Wielki bank ostrzega. "Uważaj, możesz stracić pieniądze!"

"To oszustwo. Nasz pracownik nigdy nie prosi o przesyłanie pieniędzy na inne konto w celu ich zabezpieczenia" - podkreśla bank w opublikowanym we wtorek komunikacie.

Jak wskazują przedstawiciele PKO BP, celem przestępców jest wywołanie presji i strachu, a następnie doprowadzenie do utraty środków przez klienta.

Schemat oszustwa

Według informacji banku oszustwo najczęściej przebiega w kilku etapach:

klient otrzymuje telefon od osoby podającej się za pracownika banku,

rozmówca powołuje się na rzekomą ankietę związaną z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

następnie informuje, że środki na koncie są zagrożone i trzeba je "zabezpieczyć",

klient jest nakłaniany do przelania pieniędzy na "bezpieczne konto".

"Uważaj, możesz stracić pieniądze! Nasz pracownik nigdy nie prosi o przesłanie pieniędzy na inne konto. Gdy ktoś Cię o to prosi, natychmiast przerwij rozmowę" - ostrzega bank.

Co warto zapamiętać

PKO BP przypomina, że:

w przypadku ankiet AML bank pyta o dane wyłącznie po zalogowaniu do serwisu iPKO lub aplikacji IKO,

pracownicy banku mogą kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo jedynie z prośbą o aktualizację danych w placówce lub w bankowości elektronicznej,

Pracownik banku nigdy nie prosi o:

dane karty płatniczej i PIN,

login i hasło do bankowości elektronicznej,

pełny numer PESEL,

kod Blik,

instalowanie dodatkowego oprogramowania,

przelewanie pieniędzy na inne konto.

Bank apeluje do klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. "Jeżeli nie masz pewności, z kim rozmawiasz - zakończ połączenie. To najprostszy sposób, by nie stracić pieniędzy" - przypomina bank.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

