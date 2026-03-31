Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Europa inwestuje miliardy w AI. "Istotne rozszerzenie" infrastuktury

Oprac. Jan Sowa
|
shutterstock_2463386913
Nowy instytut będzie pracował nad sztuczną inteligencją. Gawkowski: jestem fanem tego projektu
Źródło: TVN24
Europa przyspiesza inwestycje w infrastrukturę sztucznej inteligencji. Firma Nebius ogłosiła plany budowy jednego z największych centrów danych AI na kontynencie. Nowy obiekt powstanie w Finlandii i ma odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową - informuje CNBC.

Nowe centrum danych powstanie w fińskim mieście Lappeenranta. Docelowo jego moc ma sięgnąć nawet 310 MW, co uczyni je jednym z największych tego typu obiektów w Europie. Zgodnie z zapowiedziami spółki pierwsze usługi dla klientów mają zostać uruchomione w 2027 roku.

- Budujemy w Finlandii od wielu lat i cieszymy się, że możemy rozszerzać naszą obecność w tym kraju - powiedział prezes Nebiusa Arkady Volozh.

- Lappeenranta stanowi istotne rozszerzenie naszej globalnej infrastruktury AI i znacząco przyczyni się do realizacji naszych celów w zakresie mocy obliczeniowej - dodał.

Europa inwestuje miliardy w AI

Nebius nie jest pierwszą firmą inwestującą w rozwój AI w Europie. Francuski startup Mistral poinformował o pozyskaniu 830 mln dolarów finansowania dłużnego na centrum danych pod Paryżem. Wcześniej ogłosił także plan inwestycji o wartości 1,2 mld euro w Szwecji.

Z kolei brytyjska firma Nscale pozyskała 2 mld dolarów przy wycenie 14,6 mld dolarów, zapowiadając rozwój centrów danych w Wielkiej Brytanii, Europie i USA.

Równolegle konsorcjum z udziałem Nvidia oraz inwestorów takich jak MGX i Bpifrance planuje budowę kampusu AI o mocy 1,4 GW we Francji. Inwestycje ogłaszają także globalni gracze, m.in. OpenAI.

Wyzwania dla europejskiej infrastruktury

Mimo rosnącej liczby projektów Europa mierzy się z poważnymi barierami. Koszty energii pozostają wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, a inwestorzy napotykają trudności z podłączeniem nowych obiektów do sieci energetycznych oraz dostępem do alternatywnych źródeł energii.

Nebius, z siedzibą w Holandii i notowany na amerykańskiej giełdzie, stawia na szybki rozwój. Spółka celuje w przekroczenie 3 GW zakontraktowanej mocy do końca roku. W regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki firma zabezpieczyła już ponad 750 MW, w tym projekt w pobliżu Lille we Francji o docelowej mocy 240 MW.

Jednocześnie firma rozwija działalność poza Europą - niedawno uzyskała zgodę na budowę centrum danych AI w skali gigawatowej w stanie Missouri w USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Tagi:
TechnologiaAISztuczna inteligencjaEuropa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica