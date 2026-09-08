Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Macron naciska na Brukselę
List do przewodniczącej Komisji Europejskiej jest datowany na 29 sierpnia. Macron przekonuje w nim, że nowe regulacje powinny powstać w możliwie krótkim czasie.
Europejskie przepisy chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej - napisał francuski prezydent, cytowany przez AFP.
Macron wskazał, że regulacje powinny objąć między innymi weryfikację wieku użytkowników oraz mechanizmy, które mogą prowadzić do uzależnienia od mediów społecznościowych. Zaproponował także wprowadzenie domyślnych zabezpieczeń, takich jak limity czasu korzystania z platform.
Francuski zakaz zablokowała Rada Konstytucyjna
Macron wcześniej zabiegał o podobne ograniczenia we Francji. W sierpniu Rada Konstytucyjna zablokowała jednak ustawę zakazującą dzieciom poniżej 15. roku życia dostępu do portali społecznościowych.
Rada uznała, że nowe prawo ogranicza swobodę wypowiedzi. Zwróciła również uwagę, że przepisy nie wyjaśniają, w jaki sposób użytkownicy mieliby potwierdzać swój wiek.
Prezydent polecił premierowi Sébastienowi Lecornu zmienić ustawę tak, aby uwzględniała wytyczne Rady Konstytucyjnej.
Unia rozważa limity wiekowe w mediach społecznościowych
Według AFP Macron chce, aby sprawa została rozwiązana do wiosny 2027 roku, gdy zakończy się jego druga kadencja. Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych ma być jednym z jego priorytetów na ostatnim etapie urzędowania.
Von der Leyen zapowiedziała w lipcu, że po wakacjach przedstawi europejskie propozycje. AFP podała, że mogą one przewidywać całkowity zakaz dostępu do portali społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia oraz łagodniejsze ograniczenia dla osób w wieku 13-18 lat.