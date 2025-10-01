Logo TVN24
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane

Źródło: TVN24
Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał nowe dane o wynagrodzeniach. Mediana w kwietniu 2025 roku wyniosła 7262 złote i była niższa o 20,6 procent od przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu 2025 r. wyniosło 9148,11 zł.

Poziom mediany oznacza, że połowie zatrudnionych zostało wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż ta kwota, a druga połowa otrzymała wynagrodzenie nie niższe. 

Tyle naprawdę zarabiamy. Mediana wynagrodzeń

W kwietniu 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 11,7 proc., natomiast w stosunku do marca 2025 wzrosła o 3,7 proc.

W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8651,00 zł, co stanowiło 119,1 proc. wartości ogółem, natomiast w sektorze prywatnym była równa 6549,64 zł – 90,2 proc. wartości ogółem.

"Z kolei według wielkości podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń notowano w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 8803,44 zł (121,2 proc. wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – 4666,00 zł (64,3 proc. wartości ogółem)" - podał GUS.

Mediana wynagrodzeń. Wiek i płeć

Urząd podał, że "wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – w przypadku mężczyzn wyniosła 7451,00 zł (102,6 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet – 7083,20 zł (97,5 proc. wartości ogółem)".

Źródło: GUS

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie wieku 35-44 lata – wyniosła ona 7592,45 zł (104,6 proc. wartości ogółem), natomiast najniższą w grupie wieku 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5769,81 zł (79,5 proc. wartości ogółem).

