Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

RPP stopy procentowe (zdjęcie ilustracyjne)
Glapiński o wrześniowej obniżce stóp procentowych
Źródło: TVN24
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła na październikowym posiedzeniu wszystkie stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych, w tym referencyjną do 4,50 procent - podał w komunikacie bank centralny.

Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

- stopa referencyjna 4,50 proc. w skali rocznej;

- stopa lombardowa 5,0 proc. w skali rocznej;

- stopa depozytowa 4,0 proc. w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 4,55 proc. w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 4,60 proc. w skali rocznej.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie 9 października 2025 r.

Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej zostanie opublikowana o godz. 16.00 na stronie internetowej NBP.

Czwarta obniżka w tym roku

RPP obniżyła wcześniej stopy we wrześniu o 25 pb., w lipcu o 25 pb. oraz w maju br. o 50 pb.

W czwartek, 9 października o godz. 15.00 odbędzie się konferencja prasowa prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Komentarze ekonomistów

"Bum! Nie dość, że RPP wzięła nas dzisiaj z zaskoczenia, to jeszcze dodatkowo zaskoczyła. Stopy w dół o 25 pb. Rynek teraz będzie wyceniał przyspieszenie cyklu i kolejne obniżki na jesiennych posiedzeniach. Czekamy na komunikat i jutrzejszą konferencję prezesa NBP' - napisali w serwisie X analitycy Pekao.

"Po danych o wynagrodzeniach, inflacji i mrożeniu cen energii to była decyzja oczywista. Mniej oczywiste jest to, czy w listopadzie jest kolejna. Projekcja będzie gołębia" - ocenili ekonomiści mBanku.

Eksperci z ING ocenili z kolei, że argumentów za obniżką nie brakowało, ale "komunikacja była bardzo niejasna, dlatego konsensus był podzielony 50/50".

"Czekamy na konferencję prezesa jutro, która mamy nadzieję wyjaśni czy to już cykl obniżek stóp, czy wciąż 'cykl dostosowań i w listopadzie będzie przerwa. Biorąc pod uwagę, że najnowsza projekcja wskaże na niższą ścieżkę inflacji, blisko celu w średniej perspektywie, kolejne cięcie w listopadzie zacznie być grane przez rynek. Ale przecież prezes deklaruje, że lubi zaskakiwać rynki" - dodali.

Autorka/Autor: BC/kris

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

RPP, Stopy procentowe, NBP, Prezes NBP Adam Glapiński
