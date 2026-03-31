Europa inwestuje miliardy w AI. "Istotne rozszerzenie" infrastuktury

Nowe centrum danych powstanie w fińskim mieście Lappeenranta. Docelowo jego moc ma sięgnąć nawet 310 MW, co uczyni je jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Zgodnie z zapowiedziami spółki pierwsze usługi dla klientów mają zostać uruchomione w 2027 roku.
- Budujemy w Finlandii od wielu lat i cieszymy się, że możemy rozszerzać naszą obecność w tym kraju - powiedział prezes Nebiusa Arkady Volozh.
- Lappeenranta stanowi istotne rozszerzenie naszej globalnej infrastruktury AI i znacząco przyczyni się do realizacji naszych celów w zakresie mocy obliczeniowej - dodał.
Europa inwestuje miliardy w AI
Nebius nie jest pierwszą firmą inwestującą w rozwój AI w Europie. Francuski startup Mistral poinformował o pozyskaniu 830 mln dolarów finansowania dłużnego na centrum danych pod Paryżem. Wcześniej ogłosił także plan inwestycji o wartości 1,2 mld euro w Szwecji.
Z kolei brytyjska firma Nscale pozyskała 2 mld dolarów przy wycenie 14,6 mld dolarów, zapowiadając rozwój centrów danych w Wielkiej Brytanii, Europie i USA.
Równolegle konsorcjum z udziałem Nvidia oraz inwestorów takich jak MGX i Bpifrance planuje budowę kampusu AI o mocy 1,4 GW we Francji. Inwestycje ogłaszają także globalni gracze, m.in. OpenAI.
Wyzwania dla europejskiej infrastruktury
Mimo rosnącej liczby projektów Europa mierzy się z poważnymi barierami. Koszty energii pozostają wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, a inwestorzy napotykają trudności z podłączeniem nowych obiektów do sieci energetycznych oraz dostępem do alternatywnych źródeł energii.
Nebius, z siedzibą w Holandii i notowany na amerykańskiej giełdzie, stawia na szybki rozwój. Spółka celuje w przekroczenie 3 GW zakontraktowanej mocy do końca roku. W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki firma zabezpieczyła już ponad 750 MW, w tym projekt w pobliżu Lille we Francji o docelowej mocy 240 MW.
Jednocześnie firma rozwija działalność poza Europą - niedawno uzyskała zgodę na budowę centrum danych AI w skali gigawatowej w stanie Missouri w USA.
