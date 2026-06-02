Rynki Następca Warrena Buffetta pokazuje własny styl. Berkshire inwestuje miliardy Oprac. Jan Sowa |

Blokada cieśniny Ormuz i jej wpływ na rynki Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Daniel Acker/Bloomberg via Getty Images

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Greg Abel, który w styczniu zastąpił Warrena Buffetta na stanowisku prezesa Berkshire Hathaway, zaczyna wyraźniej zaznaczać swój styl zarządzania. Firma zobowiązała się w ciągu dwóch dni przeznaczyć 16,8 miliarda dolarów na zakup spółki deweloperskiej Taylor Morrison Home Corp oraz wsparcie Alphabetu, właściciela Google, w rozbudowie infrastruktury związanej ze sztuczną inteligencją.

Dowiedz się więcej: Rekord na Wall Street. Technologia na czele wzrostów

Presja inwestorów

Te decyzje mogą być odpowiedzią na oczekiwania inwestorów, którzy od dawna naciskali, by Berkshire aktywniej wykorzystywał zgromadzoną gotówkę. Na koniec marca jej wartość wynosiła 380,2 mld dol. Wielu inwestorów i analityków uważało, że tak duże zasoby gotówki ciążyły notowaniom spółki.

Akcje Berkshire są obecnie o 13 proc. poniżej rekordowego poziomu z maja 2025 roku. W tym samym czasie technologiczny indeks S&P 500 wzrósł o 34 proc.

- Wszyscy czekali, aż Greg zrobi swoje, poza cieniem Warrena Buffetta, i teraz to widzimy. To zachęcające - powiedział Steven Check, prezes Check Capital Management z Costa Mesa w Kalifornii. Jego firma zarządza aktywami wartymi 2,4 mld dol., w tym ponad 700 milionami dolarów ulokowanymi w akcjach i opcjach Berkshire.

Berkshire dokłada 10 miliardów dolarów do Alphabetu

W poniedziałek Berkshire zgodził się kupić akcje Alphabetu za 10 mld dol. w ramach prywatnej emisji. Była ona częścią szerszego pozyskiwania kapitału przez spółkę z Mountain View, opiewającego na 80 mld dol.

Ta inwestycja ma sygnalizować zaufanie Berkshire do pozycji Alphabetu w obszarze sztucznej inteligencji. Berkshire zaczął inwestować w spółkę-matkę Google w trzecim kwartale ubiegłego roku. Na koniec marca posiadał akcje Alphabetu warte 16,6 mld dol. Najnowszy zakup powinien sprawić, że Alphabet znajdzie się wśród pięciu największych pakietów akcji zwykłych w portfelu Berkshire. Na czele tej listy pozostaje Apple.

To także wyraźny zwrot wobec wieloletniej ostrożności Buffetta w inwestowaniu w firmy technologiczne. Buffett traktował Apple przede wszystkim jako zakład o siłę konsumenta.

Podczas dorocznego walnego zgromadzenia Berkshire w 2019 roku Buffett i zmarły później wiceprezes Charlie Munger żałowali, że nie zainwestowali w Google wcześniej. Buffett mówił wówczas, że model reklamowy Google przypominał mechanizm, który działał w należącym do Berkshire ubezpieczycielu samochodowym Geico.

- Zawaliliśmy sprawę - powiedział wtedy Munger.

Buffett pozostaje przewodniczącym rady nadzorczej Berkshire Hathaway.

Dowiedz się więcej: Zmiana w kierownictwie Berkshire Hathaway. Rynek reaguje ostrożnie

Przejęcie Taylor Morrison i większy zakład o rynek mieszkaniowy

Drugą dużą decyzją Berkshire jest przejęcie Taylor Morrison za 6,8 mld dol. Transakcja została ogłoszona w niedzielę. Taylor Morrison działa w 12 stanach USA.

Zakup ma wzmocnić zaangażowanie Berkshire w branżę mieszkaniową. Konglomerat ma już w portfelu Clayton Homes, czyli biznes związany z domami prefabrykowanymi. Do tego dochodzą spółki sprzedające między innymi cegły, farby i izolacje, a także jedna z największych w USA sieci pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mieszkalnymi.

Berkshire zobowiązał się utrzymywać bufor gotówkowy w wysokości 30 mld dol. Inwestorzy wskazywali jednak, że firma mogłaby rozważyć większy skup własnych akcji albo pierwszą dywidendę od 1967 roku.

Berkshire nie odpowiedział na prośbę o komentarz w sprawie Alphabetu. W sprawie Taylor Morrison spółka odmówiła dodatkowego komentarza.

Konglomerat jak przekrój amerykańskiej gospodarki

Berkshire Hathaway jest często opisywany jako konglomerat, którego działalność stanowi przekrój amerykańskiej gospodarki. W jego portfelu są dziesiątki firm operacyjnych, w tym kolej BNSF, przedsiębiorstwa energetyczne i przemysłowe, a także marki detaliczne, takie jak Dairy Queen, Fruit of the Loom i See's Candies.

Decyzje podjęte już za kadencji Grega Abla pokazują, że nowy prezes może być gotowy do bardziej zdecydowanego wykorzystania potężnych zasobów gotówki Berkshire.

Dla inwestorów to sygnał, że era po Warrenie Buffettcie nie musi oznaczać wyłącznie ostrożnego zarządzania odziedziczonym portfelem.

OGLĄDAJ: TVN24