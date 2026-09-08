Tech Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci w UE. Macron naciska na Brukselę Oprac. Jan Sowa |

Barbara Nowacka, ministra edukacji o zakazie mediów społecznościowych dla dzieci Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

List do przewodniczącej Komisji Europejskiej jest datowany na 29 sierpnia. Macron przekonuje w nim, że nowe regulacje powinny powstać w możliwie krótkim czasie.

Europejskie przepisy chroniłyby wszystkie dzieci w Unii Europejskiej - napisał francuski prezydent, cytowany przez AFP.

Macron wskazał, że regulacje powinny objąć między innymi weryfikację wieku użytkowników oraz mechanizmy, które mogą prowadzić do uzależnienia od mediów społecznościowych. Zaproponował także wprowadzenie domyślnych zabezpieczeń, takich jak limity czasu korzystania z platform.

Dowiedz się więcej: Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci. Francuski parlament zdecydował TVN24

Francuski zakaz zablokowała Rada Konstytucyjna

Macron wcześniej zabiegał o podobne ograniczenia we Francji. W sierpniu Rada Konstytucyjna zablokowała jednak ustawę zakazującą dzieciom poniżej 15. roku życia dostępu do portali społecznościowych.

Rada uznała, że nowe prawo ogranicza swobodę wypowiedzi. Zwróciła również uwagę, że przepisy nie wyjaśniają, w jaki sposób użytkownicy mieliby potwierdzać swój wiek.

Prezydent polecił premierowi Sébastienowi Lecornu zmienić ustawę tak, aby uwzględniała wytyczne Rady Konstytucyjnej.

Dowiedz się więcej: Zakaz mediów społecznościowych dla nastolatków zablokowany TVN24

Unia rozważa limity wiekowe w mediach społecznościowych

Według AFP Macron chce, aby sprawa została rozwiązana do wiosny 2027 roku, gdy zakończy się jego druga kadencja. Ograniczenie dostępu dzieci do mediów społecznościowych ma być jednym z jego priorytetów na ostatnim etapie urzędowania.

Von der Leyen zapowiedziała w lipcu, że po wakacjach przedstawi europejskie propozycje. AFP podała, że mogą one przewidywać całkowity zakaz dostępu do portali społecznościowych dla dzieci poniżej 13. roku życia oraz łagodniejsze ograniczenia dla osób w wieku 13-18 lat.