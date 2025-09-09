Nebius Group podpisała z Microsoftem pięcioletnią umowę na dostarczanie infrastruktury GPU (procesorów graficznych) w chmurze. Informacja o kontrakcie natychmiast podbiła wartość akcji amsterdamskiej spółki, które poszybowały o kilkadziesiąt procent. Wartość umowy może sięgnąć niemal 20 miliardów dolarów.

Kontrakt zakłada dostarczenie przez firmę Nebius dedykowanej infrastruktury GPU dla Microsoft w nowym centrum danych w Vineland w New Jersey, które ma zostać uruchomione jeszcze w tym roku. Firma specjalizuje się w dostarczaniu procesorów graficznych oraz usług AI w chmurze, oferując programistom narzędzia niezbędne do tworzenia, uruchamiania i skalowania modeli sztucznej inteligencji.

Jednym z udziałowców firmy jest Nvidia, która w 2024 roku uczestniczyła w rundzie finansowania, inwestując około 700 milionów dolarów i zostając akcjonariuszem mniejszościowym.

Warunki umowy Nebius - Microsoft

Podstawowa wartość umowy wynosi 17,4 mld USD, a z opcją zakupu dodatkowych usług przez Microsoft całkowita kwota może wzrosnąć do około 19,4 mld USD. Umowa podkreśla znaczenie zaawansowanych rozwiązań chmurowych dla rozwoju sztucznej inteligencji w globalnej skali.

- Warunki finansowe umowy są same w sobie atrakcyjne, ale co istotne, umowa ta pomoże nam również jeszcze bardziej przyspieszyć rozwój naszej działalności w zakresie chmury obliczeniowej AI w 2026 r. i w kolejnych latach - podkreśla Arkady Volozh, CEO Nebius Group.

W wyniku informacji o umowie akcje spółki na nowojorskiej giełdzie wzrosły o ponad 47 procent po zamknięciu sesji.

Wyścig o dominację w sektorze AI

Kontrakt między Nebius a Microsoftem może w istotny sposób wpłynąć na rywalizację w sektorze sztucznej inteligencji. Dostęp do dedykowanej infrastruktury procesrów graficznych ma zapewnić Microsoftowi przewagę w szybkim rozwijaniu i wdrażaniu zaawansowanych modeli AI. Firmy, które nie dysponują podobnymi zasobami, będą musiały zwiększyć inwestycje w infrastrukturę lub szukać partnerów technologicznych, aby nie pozostać w tyle.

Nebius dostarczy Microsoftowi dedykowaną moc obliczeniową GPU Shutterstock

Dla czołowych graczy, takich jak Google, Amazon czy CoreWeave, kontrakt pokazuje, jak istotne stają się strategiczne partnerstwa i dostęp do wydajnej infrastruktury w wyścigu o dominację w obszarze AI. W praktyce oznacza to większą presję na rozwój centrów danych i usług chmurowych, a także daje firmom z lepszym zapleczem technologicznym możliwość szybszego wprowadzania innowacji i kształtowania standardów w branży.

Autorka/Autor:jjs/ams

Źródło: Reuters, CNBC