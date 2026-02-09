Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Tech

Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe szczegóły kontaktów miliardera z liderami branży

epstein trump protest shutterstock_2722936985
"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę
Źródło: Reuters
Relacje Jeffreya Epsteina z Doliną Krzemową wykraczały daleko poza nazwiska Billa Gatesa i Elona Muska. Najnowsza publikacja milionów dokumentów przez amerykański Departament Sprawiedliwości rzuca nowe światło na sieć kontaktów zmarłego finansisty i skazanego przestępcy seksualnego w środowisku technologicznym.

Wśród osób wymienianych w aktach pojawiają się współzałożyciele Google i LinkedIn, czołowi inwestorzy funduszy inwestycyjnych oraz byli menedżerowie Microsoftu. Władze podkreślają przy tym, że samo pojawienie się nazwiska w dokumentach nie oznacza dowodów winy ani udziału w nielegalnej działalności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jack Lang, Jeffrey Epstein
Jego nazwisko było w aktach Epsteina, rezygnuje. "Jedyna możliwa decyzja"
TVN24
Morgan McSweeney
Doradca premiera zrezygnował ze stanowiska. W tle akta Epsteina
TVN24
Marius Borg Hoiby w 2022 roku
Syn oskarżony o gwałty, ona wśród znajomych Epsteina. "Czy może być po tym królową?"
Maciej Wacławik

Nowe dokumenty i stare znajomości

Jak zwraca uwagę CNBC, opublikowane materiały obejmują e-maile, kalendarze, zdjęcia oraz zapisy rozmów. Oprócz Elona Muska i Billa Gatesa, w aktach wielokrotnie pojawiają się nazwiska takie jak współzałożyciela Google'a Sergey'a Brina, inwestora Petera Thiela, byłego menedżera Microsoftu Stevena Sinofsky'go oraz współzałożyciela LinkedIna Reida Hoffmana.

Czterej ostatni byli już wcześniej łączeni z Epsteinem, jednak nowe dokumenty mają ujawniać więcej szczegółów niż dotąd. Thiel i Hoffman podkreślali wcześniej, że ich kontakty z Epsteinem byłe zgodne z prawem i miały uzasadnienie. Brin i Sinofsky nie skomentowali sprawy.

Jak zauważa portal telewizji CNBC, dokumenty pomagają nakreślić obraz długotrwałych wysiłków Epsteina, aby zintegrować się z niektórymi z najpotężniejszych kręgów Doliny Krzemowej przed swoją śmiercią w 2019 roku, a czasem nawet stać się ich powiernikiem i osobą wpływową.

Peter Thiel i rozmowy o Palantirze

W dokumentach pojawia się Peter Thiel, współzałożyciel PayPala i Palantira. Korespondencja między nim a Epsteinem miała rozpocząć się około 2014 roku i trwać do 2019 roku, na kilka miesięcy przed aresztowaniem finansisty pod zarzutem federalnego handlu ludźmi w celach seksualnych.

Wśród materiałów znajduje się nagranie rozmowy Epsteina z byłym premierem Izraela Ehudem Barakiem, w której Epstein wspomina o Thielu. Doradzał Barakowi, jak wykorzystać swoje kontakty, by uzyskać lukratywne stanowisko w firmie, wskazując Palantir jako możliwą opcję. Dodał, że nie spotkał jeszcze Thiela, ale ma nadzieję zobaczyć się z nim w kolejnym tygodniu.

Z czasem obaj utrzymywali kontakt mailowy. W korespondencji pojawiały się plany spotkań, rozmowy o kampanii Donalda Trumpa oraz inne nieformalne wymiany. Zespół Thiela miał nawet przekazać personelowi Epsteina informacje o jego preferencjach dietetycznych przed jednym ze spotkań.

Jak informował "New York Times", w latach 2015-2016 Epstein zainwestował 40 milionów dolarów w dwa fundusze zarządzane przez firmę venture capital współzałożoną przez Thiela. Sam Thiel w podcaście wyemitowanym 16 sierpnia 2024 roku przyznał, że spotkał Epsteina kilka razy od 2014 roku, po przedstawieniu go przez Reida Hoffmana. Rozmowy miały dotyczyć podatków i finansów. Podkreślał, że nie docenił powagi wcześniejszych przestępstw Epsteina, częściowo z powodu łagodnego wyroku z 2008 roku i zaufania do wspólnych znajomych.

Reid Hoffman i wizyta na wyspie

W dokumentach wielokrotnie pojawia się Reid Hoffman, współzałożyciel LinkedIn. Korespondencja między nim a Epsteinem obejmowała zbiórki funduszy dla Media Lab przy uczelni MIT, ale także kwestie osobiste, porady podatkowe, plany spotkań i wzmianki o prezentach wysyłanych Epsteinowi.

Dokumenty potwierdzają wizytę Hoffmana w 2014 roku na prywatnej wyspie Epsteina. Hoffman przyznawał wcześniej, że podróż miała charakter wyłącznie filantropijny i że później żałował, iż nie zbadał dokładniej przeszłości finansisty.

Epstein określał Hoffmana jako "bardzo bliskiego przyjaciela" i pisał w pewnym momencie, że tęskni za rozmowami z przedsiębiorcą. W jednym z maili z 2015 roku wspominał kolację w Palo Alto, którą Hoffman zorganizował z udziałem Marka Zuckerberga, Elona Muska, Petera Thiela oraz neurobiologa z MIT Eda Boydena.

Po wydarzeniu Hoffman połączył Zuckerberga z Epsteinem drogą mailową. Meta w oświadczeniu z 2019 roku przekazanym CNBC poinformowała, że Zuckerberg nie komunikował się z Epsteinem po tej kolacji.

W najnowszych dokumentach, jak podkreśla CNBC, nie ma wskazań na przestępczą działalność Hoffmana ani jego udział w nielegalnych działaniach Epsteina. Jednocześnie w listopadzie ubiegłego roku prezydent Donald Trump zlecił Departamentowi Sprawiedliwości zbadanie powiązań Hoffmana, Billa Clintona i Larry’ego Summersa z Epsteinem. Trump przyznał, że w przeszłości przyjaźnił się z Epsteinem, ale podkreślał, że nie wiedział o jego przestępstwach i zerwał z nim relacje lata wcześniej.

Sergey Brin i kontakt z Ghislaine Maxwell

W aktach znajdują się także odniesienia do Sergeya Brina. Dokumenty wskazują na wymianę wiadomości w kwietniu 2003 roku z Ghislaine Maxwell, wieloletnią partnerką Epsteina i skazaną współsprawczynią, dotyczącą planów kolacji w nowojorskiej rezydencji finansisty.

Maxwell pisała: "Kolacje u Jeffreya są zawsze przyjemnie swobodne i relaksujące. Nie mogę się doczekać spotkania". Wymiana wiadomości miała być kontynuacją wcześniejszej rozmowy mailowej.

Związki Brina z Epsteinem były wcześniej dokumentowane, jednak nie wysunięto wobec niego żadnych zarzutów. W pozwie złożonym przez rząd Wysp Dziewiczych USA przeciwko JPMorgan Chase wskazano, że Epstein miał polecić Brina jako klienta banku i później połączyć go z jego menedżerami w sprawach podatkowych. W 2023 roku Brin został objęty wezwaniem do przedstawienia dokumentów w tej sprawie.

Steven Sinofsky i porady Epsteina

Nowe dokumenty ujawniają także szczegóły relacji Epsteina ze Stevenem Sinofskym, byłym menedżerem Microsoftu odpowiedzialnym za Windows i Office.

Z materiałów wynika, że po odejściu z firmy w 2012 roku Sinofsky miał zasięgać porady Epsteina w sprawie warunków swojego rozstania z Microsoftem. We wrześniu 2013 roku, około trzy miesiące po ogłoszeniu warunków jego umowy emerytalnej wartej 14 milionów dolarów, napisał do Epsteina: "Dostałem pieniądze. Ty też dostaniesz :)".

Sinofsky kontynuował korespondencję z Epsteinem do 2018 roku, omawiając finanse, perspektywy zawodowe i wydarzenia towarzyskie. W jednej z wiadomości z listopada 2012 roku Epstein sugerował możliwość spotkania Sinofsky’ego z Timem Cookiem z Apple w sprawie pracy, pisząc, że "Tim Cook był podekscytowany spotkaniem". Kontekst tej wymiany pozostaje niejasny.

Bill Gates: To absolutnie absurdalne

Klatka kluczowa-207837
Bill Gates komentuje ujawnione akta dotyczące Jeffreya Epsteina
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Relacje Epsteina z Billem Gatesem, współzałożycielem Microsoftu, również znalazły się pod lupą po publikacji nowych dokumentów. Wśród nich są wersje robocze maili Epsteina, w których sugerował, że pomagał w organizowaniu pozamałżeńskich relacji i kontaktów seksualnych dla Gatesa.

W wywiadzie dla australijskiej stacji 9News Gates zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom. To absolutnie absurdalne i całkowicie fałszywe - powiedział, odnosząc się do zarzutów z dokumentów. Podkreślił, że jego kontakty z Epsteinem ograniczały się do kolacji dotyczących potencjalnej działalności filantropijnej, a także że "nigdy nie byłem na wyspie" i "nigdy nie spotkałem żadnych kobiet".

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Jan Sowa/ams

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Christopher Penler/Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Big techJeffrey Epstein
Zobacz także:
Rafał Brzoska
InPost na szczycie prestiżowego indeksu
Rynki
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
O tyle wzrosną emerytury. Wyliczenia i kwoty
Pieniądze
Sanae Takaichi
Premier triumfuje, giełda bije rekordy
Rynki
masło
Co się dzieje z cenami masła? "Kluczowe były strategie sieci handlowych"
Z kraju
inpost paczkomat przesylka shutterstock_2483754621
InPost na sprzedaż. Amerykański gigant wchodzi do gry
Z kraju
hawana kuba lotnisko shutterstock_2159398861
Zakręcają kurek z paliwem lotniczym. Linie szykują awaryjne rozwiązania
Ze świata
Medal noblowski
Laureatka nagrody Nobla ponownie skazana
Ze świata
Koreańska pielęgnacja
Koreańska fala nad Wisłą. Co czeka polskie kosmetyki?
Alicja Skiba, Katarzyna Korzeniowska
rosyjskie tankowce
Miliony baryłek bez kupca. Rosyjska ropa krąży po oceanie
Ze świata
Niemcy, ludzie
Pandemia, wojna, spory celne. Niemiecka gospodarka płaci gigantyczną cenę
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Kumulacja w Lotto rośnie
Z kraju
shibuya tokio japonia - eamesBot shutterstock_1454909831
"Wstęp tylko dla klientów w wieku od 29 do 39 lat"
Ze świata
los angeles ulica droga - Karolis Kavolelis shutterstock_2558485505
Tysiące aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Moto
Wyspa Capri we Włoszech (zdjęcie ilustracyjne)
Włoska wyspa mówi "dość". Będą ograniczenia dla turystów
Turystyka
shutterstock_2618094097
Minuty grozy na rynku. Rozdali bitcoiny przez pomyłkę
Ze świata
shutterstock_2543944347
Kłopoty popularnej sieci. 250 restauracji do zamknięcia
Ze świata
Zniszczenia na terenie Elektrociepłowni Darnycia
Ukraina prosi Polskę o pomoc, minister reaguje
Ze świata
shutterstock_2499269901
Rekordowy eksport "zielonego złota". Niektórzy wzywają do bojkotu
Ze świata
giełda, NYSE, market, analityk, makler, notowania
Potężne wzrosty na Wall Street
Tech
Donald Trump
Nagły zwrot w polityce handlowej. Trump podpisał rozporządzenie
Ze świata
shutterstock_2724496911
Minister: Polska jest "hot topic" dla świata
Z kraju
By otrzymać tysiąc złotych miesięcznie rodzic będzie musiał złożyć w gminie odpowiedni wniosek
800 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
Iran. Piesi w Teheranie
MSZ: polscy obywatele powinni natychmiast opuścić jego terytorium
Z kraju
shutterstock_2239909941
Eurojackpot. Wygrana czwartego stopnia w Polsce
Z kraju
shutterstock_2514190811 Close up, bizneswoman korzystająca ze smartfona podczas pracy na laptopie w biurze. Bizneswoman w biznesie siedząca przy stole za pomocą smartfona, surfująca po Internecie
"Największy od miesięcy atak na polską przestrzeń informacyjną"
Z kraju
Prezydent Kuby Miguel Diaz-Canel na zdjęciu w środku
Kraj "pod ścianą". Przywódca zmienia zdanie co do rozmów z Trumpem
Ze świata
autostrada s7 okolice Krakowa
Taką mamy zimę. "Rynek trochę się na nią nie przygotował"
Z kraju
Zasnuta dymem Moskwa
MSZ odradza wszelkie podróże do tego kraju. "Ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona"
Z kraju
Teheran, Iran
USA uderzają w reżim. "Finansuje działania destabilizacyjne na świecie"
Ze świata
Autostrada A2 między Warszawą a Łodzią
Dodatkowy pas na autostradzie. Wybrano wykonawcę
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica