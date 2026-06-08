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Robyg zapowiada powrót na giełdę. Deweloper szuka środków na rozwój

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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/Darek Delmanowicz
Firma Robyg - jeden z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce - ogłosiła plan na ponowne wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych. Według założeń spółki wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą około 400 milionów złotych.

Planowana oferta obejmuje sprzedaż części akcji istniejących, posiadanych przez akcjonariusza spółki - TAG Beteiligungs - und Immobilienverwaltungs GmbH, będącego w całości własnością TAG Immobilien AG, który bezpośrednio posiada 96.467.066 akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego spółki.

W ramach oferty spółka zamierza również zaoferować nowo wyemitowane akcje. Po przeprowadzeniu debiutu TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie akcjonariuszem większościowym Robyg. Spółka była notowana na GPW do 2018 roku, kiedy została przejęta przez jeden z funduszy Goldman Sachs.

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Oferta giełdowa Robyg

Planowane jest skierowanie oferty do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce, a także do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki i Polski oraz do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (QIB) w Stanach Zjednoczonych w oparciu o przepis Rule 144A.

Zamiarem spółki, akcjonariusza sprzedającego oraz Globalnych Współkoordynatorów jest, aby do 10 proc. łącznej liczby akcji oferowanych ostatecznie w ofercie zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym.

Akcjonariusz sprzedający zobowiąże się do nieofertowania i niesprzedawania akcji spółki, z zastrzeżeniem zwyczajowych wyjątków, przez okres dwóch lat od daty pierwszego dnia notowań akcji spółki (lock-up). Spółka zobowiąże się do tego samego przez okres 365 dni od daty pierwszego dnia notowań.

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WARSZAWA

Plany Robyga na środki z debiutu

- Planowane IPO wesprze dalsze skalowanie naszej działalności, umocni pozycję grupy na polskim rynku mieszkaniowym i pozwoli nam nadal dostarczać klientom wysokiej jakości lokale w dobrze zaprojektowanych, funkcjonalnych i atrakcyjnie zlokalizowanych inwestycjach - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Eyal Keltsh, prezes Robyg.

Robyg jest jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce, z 26-letnim doświadczeniem w realizacji wielorodzinnych projektów mieszkaniowych.

Na koniec marca 2026 r. bank ziemi Robyg umożliwiał realizację 17.824 lokali (łącznie z gruntami posiadanymi przez wspólne przedsięwzięcia grupy oraz przy założeniu przeprowadzenia planowanych transakcji sprzedaży i zakupu gruntów między Grupą Robyg a Grupą Vantage) lub 19.322 lokali (łącznie z gruntami posiadanymi przez wspólne przedsięwzięcia grupy, bez uwzględnienia planowanych transakcji sprzedaży i zakupu gruntów między Grupą ROBYG a Grupą Vantage).

Portfel projektów Robyg skoncentrowany jest w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Krakowie. Około 50 proc. banku ziemi Robyg zlokalizowane jest w Warszawie.

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Strategia Robyga na kolejne lata

Strategia Robyg zakłada dalsze zwiększanie skali działalności poprzez efektywne wykorzystanie i systematyczne powiększanie banku ziemi, a także stopniowy wzrost przedsprzedaży - w pierwszym etapie do poziomu około 2.800-3.000 lokali w perspektywie krótkoterminowej (prognoza 2026), 3.800-4.000 lokali w perspektywie bliskiej, a następnie do docelowego poziomu przedsprzedaży rzędu ok. 4.500–5.000 lokali rocznie w perspektywie średnioterminowej.

Zarząd spółki zamierza rekomendować wypłatę dywidendy akcjonariuszom, począwszy od dywidendy z zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r. (wypłacanej w 2027 r.). Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości co najmniej 70 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Podano, że niezależnie od tej polityki dywidendowej, zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dywidenda za rok zakończony 31 grudnia 2026 r. (wypłacana w 2027 r.) wyniosła nie mniej niż 300 mln zł.

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Źródło: PAP
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Tagi:
GPWDeweloperzy
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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