Rynki Cena ropy przekroczyła kolejną barierę. Niepokoi zapowiedź Trumpa Oprac. Alicja Skiba |

Majtkowski o kruchym rozejmie między USA a Iranem i wpływie na ceny ropy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ded Pixto/AdobeStock

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Według CNBC, cena baryłki ropy Brent w dostawach na wrzesień przekroczyła próg 100 dolarów i rosła o 6,3 proc. ok. 16.30 czasu polskiego. West Texas Intermediate zyskiwała 4,5 proc., osiągając 91,4 dolara za baryłkę, czyli najwyższy poziom od 11 czerwca.

Groźba Donalda Trumpa

Prezydent Trump zapowiedział, że jeśli jemeńscy rebelianci Huti znowu ostrzelają statki, siły amerykańskie podejmą surowe działania wojskowe wobec Iranu i samych Huti.

"Jeśli zrobią to ponownie, Stany Zjednoczone pociągną Iran do odpowiedzialności, biorąc pod uwagę, że Huti są sojusznikami i/lub przedstawicielami Iranu. A na Iran i oczywiście samych Huti zostaną nałożone poważne sankcje wojskowe" - oznajmił we wpisie na swojej platformie Truth Social.

Ryzyko dla drugiej najważniejszej trasy

Bojownicy Huti przyznali się w czwartek do ataków dronowych na dwa saudyjskie tankowce - "Encelia" i "Layla" - na Morzu Czerwonym, po wcześniejszym ogłoszeniu przez ten ruch blokady morskiej Arabii Saudyjskiej.

Jak ustalił Reuters, statek "Encelia" miał nadać sygnać SOS i zgłosić, że późnym wieczorem w środę został trafiony pociskiem w pobliżu saudyjskiego portu Dżizan na Morzu Czerwonym, na północ od Jemenu.

Ataki Hutich mogą doprowadzić do zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, czyli po arabsku Brama Łez, która jest kluczowym punktem łączącym Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim i stanowi drugą co do ważności trasę transportu surowców energetycznych po - zablokowanej od miesięcy - cieśninie Ormuz.

Marco Rubio ostrzega

Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział podczas konferencji krajów ASEAN (Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej - red.) na Filipinach, że cena, jaką płaci Iran, będzie "rosła z każdą nocą", dopóki Teheran nie zacznie przestrzegać warunków porozumienia pokojowego.

- Iran codziennie błaga o porozumienie. Problem z Iranem polega na tym, że za każdym razem, gdy zawierają porozumienie... albo je łamią, albo chcą je zmienić. Być może w ciągu najbliższych dni zmienią zdanie, ponosząc kolejne ogromne straty - oświadczył szef dyplomacji USA.

Ataki na Jordanię i Kuwejt

Z kolei Iran poinformował, że zaatakował amerykańskie systemy rakietowe, magazyny broni i paliwa w Jordanii oraz należące do USA posterunki wojskowe w Kuwejcie.

Jordańska armia przekazała, że w ciągu ostatnich 24 godzin Teheran wysłał sześć dronów i wystrzelił cztery rakiety w stronę Jordanii. Udało się przechwycić trzy pociski, jeden spadł na teren niezamieszkany.

Rzecznik irańskich sił zbrojnych Mohammed Akraminia zapowiedział, że Iran będzie kontynuował działania odwetowe tak długo, jak Stany Zjednoczone będą atakować jego infrastrukturę i obszary przybrzeżne.

Cztery osoby związane z amerykańskim wywiadem poinformowały Reutersa, że irańskie ataki na cele CIA w pierwszych tygodniach konfliktu skłoniły USA do zbadania, czy Rosja pomaga Iranowi poprzez dostarczanie informacji o celach lub technologii dronów.