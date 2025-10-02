Platforma z dużymi podwyżkami. Gracze oburzeni

Branżę IT dotknęło spowolnienie. Czuć niepewność i obawę przed sztuczną inteligencją Źródło: TVN24

Microsoft wprowadził aktualizację usługi abonamentowej dla graczy i oferuje trzy nowe pakiety: Essential, Premium oraz Ultimate. Dotychczasowi subskrybenci zostali automatycznie przeniesieni do nowych planów.

Nowe ceny Xbox Game Pass

Największe kontrowersje wzbudziła cena pakietu Ultimate – wzrost o ponad 55 proc. sprawił, że wielu graczy zaczęło anulować subskrypcje. Fora i media społecznościowe wypełniły się krytycznymi komentarzami, a niektórzy użytkownicy zapowiadają przejście na tańsze plany lub całkowitą rezygnację z usługi.

Oto nowe ceny sztandarowej usługi subskrypcyjnej Microsoft:

Core -> Essential: cena wzrosła z 29 zł do 36,99 zł miesięcznie,

Standard -> Premium: pozostaje na poziomie 54,99 zł ,

Ultimate: podwyżka z 73,99 zł do aż 114,99 zł miesięcznie,

PC Game Pass: zamiast 47,99 zł trzeba zapłacić 62,99 zł.

Dlaczego Microsoft wprowadza zmiany

Firma tłumaczy decyzję chęcią dostosowania Game Pass do różnych potrzeb graczy oraz rosnącymi kosztami rozwijania oferty. Nowe plany mają zapewnić więcej elastyczności i dodatkowych benefitów, a także wzmocnić ekosystem Xbox, obejmujący konsole, PC i granie w chmurze.

Gracze oburzeni podwyżkami

Nic dziwnego, że gracze zareagowali z furią na te zmiany - wskazał brytyjski tabloid "The Sun".

Bulwarówka wskazała, że na Reddicie pojawiło się kilka wątków pełnych zdenerwowanych właścicieli konsoli Xbox, którzy wyrażali gniew i obawy dotyczące aktualizacji cen.

"The Sun" zacytował słowa użytkowników - jeden z nich napisał: "Teraz po prostu taniej jest kupić gry, które się chce. 50-procentowa podwyżka to szaleństwo".

Inny stwierdził: "Właśnie anulowałem subskrypcję. Microsoft ma urojenia".

Kolejna osoba stwierdziła: "To spowoduje, że wiele osób nie będzie mogło sobie na to pozwolić, co jest naprawdę ironiczne, biorąc pod uwagę, że dosłownie przed chwilą mówili o tym, że jest to opłacalne. Dla zwykłych graczy to po prostu nie jest tego warte".

Największe platformy gamingowe

Do największych platform gamingowych na świecie należą oprócz Xbox między innymi Steam, Epic Games Store czy PlayStation Network, a wśród największych producentów konsoli oprócz Microsoftu są także Sony i Nintendo.

