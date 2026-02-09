Epstein i Dolina Krzemowa. Nowe szczegóły kontaktów miliardera z liderami branży

"Zajmijmy się czymś innym niż sprawą Epsteina". Trump znów obraża dziennikarkę Źródło: Reuters

Wśród osób wymienianych w aktach pojawiają się współzałożyciele Google i LinkedIn, czołowi inwestorzy funduszy inwestycyjnych oraz byli menedżerowie Microsoftu. Władze podkreślają przy tym, że samo pojawienie się nazwiska w dokumentach nie oznacza dowodów winy ani udziału w nielegalnej działalności.

Nowe dokumenty i stare znajomości

Jak zwraca uwagę CNBC, opublikowane materiały obejmują e-maile, kalendarze, zdjęcia oraz zapisy rozmów. Oprócz Elona Muska i Billa Gatesa, w aktach wielokrotnie pojawiają się nazwiska takie jak współzałożyciela Google'a Sergey'a Brina, inwestora Petera Thiela, byłego menedżera Microsoftu Stevena Sinofsky'go oraz współzałożyciela LinkedIna Reida Hoffmana.

Czterej ostatni byli już wcześniej łączeni z Epsteinem, jednak nowe dokumenty mają ujawniać więcej szczegółów niż dotąd. Thiel i Hoffman podkreślali wcześniej, że ich kontakty z Epsteinem byłe zgodne z prawem i miały uzasadnienie. Brin i Sinofsky nie skomentowali sprawy.

Jak zauważa portal telewizji CNBC, dokumenty pomagają nakreślić obraz długotrwałych wysiłków Epsteina, aby zintegrować się z niektórymi z najpotężniejszych kręgów Doliny Krzemowej przed swoją śmiercią w 2019 roku, a czasem nawet stać się ich powiernikiem i osobą wpływową.

Peter Thiel i rozmowy o Palantirze

W dokumentach pojawia się Peter Thiel, współzałożyciel PayPala i Palantira. Korespondencja między nim a Epsteinem miała rozpocząć się około 2014 roku i trwać do 2019 roku, na kilka miesięcy przed aresztowaniem finansisty pod zarzutem federalnego handlu ludźmi w celach seksualnych.

Wśród materiałów znajduje się nagranie rozmowy Epsteina z byłym premierem Izraela Ehudem Barakiem, w której Epstein wspomina o Thielu. Doradzał Barakowi, jak wykorzystać swoje kontakty, by uzyskać lukratywne stanowisko w firmie, wskazując Palantir jako możliwą opcję. Dodał, że nie spotkał jeszcze Thiela, ale ma nadzieję zobaczyć się z nim w kolejnym tygodniu.

Z czasem obaj utrzymywali kontakt mailowy. W korespondencji pojawiały się plany spotkań, rozmowy o kampanii Donalda Trumpa oraz inne nieformalne wymiany. Zespół Thiela miał nawet przekazać personelowi Epsteina informacje o jego preferencjach dietetycznych przed jednym ze spotkań.

Jak informował "New York Times", w latach 2015-2016 Epstein zainwestował 40 milionów dolarów w dwa fundusze zarządzane przez firmę venture capital współzałożoną przez Thiela. Sam Thiel w podcaście wyemitowanym 16 sierpnia 2024 roku przyznał, że spotkał Epsteina kilka razy od 2014 roku, po przedstawieniu go przez Reida Hoffmana. Rozmowy miały dotyczyć podatków i finansów. Podkreślał, że nie docenił powagi wcześniejszych przestępstw Epsteina, częściowo z powodu łagodnego wyroku z 2008 roku i zaufania do wspólnych znajomych.

Reid Hoffman i wizyta na wyspie

W dokumentach wielokrotnie pojawia się Reid Hoffman, współzałożyciel LinkedIn. Korespondencja między nim a Epsteinem obejmowała zbiórki funduszy dla Media Lab przy uczelni MIT, ale także kwestie osobiste, porady podatkowe, plany spotkań i wzmianki o prezentach wysyłanych Epsteinowi.

Dokumenty potwierdzają wizytę Hoffmana w 2014 roku na prywatnej wyspie Epsteina. Hoffman przyznawał wcześniej, że podróż miała charakter wyłącznie filantropijny i że później żałował, iż nie zbadał dokładniej przeszłości finansisty.

Epstein określał Hoffmana jako "bardzo bliskiego przyjaciela" i pisał w pewnym momencie, że tęskni za rozmowami z przedsiębiorcą. W jednym z maili z 2015 roku wspominał kolację w Palo Alto, którą Hoffman zorganizował z udziałem Marka Zuckerberga, Elona Muska, Petera Thiela oraz neurobiologa z MIT Eda Boydena.

Po wydarzeniu Hoffman połączył Zuckerberga z Epsteinem drogą mailową. Meta w oświadczeniu z 2019 roku przekazanym CNBC poinformowała, że Zuckerberg nie komunikował się z Epsteinem po tej kolacji.

W najnowszych dokumentach, jak podkreśla CNBC, nie ma wskazań na przestępczą działalność Hoffmana ani jego udział w nielegalnych działaniach Epsteina. Jednocześnie w listopadzie ubiegłego roku prezydent Donald Trump zlecił Departamentowi Sprawiedliwości zbadanie powiązań Hoffmana, Billa Clintona i Larry’ego Summersa z Epsteinem. Trump przyznał, że w przeszłości przyjaźnił się z Epsteinem, ale podkreślał, że nie wiedział o jego przestępstwach i zerwał z nim relacje lata wcześniej.

Sergey Brin i kontakt z Ghislaine Maxwell

W aktach znajdują się także odniesienia do Sergeya Brina. Dokumenty wskazują na wymianę wiadomości w kwietniu 2003 roku z Ghislaine Maxwell, wieloletnią partnerką Epsteina i skazaną współsprawczynią, dotyczącą planów kolacji w nowojorskiej rezydencji finansisty.

Maxwell pisała: "Kolacje u Jeffreya są zawsze przyjemnie swobodne i relaksujące. Nie mogę się doczekać spotkania". Wymiana wiadomości miała być kontynuacją wcześniejszej rozmowy mailowej.

Związki Brina z Epsteinem były wcześniej dokumentowane, jednak nie wysunięto wobec niego żadnych zarzutów. W pozwie złożonym przez rząd Wysp Dziewiczych USA przeciwko JPMorgan Chase wskazano, że Epstein miał polecić Brina jako klienta banku i później połączyć go z jego menedżerami w sprawach podatkowych. W 2023 roku Brin został objęty wezwaniem do przedstawienia dokumentów w tej sprawie.

Steven Sinofsky i porady Epsteina

Nowe dokumenty ujawniają także szczegóły relacji Epsteina ze Stevenem Sinofskym, byłym menedżerem Microsoftu odpowiedzialnym za Windows i Office.

Z materiałów wynika, że po odejściu z firmy w 2012 roku Sinofsky miał zasięgać porady Epsteina w sprawie warunków swojego rozstania z Microsoftem. We wrześniu 2013 roku, około trzy miesiące po ogłoszeniu warunków jego umowy emerytalnej wartej 14 milionów dolarów, napisał do Epsteina: "Dostałem pieniądze. Ty też dostaniesz :)".

Sinofsky kontynuował korespondencję z Epsteinem do 2018 roku, omawiając finanse, perspektywy zawodowe i wydarzenia towarzyskie. W jednej z wiadomości z listopada 2012 roku Epstein sugerował możliwość spotkania Sinofsky’ego z Timem Cookiem z Apple w sprawie pracy, pisząc, że "Tim Cook był podekscytowany spotkaniem". Kontekst tej wymiany pozostaje niejasny.

Bill Gates: To absolutnie absurdalne

Bill Gates komentuje ujawnione akta dotyczące Jeffreya Epsteina Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Relacje Epsteina z Billem Gatesem, współzałożycielem Microsoftu, również znalazły się pod lupą po publikacji nowych dokumentów. Wśród nich są wersje robocze maili Epsteina, w których sugerował, że pomagał w organizowaniu pozamałżeńskich relacji i kontaktów seksualnych dla Gatesa.

W wywiadzie dla australijskiej stacji 9News Gates zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom. To absolutnie absurdalne i całkowicie fałszywe - powiedział, odnosząc się do zarzutów z dokumentów. Podkreślił, że jego kontakty z Epsteinem ograniczały się do kolacji dotyczących potencjalnej działalności filantropijnej, a także że "nigdy nie byłem na wyspie" i "nigdy nie spotkałem żadnych kobiet".

Opracował Jan Sowa/ams