Rynki

Czerwono na giełdach. "To wydłuży na rynkach okresy szoków"

Giełda w Korei Południowej - maklerzy przy pracy
Konflikt na Bliskim Wschodzie. Tak reagują rynki i giełdy
Źródło: TVN24
Na azjatyckich parkietach trwa wyraźna wyprzedaż akcji. Główne indeksy notują silne spadki, a inwestorzy unikają ryzykownych aktywów. Dolar pozostaje stabilny wobec euro i jena. Bitcoin kosztuje około 68 tysięcy dolarów. Wyraźnie zyskuje złoto.

W Japonii Nikkei 225 stracił 3,06 proc., a Topix poszedł niżej o 3,24 proc. W Chinach SCI zniżkuje o 1,43 proc., a CSI 300 idzie niżej o 1,54 proc. W Hongkongu Hang Seng zniżkuje o 1,09 proc. W Korei Południowej KOSPI stracił 7,24 proc. Na Tajwanie TAIEX zniżkował o 2,20 proc.

W Indiach wolne, a w poniedziałek Sensex 30 spadł o 1,29 proc. Wskaźnik SE Thai stracił z kolei w poniedziałek 4,04 proc. We wtorek giełda nie działa.

Indeks giełdy w Dżakarcie zniżkuje o 0,94 proc.

Pogłębiające się zniżki

Na giełdach w Azji widać pogłębianie zniżek w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie Iran nasilił ataki na USA i ich sojuszników w regionie, co spowodowało wzrosty cen ropy i nasiliło obawy o inflację.

Wskaźnik MSCI Azji i Pacyfiku zniżkował o 2,5 proc., zaliczając najmocniejszy dwudniowy spadek od kwietnia 2025 r.

Inwestorzy skupiają uwagę na cenach ropy naftowej, które mocno wzrosły ponieważ USA i Izrael nasiliły wojnę z Iranem, a władze w Teheranie zagroziły całkowitym zamknięciem cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej.

Rosnące ceny ropy naftowej podsycają obawy o wzrost inflacji, a to skłoniło inwestorów - od Sydney po Tokio - do wyprzedaży aktywów.

Na rynkach słabną też zakłady na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, przy czym pierwsza obniżka kosztu pieniądza za Oceanem wyceniana jest na wrzesień.

- Rynki handlowały tak wczoraj, jakby konflikt USA i Izraela z Iranem miał trwać stosunkowo krótko - powiedział Nick Ferres, dyrektor ds. inwestycji w Vantage Point Asset Management. - Jednak to może być zbyt optymistyczne podejście - dodał.

Isabel Gonzales Encinas, dyrektor inwestycyjna w Farringdon Asset Management, wskazała, że kluczowym pytaniem pozostaje kwestia czasu trwania konfliktu.

- Czy się okaże on krótkotrwałym wzrostem premii za ryzyko, czy też długotrwałym szokiem, który zacznie obciążać decyzje firm dotyczących nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia - podkreśliła.

Atak na Iran

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapowiedział, że najsilniejsze ataki ze strony USA na Iran dopiero mają nadejść. Podkreślił, że celem amerykańskiej operacji jest zniszczenie zdolności balistycznych i marynarki wojennej Iranu. Rubio zapowiedział, że następna faza operacji będzie dużo silniejsza od obecnej.

- Trump zaostrzył retorykę wobec Iranu mówiąc, że USA 'zrobią wszystko, co trzeba' - wskazała Anna Wu, strateg ds. inwestycji cross-asset w Van Eck Associates Corp. - To wydłuży na rynkach okresy szoków i zmienności - dodała.

Na rynku walutowym japoński jen kosztuje 157,40 za 1 dol., bez zmian. Euro jest po 1,1681 dol., stabilnie.

Bitcoin kosztuje 68 111 dol. za token, niżej o 1,9 proc. Rentowność 10-letnich UST wynosi 4,06 proc., w górę o 2 pb.

Złoto zyskuje 0,8 proc. do 5366 dol. za uncję.

Reakcja europejskich i amerykańskich giełd

W Europie kontrakty na Stoxx 50 spadają o 1,10 proc., na FTSE 100 idą niżej o 0,60 proc., na CAC 40 zniżkują o 0,85 proc., a na DAX tracą 1,19 proc.

Giełdy w Europie zanotowały duże spadki na koniec sesji w poniedziałek, notując najgorszy wynik od listopada. Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 spadł o 2,47 proc., niemiecki DAX zniżkował o 2,56 proc., francuski CAC 40 poszedł w dół o 2,17 proc., a brytyjski FTSE stracił 1,2 proc. Benchmarkowy indeks Stoxx Europe 600 zniżkował o 1,61 proc.

Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od -1,10 proc. do -0,83 proc. Poniedziałkowa sesja na Wall Stret zakończyła się niewielkimi zmianami głównych indeksów. Akcje początkowo spadały na fali obaw o konsekwencje wojny USA z Iranem, ale w drugiej części dnia inwestorzy zaczęli kupować przecenione aktywa.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,15 proc. i wyniósł 48 904,78 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,04 proc. i wyniósł 6881,62 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,36 proc. do 22 748,86 pkt.

Opracowała Paulina Karpińska/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JEON HEON-KYUN

