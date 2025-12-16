Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Wielki bank ostrzega. "Uważaj, możesz stracić pieniądze!"

shutterstock_2117581991
Policjant nagrał rozmowę z oszustem, który podszywał się pod pracownika banku
Źródło: KWP w Olsztynie
PKO Bank Polski ostrzega klientów przed działaniami oszustów. Podszywają się pod pracowników banku i próbują nakłonić klientów do przelania pieniędzy na "bezpieczne konto".

"To oszustwo. Nasz pracownik nigdy nie prosi o przesyłanie pieniędzy na inne konto w celu ich zabezpieczenia" - podkreśla bank w opublikowanym we wtorek komunikacie.

Jak wskazują przedstawiciele PKO BP, celem przestępców jest wywołanie presji i strachu, a następnie doprowadzenie do utraty środków przez klienta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wyrzucił gotówkę przez okno, bo uwierzył oszustom
Wyrzucili oszczędności przez okno
TVN24
Chciał zainwestować w akcję, trafił na oszusta. Stracił blisko 383 tysiące złotych
Poznali się w sieci, uwierzyła w miłość "marynarza"
TVN24
Parafia św. Faustyny w Warszawie
Zarabiał 350 tysięcy złotych miesięcznie, wpłacił fikcyjną darowiznę, by zaoszczędzić na podatku
Sebastian Klauziński

Schemat oszustwa

Według informacji banku oszustwo najczęściej przebiega w kilku etapach:

  • klient otrzymuje telefon od osoby podającej się za pracownika banku,
  • rozmówca powołuje się na rzekomą ankietę związaną z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  • następnie informuje, że środki na koncie są zagrożone i trzeba je "zabezpieczyć",
  • klient jest nakłaniany do przelania pieniędzy na "bezpieczne konto".

"Uważaj, możesz stracić pieniądze! Nasz pracownik nigdy nie prosi o przesłanie pieniędzy na inne konto. Gdy ktoś Cię o to prosi, natychmiast przerwij rozmowę" - ostrzega bank.

Co warto zapamiętać

PKO BP przypomina, że:

  • w przypadku ankiet AML bank pyta o dane wyłącznie po zalogowaniu do serwisu iPKO lub aplikacji IKO,
  • pracownicy banku mogą kontaktować się telefonicznie lub e-mailowo jedynie z prośbą o aktualizację danych w placówce lub w bankowości elektronicznej,

Pracownik banku nigdy nie prosi o:

  • dane karty płatniczej i PIN,
  • login i hasło do bankowości elektronicznej,
  • pełny numer PESEL,
  • kod Blik,
  • instalowanie dodatkowego oprogramowania,
  • przelewanie pieniędzy na inne konto.

Bank apeluje do klientów o zachowanie szczególnej ostrożności. "Jeżeli nie masz pewności, z kim rozmawiasz - zakończ połączenie. To najprostszy sposób, by nie stracić pieniędzy" - przypomina bank.

Największe banki w Polsce

PKO BP jest największym bankiem w Polsce. Ma około 12 milionów klientów, a wartość aktywów przekroczyła 500 mld zł.

Kolejne miejsca w zestawieniu największych banków pod względem aktywów zajmują Pekao, Santander, ING i mBank.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
oszustwopieniądze
Zobacz także:
Kevin Hassett
"Bliski przyjaciel" Trumpa i wyścig o kluczowe stanowisko
Ze świata
Budowa bloku mieszkalnego na jednym z osiedli w Rzeszowie
Nowa prognoza dla rynku nieruchomości
Nieruchomości
Hiszpania, pociąg regionalny Rodalies de Catalunya niedaleko Sitges
Podróże po Hiszpanii za 60 euro. Władze szykują specjalny bilet
Turystyka
werona-shutterstock_170452373
60 sekund na zdjęcie. Włoskie miasto wprowadza limit
Turystyka
sklep ubrania odziez shutterstock_2610788259
Inflacja bazowa. Nowe dane
Z kraju
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Parlament Europejski zaostrza warunki handlu z Mercosurem
Ze świata
shutterstock_1087980230
Największy producent aut w Europie zamyka fabrykę. Decyzja "absolutnie konieczna"
Moto
Pożary szaleją w hrabstwie Los Angeles
Gigantyczny rachunek za zmiany klimatu. Ubezpieczyciele policzyli
Ze świata
Rzym. Fontanna di Trevi
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od stycznia będzie płatna
Turystyka
Dziennie ok. 5-6 tys. ton polskich produktów z wieprzowiny nie przekracza wschodniej granicy ze względu na embargo
Chiny łagodzą cła na kluczowy produkt z UE
Ze świata
Były wiceminister aktywów państwowych, członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Artur Soboń
Członek zarządu NBP o konflikcie: fantastyczne historie
Z kraju
Siedziba TikToka w LA
170 milionów użytkowników, umowa w zawieszeniu. "Czekamy, co się wydarzy"
Tech
Emilewicz o Małym ZUS plus: przedsiębiorca wybiera - niższe składki czy wyższa emerytura
Resorty nie nadążają za elektronicznymi fakturami
Dla firm
Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt
Amerykańska giełda chce działać niemal całą dobę
Rynki
samochod auto elektryczne elektryk ladowanie shutterstock_2461534095
Amerykański koncern rezygnuje z całej serii modeli elektrycznych
Moto
Moskwa. Plac Czerwony
"To jest bardzo ważna decyzja, która może Rosję zaboleć"
Ze świata
Madryt zabudowania
Ogromna grzywna dla platformy oferującej najem krótkoterminowy
Turystyka
Ukraina, zboże, zboże z Ukrainy, kryzys zbożowy, Kijów
Media: kradzione zboże z Ukrainy trafia do Arabii Saudyjskiej
Ze świata
shutterstock_318226679_1
W branży wrze. "Tanio i szybko nie znaczy dobrze"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
koszyk sklep zakupy inflacja AdobeStock_493101486
Król i królowa podwyżek
Handel
Moskwa, Rosja, Władimir Putin
Rośnie presja na Rosję. Tak tanio nie było od pięciu lat
Ze świata
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał 15 ustaw
Z kraju
Donald Trump
Postawili na Trumpa. Straty sięgają nawet 99 procent
Ze świata
tłum ludzie
Fala wzbiera w Europie. Duży wzrost
Ze świata
shutterstock_1817709632_1
Białoruś uwolniła więźniów, USA złagodziły restrykcje
Ze świata
Friedrich Merz
Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"
Ze świata
ikea, katalog, sklep
Ikea wycofuje produkt
Z kraju
broker, giełda, wall street
USA robią zapasy. "Stratosferyczne maksima"
Ze świata
shutterstock_1202212432
Członek RPP: nie wykluczam cięć, może nawet kilku
Pieniądze
34-latka padłą ofiarą oszustów
Wicepremier: Atak hakerski. Trwają czynności operacyjne
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica