Rynki

Rynek ropy "na krawędzi całkowitego załamania"

ropa
Nagranie pokazujące rzekome wystrzelenie przez irańską marynarkę wojenną pocisków w kierunku USA
Źródło: Reuters
Ceny ropy naftowej w USA ponownie rosną. - Kształtowanie się cen nie jest już oparte na pragmatycznej interpretacji trajektorii wojny ani na fizycznej sytuacji w cieśninie Ormuz - oceniła Vandana Hari z Vanda Insights.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na czerwiec zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,56 proc. do 95,40 dolarów. Cena Brent na ICE na lipiec rośnie o 0,69 proc. do 100,82 dolarów za baryłkę. W tym tygodniu oba kontrakty są na drodze do spadku o 6 proc.

Wymiana ognia pomiędzy USA a Iranem

W piątek Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich podało, że obrona powietrzna reaguje na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy.

Siły zbrojne USA poinformowały wcześniej w nocy, że odparły irańskie ataki na trzy amerykańskie okręty, które przechodziły przez cieśninę Ormuz, i w ramach samoobrony zaatakowały irańskie porty.

Irańskie wojsko przekazało, że to Stany Zjednoczone najpierw naruszyły rozejm, atakując irański tankowiec i porty, dlatego w odpowiedzi uderzono w amerykańskie okręty.

TVN24

Trump: rozejm nadal obowiązuje

Prezydent USA Donald Trump powiedział stacji ABC News, że uważa zawieszenie broni z Iranem za nadal obowiązujące, mimo nowej wymiany ognia w cieśninie Ormuz. Określił też uderzenia USA przeciwko Iranowi jako "miłosne stuknięcie".

We wpisie na Truth Social Trump napisał, że irańskie łodzie i drony, atakujące przepływające przez cieśninę Ormuz niszczyciele, zostały całkowicie zniszczone, a napastnikom zadano "wielkie szkody".

Do wymiany ognia doszło w oczekiwaniu na odpowiedź Iranu na najnowszą propozycję pokojową.

Szef Międzynarodowej Agencji Energii ostrzegł, że świat traci 14 milionów baryłek ropy dziennie z powodu wojny, a zwiększanie produkcji po zakończeniu konfliktu będzie stopniowe.

Ekspertka: spekulacje są w pewnym stopniu skuteczne

- Rynek stoi na krawędzi całkowitego załamania. Kształtowanie się cen nie jest już oparte na pragmatycznej interpretacji trajektorii wojny ani na fizycznej sytuacji w cieśninie Ormuz - powiedziała Vandana Hari, założycielka firmy Vanda Insights.

Jak dodała "administracja USA nadal przecenia perspektywy odwilży, a nastawiony na optymizm rynek w to wierzy". - Co ciekawe, za każdym razem odbicie jest stopniowe i niepełne, co sprawia, że spekulacje są przynajmniej w pewnym stopniu skuteczne - stwierdziła.

Zdaniem Charu Chanany, głównej strateg inwestycyjnej w Saxo Markets, "ropa naftowa balansuje między dwoma ryzykami". - Dyplomacją z jednej strony i kolejną eskalacją z drugiej - stwierdziła.

- Rynki wciąż dają szansę propozycji pokojowej, ale nie na tyle, by zniwelować premię wojenną - zaznaczyła.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Kalyakan/AdobeStock

Donald Trump, Iran, USA, Konflikt na Bliskim Wschodzie, Ropa naftowa
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
