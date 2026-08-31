Tech ChatGPT, Reddit i Roblox pod większym nadzorem Unii Europejskiej Oprac. Jan Sowa |

Sztuczna inteligencja wymyka się spod kontroli. Sylwia Czubkowska komentuje Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: iamsevensix/Shutterstock

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Komisja Europejska zakwalifikowała w poniedziałek ChatGPT jako bardzo dużą wyszukiwarkę internetową. Reddit i Roblox otrzymały natomiast status bardzo dużych platform internetowych.

Oznacza to, że wszystkie trzy serwisy zostaną objęte dodatkowymi obowiązkami wynikającymi z Aktu o usługach cyfrowych, znanego jako DSA. Na dostosowanie działalności do nowych wymogów będą miały cztery miesiące.

We have designated ChatGPT as a Very Large Online Search Engine and Reddit and Roblox as Very Large Online Platforms under the Digital Services Act.



They now have four months to comply with additional DSA obligations.



More: https://t.co/gIR8vTolmB#DSA pic.twitter.com/luusxUd3i4 — European Commission (@EU_Commission) August 31, 2026 Rozwiń

Nowe przepisy w ramach DSA

Platformy muszą identyfikować i ograniczać ryzyka związane między innymi z nielegalnymi treściami, ochroną osób małoletnich oraz zdrowiem psychicznym użytkowników. Przepisy obejmują także zagrożenia dla praw podstawowych, procesów wyborczych i bezpieczeństwa publicznego.

"ChatGPT, Reddit i Roblox będą teraz podlegać w Unii Europejskiej bardziej rygorystycznej kontroli i ponosić większą odpowiedzialność, odpowiednio do ich znaczącego wpływu na naszych obywateli i społeczeństwo" - przekazała wiceszefowa Komisji Europejskiej Henna Virkkunen.

Virkkunen zapowiedziała, że Komisja Europejska będzie także obserwowała działalność innych dużych serwisów internetowych i reagowała, jeśli spełnią one kryteria określone w unijnych przepisach.

"Nadal uważnie obserwujemy sytuację w świecie cyfrowym i nie zawahamy się objąć wzmożonym nadzorem każdej platformy, która spełni kryteria określone w Akcie o usługach cyfrowych" - dodała.

Co unijne przepisy oznaczają dla użytkowników

Akt o usługach cyfrowych ma zwiększyć bezpieczeństwo i przejrzystość największych serwisów internetowych. Platformy muszą między innymi ułatwiać zgłaszanie nielegalnych treści oraz podejmować działania, gdy ich usługi mogą zagrażać użytkownikom.

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Unia Europejska wymaga także większej przejrzystości reklam i algorytmów. Dla użytkowników ma to oznaczać skuteczniejszą ochronę przed szkodliwymi materiałami oraz bardziej zrozumiałe zasady działania serwisów.

ChatGPT umożliwia zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi generowanych przez sztuczną inteligencję, również z wykorzystaniem wyszukiwania w internecie. Reddit skupia społeczności dyskusyjne, a Roblox pozwala użytkownikom tworzyć, publikować i uruchamiać gry.