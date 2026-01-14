Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Grok według Muska. "Nic nie wiem o nagich wizerunkach osób nieletnich"

Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Profesor Jackowski o robotyzacji i Elonie Musku
Źródło: TVN24 BiS
Elon Musk stanowczo zaprzecza, że Grok generuje nagie wizerunki nieletnich, zapewniając, że narzędzie działa wyłącznie na polecenia użytkowników i odmawia tworzenia treści nielegalnych. Tymczasem w Polsce i za granicą rośnie niepokój o seksualizowane deepfake’y, tworzone przy użyciu Groka. Politycy wzywają do pilnej reakcji i wprowadzenia skutecznych regulacji dla sztucznej inteligencji.

W reakcji na narastające kontrowersje Elon Musk opublikował wpis w serwisie X. "Nie wiem o żadnych nagich obrazach nieletnich wygenerowanych przez Groka. Dosłownie zero" – napisał. Podkreślił również, że narzędzie nie działa autonomicznie. "Oczywiście Grok nie generuje obrazów spontanicznie, robi to wyłącznie na podstawie próśb użytkowników" – zaznaczył.

Musk przekonywał, że system ma wbudowane mechanizmy odmowy. "Gdy zostanie poproszony o wygenerowanie obrazu, odmówi stworzenia czegokolwiek nielegalnego, ponieważ zasadą działania Groka jest przestrzeganie prawa obowiązującego w danym kraju lub stanie" – napisał.

Dodał też, że ewentualne nieprawidłowości są skutkiem ataków na system. "Zdarzają się momenty, gdy wrogie hakowanie poleceń Groka prowadzi do nieoczekiwanych rezultatów. Jeśli tak się stanie, natychmiast naprawiamy błąd" - napisał.

Grok "rozbiera" ludzi

Pod koniec grudnia ub. roku na platformie X, także należącej do Muska, zaczęły pojawiać się wygenerowane przez Groka zdjęcia, które przedstawiały skąpo ubrane lub całkiem rozebrane osoby, zarówno publiczne, jak i prywatne. Część z tych zdjęć przedstawiała dzieci. Osoby na zdjęciach nie wyrażały na to zgody, a często nawet nie miały świadomości tego, że ich wizerunki zostały w ten sposób przerobione.

Okazało się, że Grok na polecenie użytkowników był w stanie przerabiać zdjęcia ze zwykłych na rozebrane bądź w trakcie czynności seksualnych. Trend wydawania takich poleceń i wrzucania ich efektów na X nasilił się zwłaszcza w noc sylwestrową. Jak informowały setki kobiet i nastolatek zgłosiły, że znalazły swoje wygenerowane w ten sposób zdjęcia.

Reakcja polskiego rządu: "To jest nielegalne"

Do sprawy odniósł się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Podkreślił, że generowanie seksualizowanych treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji narusza prawo. "To jest nielegalne i nie do przyjęcia" – ocenił, zapowiadając analizę możliwych działań wobec platformy X i narzędzia Grok.

Minister zwracał uwagę, że nowe technologie nie mogą funkcjonować poza ramami prawa, a państwo ma obowiązek reagować w sytuacji, gdy dochodzi do naruszeń godności i bezpieczeństwa obywateli.

Czarzasty apeluje do prezydenta

Sprawa Groka wywołała również ostrą reakcję marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. W swoim wpisie w serwisie X zwrócił się do prezydenta Karola Nawrockiego. "Panie Karolu Nawrocki. Niech Pan chroni dzieci przed rozbierającym je Grokiem. Elon Musk da sobie radę bez Pana pomocy. Dzieci nie" – napisał.

Grok "rozbiera kobiety, mężczyzn, dzieci". Czarzasty apeluje do Nawrockiego
Dowiedz się więcej:

Grok "rozbiera kobiety, mężczyzn, dzieci". Czarzasty apeluje do Nawrockiego

TVN24

W nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Czarzasty mówił także: "Rozbiera kobiety, mężczyzn, rozbiera dzieci. Powiem szczerze, nawet chciałbym, żeby mnie ten Grok też rozebrał". Jak dodał, chodzi mu o zwrócenie uwagi opinii publicznej na skalę problemu. "Ośmiesz mnie. Niech będę przykładem tego, co zostało upodlone" – stwierdził.

Wielka Brytania: żądania interwencji

Kontrowersje wokół Groka wywołały zdecydowaną reakcję w Wielkiej Brytanii. Minister ds. technologii Liz Kendall oceniła, że rozpowszechnianie fałszywych, seksualizowanych obrazów jest niedopuszczalne. "Nikt nie powinien przeżywać koszmaru, jakim jest zobaczenie swojego wizerunku przerobionego w ten sposób" – podkreślała. Dodała również: "Nie możemy i nie będziemy tolerować tego rodzaju treści".

Do sprawy odniósł się także premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer. Jak podkreślił, generowanie fałszywych, seksualizowanych treści z wykorzystaniem sztucznej inteligencji jest "haniebne" i "obrzydliwe". Starmer zaznaczył, że takie działania nie mogą być tolerowane i wymagają zdecydowanej reakcji państwa.

Jak podała BBC, oczekuje się, że brytyjski regulator medialny Ofcom w najbliższym czasie podejmie decyzję dotyczącą dalszych kroków wobec Groka i platformy X.

Brytyjscy politycy domagają się działań wobec platformy X, wskazując na konieczność ochrony dzieci i młodzieży przed nadużyciami związanymi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Blokady i ograniczenia Groka

Wcześniej informowaliśmy o decyzji władz Malezji i Indonezji, które zablokowały Groka na terenie kraju.

Po fali krytyki firma Elona Muska zdecydowała się również na ograniczenie funkcji edycji zdjęć w Groku. Darmowa edycja obrazów została zablokowana po skandalu z deepfake’ami. Decyzja ta ma ograniczyć skalę nadużyć, ale nie kończy debaty o odpowiedzialności twórców sztucznej inteligencji.

Wpis Elona Muska nie zamknął sprawy. Przeciwnie – stał się początkiem szerokiej, międzynarodowej dyskusji o granicach działania AI i konieczności skutecznych regulacji.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
TVN24 HD

TVN24 HD
NA ŻYWO

TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Creative Salim/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
TechnologiaAIElon Musk
Zobacz także:
shutterstock_2549548975
Ważna zmiana w sprawie 800 plus. Jest zapowiedź rządu
Pieniądze
Donald Trump
Efekt Trumpa. Potężny wpływ na globalną turystykę
Turystyka
Kunming Chiny metro smartfon shutterstock_1018726783
"Nie żyjesz?" Kontrowersyjna aplikacja zmienia nazwę i rusza w świat
Tech
shutterstock_1656246226
Strach na rynku, cena mocno w górę. "Potencjalne zakłócenia w dostawach"
Rynki
Artur Czapiewski
Zmiana szefa GITD. Decyzja Tuska
warszawa ludzie ulica
Stopy bez mian, raty w dół
Rzym
Wprowadzają limit prędkości do 30 km/h
TVN24
Glapiński
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Państwowa Inspekcja Pracy skontrolowała m. in. czas pracy zatrudnionych
"Nie chcieliśmy likwidować umów cywilnoprawnych"
smartfony shutterstock_2563893711_1
Opinie bez kontroli pochodzenia. UOKiK stawia zarzuty gigantowi
Tech
Z czego biorą się ceny na naszych rachunkach za prąd?
Czy drożyzna zje oszczędności? Polacy wypatrują podwyżek
Nieruchomości
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
Rekordowa liczba ataków na polski rząd. "Element szerszej strategii"
Szanghaj, Chiny
Chiny zmieniają strategię. Historyczna nadwyżka
Ze świata
New York, New York, USA
Miliardowy dług i puste półki. Legendarny dom towarowy walczy o przetrwanie
Ze świata
shutterstock_2348933015
"Bezprecedensowa transakcja". Wielka fuzja pod znakiem zapytania
Rynki
Usuwanie awarii w okolicach Mińska Mazowieckiego (PAP/Przemysław Piątkowski)
"Oznaką mogą być zgrabiałe ręce". Mrozy nakładają obowiązki na pracodawców
Dla pracownika
jsw-01-fot-dawid-lach-www
Płynność ma się skończyć w ciągu kilku tygodni. Ogromna spółka na krawędzi
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2573182519
"Może pojawić się chaos, nawet większy niż ten, który pamiętamy z Polskiego Ładu"
Maja Piotrowska
pap_20250609_0CU
"Wyjątkowa" propozycja Trumpa. Zaawansowane chipy trafią jednak do Chin
Tech
Wenezuela. Protestujący domagają się uwolnienia Nicolasa Maduro
Platforma Elona Muska wraca do Wenezueli. "Wznawiamy kontakt"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_2044480022
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
Władimir Putin
Jedna decyzja Putina i Duńczycy nie mają fabryk
Ze świata
biuro biurowiec praca okna okno shutterstock_524094316-1
Lawina wniosków do ZUS. Możliwe wydłużenie urlopu
Dla pracownika
Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem
To jedyna ustawa, której prezydent nie może zawetować
Półprzewodniki, naukowcy, laboratorium
Polska stawia na półprzewodniki. Rząd ujawnia plan
Handel
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Stabilny wzrost mimo napięć. Bank Światowy ostrzega przed długiem
Fabryka samochodów w Tychach
Zwolnienia w polskiej fabryce, setki osób stracą pracę
Paulina Karpińska
Tankowce w terminalu Caspian Pipeline Consortium
Drony uderzają w tankowce na Morzu Czarnym. Spadek wydobycia ropy w Kazachstanie
Ze świata
Elektrownia jądrowa w Polsce. Powstały modele finansowo-biznesowe
Arabelle będzie napędzała pierwszą polską elektrownię jądrową

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica