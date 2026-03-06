Logo TVN24
Rynki

Nowojorska giełda na czerwono po wpisie Donalda Trumpa

broker, giełda, wall street, stock exchange
Blokada cieśniny Ormuz i jej wpływ na rynki
Źródło: TVN24
Na piątkowym otwarciu sesji na giełdzie w Nowym Jorku wszystkie główne indeksy zanotowały wyraźne spadki. Inwestorzy obawiają się gospodarczych konsekwencji wojny z Iranem, zwłaszcza jej wpływu na rynek ropy naftowej, a także reagują na niespodziewanie słabe dane z amerykańskiego rynku pracy. Do pogorszenia nastrojów przyczyniła się również wypowiedź prezydenta Donalda Trumpa, który zażądał bezwarunkowej kapitulacji Iranu.

Minuty po otwarciu giełdy wskaźniki Dow Jones i S&P 500 zaliczyły spadki powyżej 1,5 proc., a Nasdaq - 1,44 proc.

To najgwałtowniejsze spadki od poniedziałku, kiedy w podobny sposób giełdy zareagowały na rozpoczęcie działań zbrojnych przeciwko Iranowi. Ponadto kolejny raz wzrosło oprocentowanie amerykańskich obligacji, kontynuując niekorzystny dla finansów USA trend rozpoczęty w pierwszym dniu wojny.

Przyczyny spadków

Według CNBC jest to wynik m.in. kolejnego znaczącego wzrostu cen ropy naftowej - cena ropy Brent przebiła w piątek barierę 90 dolarów za baryłkę. Jak zauważyła telewizja, stało się to tuż po tym, gdy Trump ogłosił na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że nie zaakceptuje żadnego porozumienia z Iranem poza jego bezwarunkową kapitulacją, co mogło sugerować dłuższą wojnę.

Administracja Trumpa zapowiedziała dotąd szereg działań, mających zmniejszyć presję na rynek surowca, w tym ubezpieczenie oraz potencjalnie również eskortę tankowców przepływających przez kontrolowaną przez Iran Cieśninę Ormuz. W czwartek resort finansów ogłosił również tymczasowe rozluźnienie sankcji na rosyjską ropę naftową, zezwalając na sprzedaż surowca załadowanego już na statki Indiom.

Trump dotąd bagatelizował znaczenie ataków na Iran na rynek, twierdząc, że ceny błyskawicznie spadną po zakończeniu wojny.

Donald Trump
Wpis Trumpa o Iranie. Stawia sprawę jasno
TVN24
Pete Hegseth
Tabliczkę na biurku zmienił kilka miesięcy temu. Dziś informuje o "śmierci i zniszczeniu"
TVN24
Teheran, Iran 5.03.
"Washington Post": Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze
TVN24

Na spadki nałożyły się dodatkowo opublikowane w piątek dane z rynku pracy. Mimo oczekiwanego przez ekonomistów wzrostu liczby miejsc pracy o ponad 50 tys., w rzeczywistości liczba zmalała o 92 tys. Ponadto, Biuro Statystyk Pracy znacząco zrewidowało w dół dane z poprzednich miesięcy. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 4,4 proc. po tym, gdy w styczniu spadła do poziomu 4,3 proc.

pc

TVN24 HD

pc
Opracowała Paulina Karpińska

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SARAH YENESEL

