Tech Nagły skok kursu. Wystarczyło kilka słów Trumpa Oprac. Jan Sowa |

Glapiński o bitcoinach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/AL DRAGO / POOL

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Prezydent USA Donald Trump zaapelował do amerykańskich ustawodawców o przyjęcie przepisów, które miałyby jasno określić zasady funkcjonowania rynku kryptowalut. Jego słowa padły po spotkaniu w Białym Domu z przedstawicielami branży.

Trump od dawna opowiada się za rozwojem rynku kryptowalut i już wcześniej zapowiadał uczynienie Stanów Zjednoczonych "kryptowalutową stolicą świata". Teraz zwrócił się do parlamentu w tej sprawie.

- Teraz Kongres musi zrobić kolejny krok i uchwalić ustawę Clarity Act - uczciwą wersję Clarity Act - powiedział prezydent USA.

Bitcoin przebił granicę

Te słowa zrobiły wrażenie, co pokazuje silna reakcja rynku. Bitcoin - największa kryptowaluta świata - zyskał 3,4 proc. i przebił poziomy oporu utrzymujące się od początku czerwca.

Kurs wzrósł powyżej 70 tys. dolarów i dotarł do około 71,7 tys. dolarów.

Ether podrożał o 3,3 proc., osiągając najwyższy poziom od ponad trzech miesięcy.

Wzrosty przypominają reakcję rynku z lipca 2025 roku, kiedy podpisano GENIUS Act, ustanawiający ramy regulacyjne dla stablecoinów.

Kurs bitcoina z ostatnich trzech dni Źródło zdjęcia: stooq.pl

Trump, krypto i Kongres

Tymczasem projekt dotyczący kryptowalut, popierany przez przedstawicieli branży, utknął obecnie w Senacie.

Jeżeli przepisy weszłyby w życie, miałyby określić, czy dana kryptowaluta jest papierem wartościowym, czy towarem. Ustawa miałaby tym samym rozdzielić kompetencje między Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) a Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).

Przedstawiciele branży i analitycy zwracają uwagę, że bez odpowiedniej ustawy regulacje pozostają podatne na zmiany polityczne oraz spory sądowe.

Spór wokół kryptowalut

Przyjęcie ustawy nie jest jednak przesądzone. Wielu demokratów, a także część republikanów, zapowiada, że nie poprze projektu bez zapisów zakazujących osobom pełniącym funkcje publiczne, w tym Trumpowi, czerpania zysków z własnych przedsięwzięć kryptowalutowych.

Prezydent USA ujawnił, że w 2025 roku jego rodzina osiągnęła ponad 1,4 mld dolarów przychodów z działalności związanej z kryptowalutami.

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Spółki krypto w górę

Po słowach Trumpa rosły w czwartek również notowania firm związanych z rynkiem aktywów cyfrowych.

Akcje Coinbase Global zyskały 8,4 proc., a Strategy wzrosły o 10 proc. Notowania spółek wydobywających kryptowaluty, w tym Riot Platforms, MARA Holdings, Hut 8 i Bit Digital, rosły od 3 do 6 proc.

Producent urządzeń do kopania bitcoinów Canaan zyskał 20 proc., emitent stablecoinów Circle wzrósł o 8 proc., a platforma inwestycyjna Robinhood Markets o 5 proc.

Wzrosty następują jednak po słabym początku roku dla rynku kryptowalut. Bitcoin od początku 2026 roku stracił około 18 proc.