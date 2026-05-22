Tech Dwa miliardy na komputery kwantowe. Jest decyzja władz Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Gawkowski i Kosiniak-Kamysz o pierwszym polskim połączeniu kwantowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Bartlomiej K. Wroblewski/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Decyzja ta zapadła w czasie rosnącego zainteresowania inwestorów firmami z sektora kwantowego, które ścigają się w budowie maszyn wykorzystujących zasady mechaniki kwantowej do obliczeń przekraczających możliwości nawet najbardziej zaawansowanych komputerów klasycznych.

IBM szacuje, że do 2040 roku komputery kwantowe mogą wytworzyć nawet 850 miliardów dolarów wartości ekonomicznej. Według raportu McKinsey & Company cztery branże - motoryzacyjna, chemiczna, finansowa i nauki przyrodnicze - mogą dzięki tej technologii zyskać łącznie do 1,3 biliona dolarów do 2035 roku.

Z miliarda dolarów, który trafi do IBM, powstanie nowa spółka o nazwie "Anderon", określana jako "pierwsza w Ameryce czysta odlewnia kwantowa". Jak poinformowała firma, inicjatywa ta stanowi jedno z najważniejszych zobowiązań rządu USA w zakresie badań i rozwoju technologii kwantowych, i ma zapewnić, że większość światowej produkcji tzw. wafli kwantowych - podstawowych elementów chipów - będzie odbywać się w Stanach Zjednoczonych.

IBM zapowiedział również własną inwestycję w Anderon w wysokości miliarda dolarów, z możliwością przyciągnięcia kolejnych inwestorów w miarę rozwoju projektu. Po ogłoszeniu decyzji akcje IBM wzrosły o prawie 4 procent.

Czytaj też: Czas na technologie kwantowe. Debiut branżowej spółki na GPW

Przełomowe możliwości technologiczne

Komputery kwantowe mają potencjał, by zrewolucjonizować takie dziedziny jak medycyna, energetyka, obrona narodowa czy ochrona środowiska. Dzięki wykorzystaniu zjawisk kwantowych potrafią przetwarzać informacje w sposób zasadniczo odmienny od komputerów klasycznych, co umożliwia im znacznie szybsze rozwiązywanie złożonych problemów. Jednocześnie ich rozwój niesie za sobą poważne wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem.

Pomimo intensywnych prac prowadzonych przez takie firmy jak IBM, Microsoft czy Google, przełom w dziedzinie komputerów kwantowych wciąż jeszcze nie nastąpił. Kluczowym wyzwaniem pozostaje m.in. stabilność kubitów - podstawowych jednostek informacji kwantowej - które są wyjątkowo wrażliwe na temperaturę, światło i inne zakłócenia zewnętrzne.

Wsparcie dla mniejszych firm

Z nowych środków skorzystają również mniejsze firmy, m.in. D-Wave Quantum i Rigetti Computing, które otrzymają do 100 milionów dolarów każda w zamian za udziały w spółkach. Po ogłoszeniu inwestycji akcje D-Wave wzrosły o 14 procent, a Rigetti o 12 procent.

- Postrzegamy to jako moment przełomowy nie tylko dla D-Wave, ale także dla całej branży komputerów kwantowych i dla Stanów Zjednoczonych - powiedział dyrektor generalny D-Wave, Alan Baratz, cytowany przez CNN.

Z kolei Subodh Kulkarni, prezes Rigetti Computing, podkreślił, że inwestycja pozwoli firmie przyspieszyć prace nad "skalowalnymi komputerami kwantowymi o praktycznym zastosowaniu".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko

Finansowanie w ramach CHIPS

"Finansowanie zostanie uruchomione w ramach ustawy CHIPS and Science Act, a łącznie z programu skorzysta dziewięć amerykańskich firm z sektora kwantowego" - poinformował Wall Street Journal.

- Dzisiejsze inwestycje w komputery kwantowe pokazują, że administracja prezydenta Trumpa prowadzi świat w nową erę amerykańskich innowacji - oświadczył sekretarz handlu, Howard Lutnick.

OGLĄDAJ: TVN24