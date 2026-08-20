Nagły skok kursu. Wystarczyło kilka słów Trumpa
Prezydent USA Donald Trump zaapelował do amerykańskich ustawodawców o przyjęcie przepisów, które miałyby jasno określić zasady funkcjonowania rynku kryptowalut. Jego słowa padły po spotkaniu w Białym Domu z przedstawicielami branży.
Trump od dawna opowiada się za rozwojem rynku kryptowalut i już wcześniej zapowiadał uczynienie Stanów Zjednoczonych "kryptowalutową stolicą świata". Teraz zwrócił się do parlamentu w tej sprawie.
- Teraz Kongres musi zrobić kolejny krok i uchwalić ustawę Clarity Act - uczciwą wersję Clarity Act - powiedział prezydent USA.
Bitcoin przebił granicę
Te słowa zrobiły wrażenie, co pokazuje silna reakcja rynku. Bitcoin - największa kryptowaluta świata - zyskał 3,4 proc. i przebił poziomy oporu utrzymujące się od początku czerwca.
Kurs wzrósł powyżej 70 tys. dolarów i dotarł do około 71,7 tys. dolarów.
Ether podrożał o 3,3 proc., osiągając najwyższy poziom od ponad trzech miesięcy.
Wzrosty przypominają reakcję rynku z lipca 2025 roku, kiedy podpisano GENIUS Act, ustanawiający ramy regulacyjne dla stablecoinów.
Trump, krypto i Kongres
Tymczasem projekt dotyczący kryptowalut, popierany przez przedstawicieli branży, utknął obecnie w Senacie.
Jeżeli przepisy weszłyby w życie, miałyby określić, czy dana kryptowaluta jest papierem wartościowym, czy towarem. Ustawa miałaby tym samym rozdzielić kompetencje między Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) a Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary (CFTC).
Przedstawiciele branży i analitycy zwracają uwagę, że bez odpowiedniej ustawy regulacje pozostają podatne na zmiany polityczne oraz spory sądowe.
Spór wokół kryptowalut
Przyjęcie ustawy nie jest jednak przesądzone. Wielu demokratów, a także część republikanów, zapowiada, że nie poprze projektu bez zapisów zakazujących osobom pełniącym funkcje publiczne, w tym Trumpowi, czerpania zysków z własnych przedsięwzięć kryptowalutowych.
Prezydent USA ujawnił, że w 2025 roku jego rodzina osiągnęła ponad 1,4 mld dolarów przychodów z działalności związanej z kryptowalutami.
Spółki krypto w górę
Po słowach Trumpa rosły w czwartek również notowania firm związanych z rynkiem aktywów cyfrowych.
Akcje Coinbase Global zyskały 8,4 proc., a Strategy wzrosły o 10 proc. Notowania spółek wydobywających kryptowaluty, w tym Riot Platforms, MARA Holdings, Hut 8 i Bit Digital, rosły od 3 do 6 proc.
Producent urządzeń do kopania bitcoinów Canaan zyskał 20 proc., emitent stablecoinów Circle wzrósł o 8 proc., a platforma inwestycyjna Robinhood Markets o 5 proc.
Wzrosty następują jednak po słabym początku roku dla rynku kryptowalut. Bitcoin od początku 2026 roku stracił około 18 proc.