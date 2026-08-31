ChatGPT, Reddit i Roblox pod większym nadzorem Unii Europejskiej
Komisja Europejska zakwalifikowała w poniedziałek ChatGPT jako bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. Reddit i Roblox otrzymały natomiast status bardzo dużych platform internetowych.
Oznacza to, że wszystkie trzy serwisy zostaną objęte dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z Aktu o usługach cyfrowych, znanego jako DSA. Na dostosowanie działalności do nowych wymogów będą miały cztery miesiące.
Nowe przepisy w ramach DSA
Platformy muszą identyfikować i ograniczać ryzyka związane między innymi z nielegalnymi treściami, ochroną osób małoletnich oraz zdrowiem psychicznym użytkowników. Przepisy obejmują także zagrożenia dla praw podstawowych, procesów wyborczych i bezpieczeństwa publicznego.
"ChatGPT, Reddit i Roblox będą teraz podlegać w Unii Europejskiej bardziej rygorystycznej kontroli i ponosić większą odpowiedzialność, odpowiednio do ich znaczącego wpływu na naszych obywateli i społeczeństwo" - przekazała wiceszefowa Komisji Europejskiej Henna Virkkunen.
Virkkunen zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie także obserwowała działalność innych dużych serwisów internetowych i reagowała, jeśli spełnią one kryteria określone w unijnych przepisach.
"Nadal uważnie obserwujemy sytuację w świecie cyfrowym i nie zawahamy się objąć wzmożonym nadzorem każdej platformy, która spełni kryteria określone w Akcie o usługach cyfrowych" - dodała.
Co unijne przepisy oznaczają dla użytkowników
Akt o usługach cyfrowych ma zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość największych serwisów internetowych. Platformy muszą między innymi ułatwiać zgłaszanie nielegalnych treści oraz podejmować działania, gdy ich usługi mogą zagrażać użytkownikom.
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Unia Europejska wymaga także większej przejrzystości reklam i algorytmów. Dla użytkowników ma to oznaczać skuteczniejszą ochronę przed szkodliwymi materiałami oraz bardziej zrozumiałe zasady działania serwisów.
ChatGPT umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję, również z wykorzystaniem wyszukiwania w internecie. Reddit skupia społeczności dyskusyjne, a Roblox pozwala użytkownikom tworzyć, publikować i uruchamiać gry.