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Chcą 28-godzinnego tygodnia pracy. "Musi podzielić się zyskiem"

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Port Phillip Melbourne shutterstock_1022651656
Bez AI powstają sztucznie kreowane książki, wykonania aktorskie i muzyczne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Australijscy pracownicy portowi domagają się wprowadzenia 28‑godzinnego tygodnia pracy bez obniżki wynagrodzenia w związku z rosnącym wykorzystaniem sztucznej inteligencji i automatyzacji w tamtejszych portach - podał portal stacji BBC.

Za inicjatywą stoi związek zawodowy Marynarzy Australii (MUA).

"Jeśli DP World chce wprowadzać AI i automatyzację, musi podzielić się zyskiem z całą społecznością. Nowa technologia nie może oznaczać utraty pracy i źródeł utrzymania naszych członków tylko po to, żeby operator terminalu zwiększył swoje zyski" - oświadczył związek, cytowany przez BBC.

Firma DP World to jeden z największych operatorów portowych.

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Ponad połowa etatów zagrożona

Według raportu przygotowanego na zlecenie związku przez Centre for International Corporate Tax Accountability and Research, DP World coraz intensywniej testuje narzędzia oparte na sztucznej inteligencji do zarządzania pracownikami i harmonogramami. Związkowcy alarmują, że program automatyzacji może zagrozić nawet tysiącu miejsc pracy - czyli ponad 60 proc. etatów na dokach i przy konserwacji sprzętu.

Firma planuje również wprowadzenie zdalnie sterowanych dźwigów wspomaganych przez AI oraz pojazdów bezzałogowych.

"Technologia powinna służyć poprawie życia pracowników, a nie jego niszczeniu" - przekazał związek 3 lipca, domagając się jednocześnie skrócenia tygodnia pracy do 28 godzin.

Jak podał dziennik Australian Financial Review, który jako pierwszy poinformował o negocjacjach, dokerzy DP World obecnie pracują średnio od 32 do 35 godzin tygodniowo, w zależności od lokalizacji.

Sztuczna inteligencja koniecznością

DP World, z siedzibą w Dubaju, jest jednym z największych operatorów portowych na świecie. W Australii obsługuje miliony kontenerów rocznie w Sydney, Melbourne i innych miastach. Firma działa w 84 krajach, zatrudnia ponad 126 tysięcy osób i odpowiada za około 10 proc. globalnego ruchu kontenerowego. Ostatecznie należy do władcy Dubaju, szejka Mohammeda bin Rashida Al Maktouma.

W zeszłym roku dyrektor generalny DP World na region Azji i Pacyfiku - Glen Hilton - przyznał, że firma wykorzystuje sztuczną inteligencję w portach, by radzić sobie z coraz bardziej skomplikowanymi łańcuchami dostaw. Jak stwierdził, korzystanie z tej technologii "nie jest już opcją, lecz koniecznością".

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Tagi:
AustraliaSztuczna inteligencja
Bartłomiej Ciepielewski
Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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