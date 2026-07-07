Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Gigant Muska w elitarnym gronie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Elon Musk - debiut giełdowy SpaceX
SpaceX wchodzi na giełdę w USA
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Reuters

SpaceX oficjalnie wchodzi do indeksu Nasdaq 100. Oznacza to automatyczną ekspozycję na akcje spółki w wielu popularnych funduszach - podał portal stacji CNN.

Wejście SpaceX do Nasdaq 100 to kolejny ważny etap po giełdowym debiucie spółki. Nasdaq 100 jest jednym z najważniejszych indeksów technologicznych na świecie i stanowi podstawę dla wielu funduszy oraz produktów inwestycyjnych.

Rekordowy debiut SpaceX. 10 miliardów dolarów powyżej założeń
Dowiedz się więcej:

Rekordowy debiut SpaceX. 10 miliardów dolarów powyżej założeń

Ze świata

SpaceX trafia do ważnego indeksu technologicznego

Według CNN ponad 200 produktów inwestycyjnych o aktywach sięgających 800 miliardów dolarów inwestuje w Nasdaq 100. Oznacza to, że fundusze będą musiały kupić akcje SpaceX, gdy firma stanie się częścią indeksu.

SpaceX wcześniej trafił już do indeksów FTSE Russell i MSCI. Nie wejdzie jednak szybko do S&P 500 - spółka nie będzie kwalifikowała się do tego indeksu przez co najmniej rok.

SpaceX wyprzedza Amazon. Akcje spółki mocno w górę
Dowiedz się więcej:

SpaceX wyprzedza Amazon. Akcje spółki mocno w górę

Rynki

Dlaczego SpaceX wchodzi do Nasdaq 100

Nasdaq 100 obejmuje 100 największych niefinansowych spółek notowanych na giełdzie Nasdaq. SpaceX zadebiutował na Nasdaq i Nasdaq Texas 12 czerwca.

Decydujące znaczenie miała zmiana zasad ogłoszona przez Nasdaq w maju. Po aktualizacji spółki mogą kwalifikować się do wejścia do Nasdaq 100 już 15 dni po debiucie giełdowym. Wcześniej musiały czekać co najmniej trzy miesiące.

Choć wartość rynkowa SpaceX przekracza 2 biliony dolarów, początkowo spółka nie będzie miała w Nasdaq 100 tak dużego wpływu, jak mogłaby sugerować jej wycena. Nasdaq bierze pod uwagę liczbę akcji dostępnych w obrocie, a SpaceX wszedł na giełdę z mniej niż 5 procentami akcji przeznaczonymi do handlu.

Jak wyjaśnił CNN, przy inwestycji 100 dolarów w Nasdaq 100 - 1 dolar przypadałby na akcje SpaceX. Ten udział może jednak rosnąć, gdy na rynek będzie trafiać więcej akcji po wygaśnięciu okresów lock-up (umowa, która przez określony czas blokuje kluczowym właścicielom możliwość sprzedaży akcji spółki).

Musk wierzy w bilionowe przychody SpaceX. Analitycy mają inne prognozy
Dowiedz się więcej:

Musk wierzy w bilionowe przychody SpaceX. Analitycy mają inne prognozy

Co to oznacza dla inwestorów

Część inwestorów może chcieć zwiększyć ekspozycję na SpaceX, inni będą próbowali jej uniknąć. Powodem może być zarówno postać Elona Muska, jak i wątpliwości wobec wysokiej wyceny spółki. Analitycy Morningstar wyceniają firmę na połowę poziomu z debiutu, a jedna z prognoz wskazuje na dużą zmienność kursu.

Ponieważ SpaceX przez co najmniej rok nie będzie mogło wejść do S&P 500, inwestowanie w ten indeks może być jednym ze sposobów uniknięcia ekspozycji na spółkę. Trzeba jednak pamiętać, że S&P 500 obejmuje Teslę, czyli inną firmę Elona Muska. Dow Jones nie obejmuje ani SpaceX, ani Tesli.

- Myślę, że piękno naszych rynków finansowych polega na tym, że naprawdę można zbudować niemal każdą strategię, jaką się chce. Trzeba wybrać, co pozwoli na spokojny sen - powiedział Warren Hurt, dyrektor inwestycyjny F&M Trust.

Kurs SpaceX pod presją

Akcje SpaceX są niemal 20 procent powyżej ceny docelowej IPO wynoszącej 135 dolarów za akcję. Jednocześnie kurs jest o 21 procent niższy od szczytu zamknięcia osiągniętego krótko po debiucie.

Analitycy spodziewają się dalszej zmienności. Inwestorzy będą uważnie patrzeć na wyniki spółki i jej prognozy w kolejnych kwartałach. Aby w przyszłości wejść do S&P 500, SpaceX musiałby wykazać cztery kwartały zysków.

- W ciągu najbliższych sześciu miesięcy na rynek trafi bardzo dużo akcji, więc pojawi się duża podaż. Zmienność cen jeszcze się nie skończyła. Jeśli już, to prawdopodobnie dopiero się zaczyna - powiedział Hurt.

Sukces SpaceX na giełdzie. Akcje w górę o 20 procent
Dowiedz się więcej:

Sukces SpaceX na giełdzie. Akcje w górę o 20 procent

ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
Źródło: CNN
Tagi:
SpaceXElon MuskNasdaqWall StreetAI
Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Moskwa. Widok na Kreml
Długie kolejki i nowy trend w Rosji. "Mamy listę oczekujących aż do września"
Ze świata
ford mustang mach e
Wielka akcja serwisowa Forda. Poważne usterki
Moto
Biały dom
Ten model AI potrafi wykrywać groźne luki. Teraz pracuje dla rządu USA
Tech
samochody parking komis
Pięć nowych wymogów w autach. Dzisiaj wchodzą unijne regulacje
Moto
shutterstock_2165259211 Warszawa, Polska, 5 czerwca 2022 r. - Nowoczesny budynek mieszkalny z balkonami. Koncepcja rynku nieruchomości i problemów mieszkaniowych.
W Warszawie taniej, ale bez przełomu. Rynek mieszkań się ożywia
Nieruchomości
System Patriot
Porozumienie podpisane, Polska jego częścią. Chodzi o pociski do Patriotów
Ze świata
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan wstrzymał ruch lotniczy. Nowy komunikat lotniska
Turystyka
Sal, Wyspy Zielonego Przylądka
Mundial napędza turystykę. Mało znany archipelag w centrum uwagi
Turystyka
pap_20090522_0L8
Ropa znów drożeje. Niepokojące doniesienia z cieśniny Ormuz
Rynki
shutterstock_2149711165
Pilny apel z Londynu. "Odpowiednik Hiroszimy w dziedzinie AI"
Ze świata
Kuchnia
Nowe narzędzie dla obywateli. Teraz zgłosisz niebezpieczne produkty
Z kraju
Do kradzieży doszło w popularnym markecie (zdjęcie ilustracyjne)
Duża sieć wycofuje produkt. "Nie należy spożywać"
Z kraju
Mark Zuckerberg
Facebook i Instagram miały uzależniać dzieci. Kara może przekroczyć bilion dolarów
Tech
Walmart
Trump o sezonowych przecenach w Walmarcie: na prośbę mojej administracji
Ze świata
Warszawa. Widok na centrum miasta
Najem krótkoterminowy opanował centra miast. "Mamy dziki zachód"
Nieruchomości
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Rezygnują z wakacji w Polsce. "Widzimy wyraźną zmianę preferencji"
Turystyka
Stacja paliw, Rosja
Rosja pogrążona w kryzysie paliwowym. "Ich rafinerie po prostu płoną"
Ze świata
kuba hawana shutterstock_2776036335_1
Kraj pogrążony w ciemności. "To, co dzieje się wobec naszego narodu, to ludobójstwo"
Ze świata
zakupy sklep koszyk wozek warzywa owoce shutterstock_133259828.jpg
Klienci byli wprowadzani w błąd. Znana sieć sklepów zapłaci ponad 13 milionów złotych
Handel
shutterstock_1825629755
Xbox traci jedną piątą zespołu. "Takie decyzje nigdy nie są łatwe"
Tech
Elon Musk
Wraca sprawa Twittera. Elon Musk wprowadzał w błąd inwestorów
Tech
Chińskie samochody elektryczne
Chińska konkurencja uderza w Polskę. Ponad 11 miliardów euro straty
Ze świata
Państwowa Inspekcja Pracy
Śmieciówki pod lupą. Zmiany przepisów już w środę
Dla pracownika
easy jet samolot - Wirestock Creators shutterstock_2353222173
Znane linie lotnicze coraz bliżej przejęcia. W grze amerykański fundusz
Ze świata
pln pieniadze shutterstock_2633375807
Pracownicze Plany Kapitałowe do poprawki. KNF chce "zwiększyć atrakcyjność" programu
Z kraju
blok budynek mieszkanie katowice shutterstock_2530580891_1
Podatek od nieruchomości. Zbliża się ważny termin
Nieruchomości
Andrzej Domański
Rząd chce uprościć prowadzenie firm. "To będzie ogromna zmiana"
Dla firm
plaza wakacje parasol shutterstock_1142848757
Skokowy wzrost zainteresowania. "Polecam to zrobić przed wyjazdem"
Łukasz Figielski
senior emeryt shutterstock_2639896625_1
Kto dostanie 14. emeryturę? Wkrótce ZUS wypłaci pieniądze
Dla seniora
Plastikowe opakowania na żywność
Ważna zmiana w sklepach. Niedługo wchodzi zakaz
Ze świata
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica