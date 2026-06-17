Prawo Rejestr do kosza, ostrzeżenie dla klientów. "Poważne ryzyko" Łukasz Figielski |

1 lipca 2026 r. to ważna data dla klientów giełd kryptowalutowych Źródło zdj. gł.: Creativan/Shutterstock

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Polskie firmy zajmujące się kryptoaktywami działają na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Okres przejściowy zezwalający na takie funkcjonowanie kończy się już 1 lipca.

Tego dnia w pełni zaczyna obowiązywać MiCA (ang. Markets in Crypto-Assets). To rozporządzenie, które wprowadza jednolite przepisy dla rynku kryptowalut w Unii Europejskiej. Jego głównym celem jest ochrona inwestorów.

Brak ustawy o rynku kryptoaktywów to brak organu nadzorczego

Jako rozporządzenie unijne MiCA obowiązuje bezpośrednio - co do zasady nie wymaga specjalnej ustawy krajowej.

- MiCA wymaga jednak od państw członkowskich wyznaczenia organu właściwego, który będzie mógł prowadzić postępowania licencyjne i sprawować nadzór, czy też oznaczenia [określenia wysokości i czasu trwania - red.] sankcji za naruszenie przepisów. Bez takiego ustawowego wyznaczenia organu w Polsce nie da się w praktyce uruchomić krajowej procedury licencyjnej dla dostawców usług w zakresie kryptoaktywów - mówi w rozmowie z TVN24+ Piotr Brewiński, prezes fundacji Fintech Poland.

Parlament już trzykrotnie przegłosował rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, przyznający rolę nadzorcy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Każda z prób wdrożenia unijnych rozwiązań spotkała się jednak z wetem prezydenta.

- Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem zamiast realnie rozwiązywać problem - przekonywał prezydent Karol Nawrocki, tłumacząc trzecie weto do ustawy.

"Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany, niż wszyscy myśleli" - komentował premier Donald Tusk w serwisie X. Wcześniej szef rządu mówił o wątpliwościach polskich służb wokół rynku kryptowalut, giełdy Zondacrypto, która przestała wypłacać pieniądze klientom, oraz powiązaniach spółki z prawicą.

Co z giełdami kryptowalut? "Działalność paszportowana" lub "strefa szarości"

Efekt wet jest taki, jak mówi Piotr Brewiński, że "po 1 lipca nie będzie legalnie działającej 'polskiej giełdy kryptowalut', czyli polskiej spółki świadczącej usługi z Polski, na podstawie polskiego porządku prawnego i polskiej procedury licencyjnej".

Dr Grzegorz Keler, z Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dodaje: - Niektóre polskie giełdy kryptoaktywów zdecydowały się uzyskać zezwolenia w innych krajach Unii Europejskiej. Takie podmioty mogą i będą prowadzić działalność.

Co z pozostałymi firmami z rejestru, jeśli nie zaprzestaną działalności?