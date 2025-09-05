Prezydent Donald Trump spotkał się z liderami branży technologicznej, w tym Markiem Zuckerbergiem i Timem Cookiem. Tematem rozmów były inwestycje w AI i centra danych w USA. Prezesi gigantów zobowiązali się do miliardowych inwestycji. "Trump rozkoszował się tymi obietnicami wydatkowymi" - skomentował Bloomberg.

Giganci technologiczni zapowiedzieli miliardowe inwestycje w amerykańską infrastrukturę AI, a administracja Trumpa obiecała wsparcie energetyczne i regulacyjne. Spotkanie pokazało, że sztuczna inteligencja stała się jednym z kluczowych punktów współpracy rządu z biznesem.

Trump wciągnął w swoją orbitę dyrektorów firm technologicznych, realizując program mający na celu obniżenie obciążeń podatkowych i regulacyjnych dla przedsiębiorstw, aby zwiększyć inwestycje w USA i zapewnić dominację kraju w najnowocześniejszych sektorach technologicznych. Rozwijająca się dziedzina sztucznej inteligencji stanowi centralny punkt tego zainteresowania.

Kolacja w Białym Domu: AI na pierwszym planie

W czwartek w Białym Domu odbyła się wyjątkowa kolacja z udziałem liderów firm technologicznych, takich jak m.in.: Meta, Apple, Microsoft i Alphabet.

Prezydent USA, Donald Trump podkreślił znaczenie zapewnienia odpowiedniej mocy energetycznej dla rosnącej liczby centrów danych wspierających rozwój sztucznej inteligencji.

Trump zadeklarował wsparcie administracji w zakresie pozwoleń i energii, podkreślając przewagę USA nad Chinami. Celem spotkania było pokazanie zaangażowania firm w rozwój krajowej infrastruktury AI.

Apple i inni liderzy zwiększają inwestycje w USA

- Wszystkie firmy tutaj budują, po prostu dokonują ogromnych inwestycji w kraju, aby zbudować centra danych i infrastrukturę, które będą napędzać kolejną falę innowacji - powiedział Trumpowi prezes Meta Mark Zuckerberg.

Naciskany przez prezydenta o wysokość inwestycji swojej firmy, Zuckerberg odpowiedział, że do 2028 roku będzie to "co najmniej 600 miliardów dolarów". - To dużo - odparł Trump.

Wśród projektów Meta jest m.in. centrum danych w Luizjanie o wartości 50 miliardów dolarów, które ma napędzać kolejną falę innowacji.

Tim Cook ogłosił, że Apple zwiększyło wydatki na produkcję krajową do 600 miliardów dolarów, w tym dodatkowe 100 miliardów w tym roku. Cook podziękował Trumpowi za "nadanie takiego tonu, abyśmy mogli dokonać znaczących inwestycji".

Prezydent zasugerował, że obietnica inwestycyjna Cooka pomoże Apple uchronić się przed cłami na import półprzewodników, które administracja planuje nałożyć. - Tim Cook byłby w całkiem dobrej sytuacji - powiedział Trump.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się również Sam Altman z OpenAI Inc., Sundar Pichai z Alphabet Inc. oraz Satya Nadella i Bill Gates z Microsoftu.

Microsoft, Alphabet i Meta również deklarują ekspansję w Stanach Zjednoczonych. Firmy planują budowę nowych centrów danych i infrastruktury, co pozwoli tworzyć miejsca pracy i rozwijać technologie w kraju.

Biały Dom z entuzjazmem przyjął także ogłoszenie Hitachi Energy o zainwestowaniu ponad 1 miliarda dolarów w krajową sieć energetyczną, przygotowującą się na rosnące zapotrzebowanie centrów danych AI.

Polityka, regulacje i odpowiedzialny rozwój AI

Administracja Trumpa oferuje firmom ulgi podatkowe i uproszczenia regulacyjne w zamian za inwestycje w USA. Celem jest nie tylko rozwój technologiczny, ale też ograniczenie zależności od importu i wzmocnienie gospodarki.

David Sacks, doradca ds. AI, przedstawił plan działania obejmujący złagodzenie regulacji, zwiększenie badań i rozwój oraz wzrost produkcji krajowej energii. Strategia ta ma zapewnić przewagę USA nad Chinami w obszarze sztucznej inteligencji.

Spotkania z pierwszą damą Melanią Trump podkreśliły także konieczność odpowiedzialnego rozwoju AI. Liderzy technologii zostali wezwani do wdrażania innowacji w sposób etyczny, łącząc inwestycje z bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem.

Autorka/Autor:jjs/ToL

Źródło: Bloomberg