Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Platforma z dużymi podwyżkami. Gracze oburzeni

pad konsola gracz gracze - soul kitchen shutterstock_783065299_1
Branżę IT dotknęło spowolnienie. Czuć niepewność i obawę przed sztuczną inteligencją
Źródło: TVN24
Microsoft ogłosił gruntowne zmiany w usłudze abonamentowej Xbox Game Pass. Wprowadzono trzy nowe plany a wraz z nimi znaczne podwyżki. Największe emocje budzi ponad 50-procentowy wzrost ceny pakietu Ultimate.

Microsoft wprowadził aktualizację usługi abonamentowej dla graczy i oferuje trzy nowe pakiety: Essential, Premium oraz Ultimate. Dotychczasowi subskrybenci zostali automatycznie przeniesieni do nowych planów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?

Przebodźcowanie to dziś norma, nie wyjątek. Co nam robi?

TVN24
"Wyjątkowo wysokie ceny" na popularnej platformie. Ministerstwo reaguje

"Wyjątkowo wysokie ceny" na popularnej platformie. Ministerstwo reaguje

Nowe ceny Xbox Game Pass

Największe kontrowersje wzbudziła cena pakietu Ultimate – wzrost o ponad 55 proc. sprawił, że wielu graczy zaczęło anulować subskrypcje. Fora i media społecznościowe wypełniły się krytycznymi komentarzami, a niektórzy użytkownicy zapowiadają przejście na tańsze plany lub całkowitą rezygnację z usługi.

Oto nowe ceny sztandarowej usługi subskrypcyjnej Microsoft:

  • Core -> Essential: cena wzrosła z 29 zł do 36,99 zł miesięcznie,
  • Standard -> Premium: pozostaje na poziomie 54,99 zł,
  • Ultimate: podwyżka z 73,99 zł do aż 114,99 zł miesięcznie,
  • PC Game Pass: zamiast 47,99 zł trzeba zapłacić 62,99 zł.

Dlaczego Microsoft wprowadza zmiany

Firma tłumaczy decyzję chęcią dostosowania Game Pass do różnych potrzeb graczy oraz rosnącymi kosztami rozwijania oferty. Nowe plany mają zapewnić więcej elastyczności i dodatkowych benefitów, a także wzmocnić ekosystem Xbox, obejmujący konsole, PC i granie w chmurze.

AAA... korepetytora z Fortnite zatrudnię od zaraz
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

AAA... korepetytora z Fortnite zatrudnię od zaraz

Justyna Suchecka

Gracze oburzeni podwyżkami

Nic dziwnego, że gracze zareagowali z furią na te zmiany - wskazał brytyjski tabloid "The Sun".

Bulwarówka wskazała, że na Reddicie pojawiło się kilka wątków pełnych zdenerwowanych właścicieli konsoli Xbox, którzy wyrażali gniew i obawy dotyczące aktualizacji cen.

"The Sun" zacytował słowa użytkowników - jeden z nich napisał: "Teraz po prostu taniej jest kupić gry, które się chce. 50-procentowa podwyżka to szaleństwo".

Inny stwierdził: "Właśnie anulowałem subskrypcję. Microsoft ma urojenia".

Kolejna osoba stwierdziła: "To spowoduje, że wiele osób nie będzie mogło sobie na to pozwolić, co jest naprawdę ironiczne, biorąc pod uwagę, że dosłownie przed chwilą mówili o tym, że jest to opłacalne. Dla zwykłych graczy to po prostu nie jest tego warte".

Największe platformy gamingowe

Do największych platform gamingowych na świecie należą oprócz Xbox między innymi Steam, Epic Games Store czy PlayStation Network, a wśród największych producentów konsoli oprócz Microsoftu są także Sony i Nintendo.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: tvn24.pl, "The Sun"

Źródło zdjęcia głównego: soul kitchen / Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiagamingMicrosoftGry komputerowe
Zobacz także:
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
"To pułapka". Największy bank w Polsce ostrzega
Pieniądze
pap_20240118_1KH
Wielki koncern wstrzymuje produkcję, również w Polsce
Moto
droga ekspresowa S61
"Informacja, na którą wiele osób czekało"
Moto
shutterstock_2630966071
Ten rodzaj zatrudnienia traci na popularności. "Rynek pracy ewoluuje"
Z kraju
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Tutaj ceny mieszkań spadły
Nieruchomości
shutterstock_1463547899
Mają pracować bez wynagrodzenia. "Prawdopodobnie wystąpią pewne problemy kadrowe"
Turystyka
shutterstock_2136269951
Podejrzenie zmowy. Zarzuty dla czterech firm
Z kraju
Siedziba Nissana
Gigant wstrzymuje plany produkcji w USA
Moto
Elon Musk
Pierwsza taka osoba w historii
Ze świata
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
Ze świata
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
TVN24
haker komputer laptop klawiatura mężczyzna shutterstock
Wicepremier: należy natychmiast zaprzestać korzystania z tego oprogramowania
Tech
krakow - Artur Bogacki shutterstock_2192376717
Branża alarmuje, pilny apel do władz. "Konsekwencje są dotkliwe"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Lidl sklep handel
Wielka sieć wycofała partię owoców. Komunikat
Z kraju
Kaufland
Sztuczka z butelką, wiceminister: wstyd. Handlowy gigant zabiera głos
Z kraju
shutterstock_2346636237
Chaos w sprawie fotoradarów. Część mandatów może trafić do kosza
Moto
Twórcy aplikacji Snapchat zapowiadają rewolucję, która obejmie miliony użytkowników popularnego medium społecznościowego
Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"
Tech
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Tysiące aut wezwane do serwisów
Moto
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
"Próbują zdobyć poufne informacje". Ministerstwo ostrzega
Z kraju
Dron Tajpej 101 shutterstock_725023153
To "podważa wiarygodność Tajwanu w oczach sojuszników"
Ze świata
shutterstock_2672258501
Gwałtowna zmiana na rynku. Kluczowe dwa czynniki
Nieruchomości
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Z kraju
Donald Tusk
Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery
Ze świata
shutterstock_2492708065
Nowy trend w Polsce. Te auta podbijają rynek
Moto
shutterstock_116315896
SPF 4 zamiast SPF 50. Skandal narasta
Ze świata
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
Pieniądze
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
Z kraju
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Ekspert o podwyżce podatku: mam wręcz pewność
Pieniądze
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica