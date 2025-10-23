Logo TVN24
Biznes
Rynki

Ceny mocno w górę po decyzji Trumpa

Ropa naftowa
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Ceny ropy na światowych giełdach gwałtownie rosną w reakcji na ogłoszenie przez Stany Zjednoczone sankcji wobec czołowych rosyjskich producentów surowca.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień kosztuje na giełdzie NYMEX w Nowym Jorku około 61 dolarów, a ropa typu Brent - 65 dolarów. W obu przypadkach wzrosty przekraczają 3 proc.

"Potężne sankcje" na rosyjskie koncerny

Prezydent USA nasilił presję na prezydenta Rosji Władimira Putina, aby wynegocjować zakończenie wojny w Ukrainie. Donald Trump potwierdził, że nałożył sankcje na dwa największe rosyjskie koncerny naftowe - Rosnieft PJSC i Łukoil PJSC - w reakcji na brak zaangażowania Moskwy osiągnięcie pokoju w Ukrainie.

- To potężne sankcje. Są bardzo duże, skierowane przeciwko dwóm dużym koncernom naftowym. I mamy nadzieję, że nie potrwają długo. Mamy nadzieję, że wojna zostanie rozstrzygnięta - powiedział amerykański prezydent przy okazji spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu.

Trump: mam nadzieję, że Putin stanie się rozsądny

Donald Trump ocenił, że dzięki sankcjom Władimir Putin może być "skłonny, by negocjować trochę bardziej".

- Oni produkują dużo ropy i miejmy nadzieję (...), że stanie się rozsądny - powiedział prezydent USA.

- Miejmy nadzieję, że Zełenski też będzie rozsądny. Wiecie, do tanga trzeba dwojga - podkreślił Donald Trump.

- Zawsze myślałem, że on (Putin) chce całości (Ukrainy), nie jej części. Ale myślę, że teraz chce negocjować trochę bardziej, myślę, że jest skłonny zawrzeć układ. Zobaczymy. Nie chcemy, by miał całą (Ukrainę) - zaznaczył prezydent USA.

Zmiana podejścia Trumpa

Analitycy wskazują, że kary dla rosyjskich firm naftowych oznaczają zmianę sposobu myślenia Donalda Trumpa o Rosji.

- Kary te oznaczają zmianę w podejściu Donalda Trumpa do Rosji i otwierają drogę do jeszcze ostrzejszych sankcji w przyszłości, co może ostatecznie wpłynąć na przepływ rosyjskiej ropy - powiedział Warren Patterson, szef strategii surowcowej w ING Groep NV.

- Niepewność dotyczy jednak tego, jak skuteczne będą te sankcje USA wobec Rosji i jaki będą miały wpływ na jej eksport - dodał.

Prezydent USA Donald Trump odwołał też zapowiadane wcześniej spotkanie z przywódcą Rosji w Budapeszcie, chociaż zastrzegł, że dojdzie do niego w przyszłości.

- Odwołaliśmy spotkanie z prezydentem Putinem, bo po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy. Więc je odwołałem, ale zrobimy to w przyszłości - powiedział Trump.

"Jedno z ważniejszych działań podjętych przez USA"

Prezydent USA zapowiedział, że zakończenie wojny w Ukrainie będzie jednym z głównych tematów jego planowanego spotkania z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, choć przyznał że może być trudno wymusić na nim, by Chiny przestały kupować rosyjską ropę naftową.

Jednocześnie podkreślił, że Indie zgodziły się do końca roku ograniczyć zakupy rosyjskiej ropy "prawie do zera".

- To z pewnością jedno z ważniejszych działań podjętych przez USA, ale może ono zostać osłabione przez powszechne wykorzystanie nielegalnych przepływów finansowych - uważa Rachel Ziemba, analityczka Center for A New American Security.

- W rzeczywistości wszystko sprowadza się do tego, czy Chiny i Indie będą się obawiać dalszej eskalacji wobec nich sankcji wtórnych ze strony Stanów Zjednoczonych - podkreśla.

Autorka/Autor: mp/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ropa naftowa Donald Trump
