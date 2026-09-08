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Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Macron naciska na Brukselę

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
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Emmanuel Macron
Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT
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Emmanuel Macron zaapelował do Ursuli von der Leyen o stworzenie unijnych przepisów ograniczających dzieciom dostęp do serwisów społecznościowych. Francuski prezydent chce europejskiego zakazu dla osób poniżej 15. roku życia - podała AFP, która dotarła do jego listu.

List do przewodniczącej Komisji Europejskiej jest datowany na 29 sierpnia. Macron przekonuje w nim, że nowe regulacje powinny powstać w możliwie krótkim czasie.

Europejskie przepisy chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej - napisał francuski prezydent, cytowany przez AFP.

Macron wskazał, że regulacje powinny objąć między innymi weryfikację wieku użytkowników oraz mechanizmy, które mogą prowadzić do uzależnienia od mediów społecznościowych. Zaproponował także wprowadzenie domyślnych zabezpieczeń, takich jak limity czasu korzystania z platform.

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Francuski zakaz zablokowała Rada Konstytucyjna

Macron wcześniej zabiegał o podobne ograniczenia we Francji. W sierpniu Rada Konstytucyjna zablokowała jednak ustawę zakazującą dzieciom poniżej 15. roku życia dostępu do portali społecznościowych.

Rada uznała, że nowe prawo ogranicza swobodę wypowiedzi. Zwróciła również uwagę, że przepisy nie wyjaśniają, w jaki sposób użytkownicy mieliby potwierdzać swój wiek.

Prezydent polecił premierowi Sébastienowi Lecornu zmienić ustawę tak, aby uwzględniała wytyczne Rady Konstytucyjnej.

Zakaz mediów społecznościowych dla nastolatków zablokowany
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Unia rozważa limity wiekowe w mediach społecznościowych

Według AFP Macron chce, aby sprawa została rozwiązana do wiosny 2027 roku, gdy zakończy się jego druga kadencja. Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych ma być jednym z jego priorytetów na ostatnim etapie urzędowania.

Von der Leyen zapowiedziała w lipcu, że po wakacjach przedstawi europejskie propozycje. AFP podała, że mogą one przewidywać całkowity zakaz dostępu do portali społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia oraz łagodniejsze ograniczenia dla osób w wieku 13-18 lat.

Źródło: PAP
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Tagi:
FrancjaMedia społecznościoweEmmanuel MacronUnia EuropejskaUrsula von der LeyenTechnologia
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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