Zablokują narzędzie Muska. "Do wieczora"

Prawniczka Joanna Ryczek o wykorzystywaniu wizerunku znanych osób w oszustwach z użyciem technologii deepfake
Filipińskie władze poinformowały o zablokowaniu dostępu do chatbota Grok, opracowanego przez spółkę xAI należącą do Elona Muska. Władze w Manili uzasadniły decyzję obawami, że narzędzie może być wykorzystywane do tworzenia treści pornograficznych, w tym obrazów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci.

Sekretarz Departamentu Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (DICT) Henry Aguda wyjaśnił, że filipiński rząd nie potrzebuje zgody platformy X na wprowadzenie blokady, gdyż generowane treści "same w sobie" uzasadniają radykalne kroki. Zaznaczył, że choć baza użytkowników Groka na Filipinach jest stosunkowo mała, ryzyko nadużyć pozostaje kluczowe dla bezpieczeństwa publicznego. Materiały te naruszają bowiem krajowe przepisy dotyczące walki z wyzyskiem seksualnym nieletnich w sieci - podał portal GMA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zdaniem ekspertów cała sytuacja wynikła z tego, kim jest sam Elon Musk
Musk pod presją. Wprowadza ograniczenia po kontrowersjach
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Grok "rozbiera" ludzi. Elon Musk komentuje
Krzysztof Gawkowski
"To nie zwycięstwo, a hańba". Wicepremier odpowiada Muskowi
Trzeci kraj z ograniczeniami Groka

Renato Paraiso, p.o. dyrektora Centrum Badania Cyberprzestępczości (CICC), zapowiedział, że blokada ma wejść w życie "do wieczora lub w ciągu dzisiejszego dnia". CICC współpracuje z Krajową Komisją Telekomunikacyjną oraz dostawcami internetu, aby technicznie odciąć dostęp do usługi. Filipiny są trzecim krajem na świecie, po Malezji i Indonezji, który zdecydował się na ten krok w związku z falą pornograficznych deepfake'ów. W odpowiedzi na narastającą krytykę firma xAI wprowadziła w środę ograniczenia funkcji edycji obrazów dla użytkowników. Elon Musk zapewnił, że nie jest świadomy generowania przez system materiałów z udziałem dzieci, a osoby tworzące nielegalne treści poniosą konsekwencje. Deepfake to zdjęcie, materiał dźwiękowy lub wideo stworzony przez sztuczną inteligencję, na którym wizerunek prawdziwej osoby został cyfrowo zmodyfikowany lub umieszczony w nowym, fałszywym kontekście.

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
TechnologiaAIgrokElon Musk
