności. W rzeczywistości link prowadzi do strony przygotowanej przez przestępców.

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Sposoby oszustów

"Podanie tam danych rejestracyjnych pojazdu może prowadzić do ich wykorzystania w dalszych próbach wyłudzeń, a wpisanie danych karty płatniczej skutkuje utratą pieniędzy" - ostrzegli eksperci CERT Polska.

Zaznaczyli, że oszuści próbują też obchodzić zabezpieczenia telefonów przed otwieraniem linków z nieznanych źródeł. W tym celu proszą użytkownika o odpowiedź w konwersacji lub manualne skopiowanie adresu fałszywej strony.

Na co trzeba uważać?

Eksperci radzą, by zawsze dokładnie sprawdzać adres nadawcy oraz domenę strony, do której przenosi link. Należy zwrócić przy tym uwagę na nietypowe nazwy albo literówki w treści wiadomości. Zespół zalecił też zachowywać ostrożność wobec komunikatów o "zwrocie środków" i presji czasu.

"Nie należy podawać danych wrażliwych, takich jak dane osobowe ani karty płatniczej w serwisach, co do których użytkownik ma wątpliwości. Jeśli ktoś nie jest pewien, czy otrzymana wiadomość jest prawdziwa, najlepiej zweryfikować ją poprzez kontakt z firmą, która rzekomo ją wysłała" - podkreślili eksperci.

Gdzie zgłosić podejrzaną wiadomość?

Podejrzane wiadomości SMS można przesyłać do CERT Polska na bezpłatny numer 8080. Podejrzane wiadomości e-mail warto zgłaszać przez stronę incydent.cert.pl lub przez usługę „Bezpiecznie w sieci” w aplikacji mObywatel.

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Czym jest CERT Polska?

CERT Polska to działający w instytucie badawczym NASK zespół reagowania na incydenty w sieci i przyjmujący zgłoszenia o podejrzanych i nietypowych zdarzeniach.

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Źródło: PAP
Tagi:
TechnologiaOszustwa internetoweoszustwa
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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