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Żabka potwierdza atak hakerów. Wykradzione dane chcą sprzedać

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Jak zabezpieczyć się przed hakerami?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: mares90/Shutterstock
Wyciekły dane osobowe pracowników, ich partnerów i prawdopodobnie klientów sieci sklepów Żabka. Sieć potwierdziła zdarzenie. Nieznana grupa hakerów ma chwalić się atakiem, a wykradzione dane oferować na sprzedaż za kilka tysięcy euro.

"Żabka została zhakowana! I to poważnie" - podał jako pierwszy portal Niebezpiecznik w serwisie X.

Jak wyjaśnił, "wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów pracowników, którzy mieli dostęp i konta na infrastrukturze Żabki".

"Potwierdzamy, że pod koniec ubiegłego tygodnia wykryliśmy nieautoryzowany dostęp do wybranych zasobów technicznych wspierających wymianę informacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcami. Do zdarzenia doszło przy wykorzystaniu konta zewnętrznego dostawcy usług. Nieuprawniony dostęp został wykryty i niezwłocznie zablokowany zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa" - przekazało biuro prasowe Żabki w odpowiedzi na pytania redakcji biznesowej tvn24.pl.

Atak hakerski na Żabkę. Zagrożone także dane klientów

Portal Niebezpiecznik zaznaczył, że wyciek mógł objąć także dane części klientów sieci handlowej. "Prawdopodobnie wyciekły też dane części klientów bo atakujący mieli uzyskać dostęp do kodu źródłowego (kilkadziesiąt repozytoriów) oraz dokumentacji i danych z różnych krytycznych systemów oraz serwerów, z których część dane klientów przetwarzało".

"To wygląda na naprawdę poważny i głęboki atak" - czytamy.

Eksperci radzą, by klienci korzystający z usług Żabki:

  • zmienili hasła w każdym miejscu, w którym mieli takie samo jak do Żabki;
  • uważali na komunikację "od Żabki" - oszuści wciąż mogą mieć dostęp i możliwość wiarygodnych prób kontaktu;
  • nie instalowali poprawek do aplikacji.

Portal zaznaczył, że nie posiada obecnie informacji, czy problem z rabatami w sklepach Żabki jest powiązany z atakiem.

W ostatnią niedzielę część placówek sieci została zamknięta. Powodem były awarie systemu naliczającego rabaty na niektóre produkty. W części przypadków rabaty naliczane w trakcie zakupów były znacznie wyższe od zakładanych, w innych promocje cenowe objęły produkty, których na firmowej liście promocyjnej nie było.

Dane z Żabki za pięć tysięcy euro

Według informacji przekazanych przez "Rzeczpospolitą" grupa hakerów odpowiedzialna za atak ma sama nagłaśniać swoją akcję. Rozsyła informacje o swoich działaniach do partnerów biznesowych i mediów.

Hakerzy mają oferować wykradzione dane za zaledwie pięć tysięcy euro. Propozycję mieli udostępnić na jednym z forów dla przestępców - podaje "Rz".

"Niezwłocznie po wykryciu incydentu wdrożyliśmy procedury reagowania na tego typu zdarzenia. Jednocześnie sprawa została zgłoszona Inspektorowi Ochrony Danych w Żabka Polska, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do wyspecjalizowanych organów ścigania" - dodaje biuro prasowe Żabki.

"Zapewniamy, że bezpieczeństwo danych transakcyjnych i usług konsumenckich, poufność danych aplikacji "Żappka" oraz działalność operacyjna pozostają nienaruszone. Współpracujemy z właściwymi instytucjami i ekspertami, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia oraz wdrożyć działania, które pozwolą ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych incydentów w przyszłości" - czytamy w przekazanym nam oświadczeniu..

Źródło: Niebezpiecznik.pl, tvn24.pl
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Tagi:
atak hakerówCyberbezpieczeństwoCyberatak
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
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