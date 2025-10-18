Logo TVN24
Biznes
Prawo

Właściciele stacji benzynowych ostrzegają: zamknięcia albo podwyżki

sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Leszczyna: dalej uważam, że stacja benzynowa nie jest miejscem, w którym trzeba kupować alkohol
Polski rząd wrócił do prac nad wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. - Może okazać się, że w niektórych lokalizacjach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, utrzymanie stacji paliw bez sklepu mającego w ofercie alkohol może okazać się nieopłacalne. W innych będzie oznaczało wzrost ceny paliw - ocenił prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego Leszek Wiwała.

10 października do konsultacji trafił projekt noweli ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opracowany przez Ministerstwo Zdrowia.

"Zabójca na stacjach benzynowych". Resort zdrowia z nową wersją "ustawy alkoholowej"
TVN24

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych

W projekcie opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji resort zaproponował uzupełnienie katalogu miejsc objętych zakazem sprzedaży alkoholu m.in. o teren stacji paliw.

Ministerstwo zwróciło uwagę w uzasadnieniu do zmian, że sklepy prowadzone na terenie stacji paliw oferują "nierzadko" również napoje alkoholowe, a korzystanie ze stacji paliw zwykle możliwe jest całodobowo.

Wpływy z małpek pójdą na medyków. Jest projekt ustawy
TVN24

"Zestawienie całodobowego funkcjonowania stacji paliw z podstawową funkcją tych miejsc, jaką jest zaopatrywanie kierujących pojazdami w paliwo, jednoznacznie wskazuje, że możliwość nabywania w nich napojów alkoholowych nie jest korzystna z punktu widzenia zdrowia publicznego i może prowadzić do ryzykownego ich nabywania i spożywania" - stwierdziło ministerstwo.

alkohol sklep zakupy market shutterstock_1146444365-1
Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. Eksperci podzieleni
shutterstock_2474121053
Piją coraz młodsi, a koszty rosną. "Tych ludzi się po prostu nie udaje uratować"
Piotr Wójcik
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Pierwsza noc bez sprzedaży alkoholu. Prohibicja weszła w życie
TVN24

Alkohol na stacjach benzynowych

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) przekazała, że w Polsce działa ok. 8 tys. stacji paliw, z czego 5,5 tys. ma koncesje na alkohol. Organizacja zaznaczyła, że wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Polsce jest 119 tys.

Zdaniem prezesa, dyrektora generalnego POPiHN Leszka Wiwały kompleksowość oferty stacji paliw często przesądza o decyzjach zakupowych konsumentów.

- Oznacza to, że nawet jej częściowe uszczuplenie może skutkować spadkiem przychodów, a co za tym idzie, nawet zaburzeniem opłacalności funkcjonowania stacji paliw jako całości - ocenił Wiwała.

Zaznaczył, że dla dużych koncernów ewentualny zakaz będzie "mniej odczuwalny" niż dla niezależnych stacji prowadzących sklepy. - W praktyce może okazać się, że w niektórych lokalizacjach, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, utrzymanie stacji paliw bez sklepu mającego w ofercie alkohol może okazać się nieopłacalne. W innych będzie oznaczało wzrost ceny paliw - stwierdził.

- Jeśli zamkniemy stacje paliw, to sprzedaż będzie przekierowana do pozostałych 114,5 tysiąca punktów, a poza tym pojawią się nowe sklepy, które przejmą sprzedaż stacji - uważa szef POPiHN. W jego ocenie w propozycjach rządowej i poselskich nie ma mechanizmów, które realnie ograniczą sprzedaż alkoholu.

- Takie rozwiązanie budzi wątpliwości z perspektywy równego traktowania przedsiębiorców - zaznaczył.

Marża na alkoholu napędza zyski ze stacji benzynowych

Wiwała zwrócił również uwagę, że marża na obrocie paliwem służy przede wszystkim pokryciu stałych kosztów funkcjonowania stacji. Dodał, że zysk na stacjach prowadzących sklepy jest "w znacznej mierze" osiągany ze sprzedaży pozapaliwowej.

- Marża na sprzedaży alkoholu jest kilkukrotnie wyższa niż na paliwach. Mimo że napoje alkoholowe stanowią ogólnie ok. 11,3 proc. wartości sprzedaży pozapaliwowej stacji, to ich znaczenie dla rentowności poszczególnych punktów sprzedaży jest nieproporcjonalnie duże - ocenił szef POPiHN.

Wskazał, że koszty prowadzenia stacji paliw są wyższe niż koszty zwykłego sklepu. - Dlatego marże wielu towarów z oferty pozapaliwowej są odpowiednio wyższe, by pokryć koszty i wypracować zysk. Dotyczy to także alkoholu, który na stacjach paliw jest znacznie droższy niż w dyskontach czy hipermarketach, a nawet sklepach typu convenience - zauważył Wiwała.

Jak zaznaczył, w ostatniej dekadzie obserwowany jest "powolny, ale stały spadek udziału wartości sprzedaży alkoholu na stacjach paliw względem całego rynku krajowego". - W ostatnich 2 latach sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach paliw nadal nieznacznie spadała, jednak ich udział jest mniej więcej stały i odpowiada on ok. 2 proc. wolumenu alkoholowego rynku. Wynika to z faktu, że powoli spada ogólna sprzedaż napojów alkoholowych - zaznaczył Wiwała, dodając, że liczba zezwoleń, które posiadają stacje paliw, również jest względnie stała.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mahmoud Suhail / Shutterstock

AlkoholAlkoholizmStacje benzynoweStacje paliw
