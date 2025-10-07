Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pieniądze

Rada Polityki Pieniężnej w akcji. Dwa scenariusze

pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Glapiński o wrześniowej obniżce stóp procentowych
Źródło: TVN24
We wtorek rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Adam Antoniak, ekonomista ING Banku Śląskiego, prognozuje obniżkę stóp procentowych dopiero w listopadzie, zaznaczając jednak, że cięcia w październiku również nie są wykluczone.

- Opinie na rynku na temat obniżek stóp procentowych są mocno podzielone – połowa mówi o obniżkach stóp w październiku, połowa - w listopadzie. My spodziewamy się przerwy w obniżkach w październiku i sądzimy, że cięcie nastąpi w listopadzie - powiedział ekonomista ING Banku Śląskiego Adam Antoniak.

Argumenty za i przeciw

Dodał, że za oboma scenariuszami są mocne argumenty. Jego zdaniem na to, że w październiku Rada Polityki Pieniężnej wstrzyma się z obniżką, wskazuje jej retoryka.

- RPP mocno podkreśla, że mamy do czynienia z dostosowaniem się polityki pieniężnej, a nie z cyklem obniżek. Ale obniżki były i w lipcu, i – bo w sierpniu nie było posiedzenia - we wrześniu. Gdyby do obniżki doszło jeszcze w październiku, to można byłoby mówić jednak o cyklu obniżek. Skoro RPP podkreśla, że mamy do czynienia z dostosowaniem, to bardziej prawdopodobna jest pauza w październiku - powiedział ekonomista ING BSK.

Dodał, że za obniżką przemawia m.in. poziom inflacji we wrześniu.

- Inflacja okazała się jednak niższa niż wynikało z przewidywań, było bowiem 2,9 proc. we wrześniu, tymczasem oczekiwania rynkowe mówiły nawet o poziomie 3,1 proc. Poza tym jest decyzja w sprawie mrożenia cen energii w czwartym kwartale - powiedział Adam Antoniak. - Z wypowiedzi przedstawicieli RPP wynikało, że jest miejsce na jeszcze jedną obniżkę w tym roku. A ponieważ w grudniu RPP zwykle nie zmienia stóp, to cięcie o 0,25 pkt. proc. powinno nastąpić albo w tym miesiącu, albo w następnym - dodał.

Dotychczasowe obniżki stóp procentowych w 2025 roku

W tym roku RPP trzykrotnie obniżała stopy procentowe – w maju, gdy spadły one o 0,5 pkt. proc., oraz w lipcu i wrześniu, kiedy Rada zredukowała stopy za każdym razem o 0,25 pkt. proc.

Łącznie w tym roku stopy spadły o 1 pkt. proc. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została obniżona z 5,75 proc. do 4,75 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Zobacz także:
Wydatki Warszawy w 2025 roku
Pół roku i korekta. Nowe dane z gospodarki
Z kraju
cpk3
CPK ocenił wnioski. "Rynek dostrzega ogromny potencjał"
Z kraju
shutterstock_2623121045
Potężna inwestycja Muska. Mieszkańcy podzieleni
Tech
Paulina Hennig-Kloska
Ministra o rewolucji w sklepach: chcemy, żeby butelka nabrała wartości 
Z kraju
jedzenie weganskie shutterstock_1958331838
"Burger", "kiełbasa" i "stek". Ważne głosowanie
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Paraliż rządu trwa. Trump rzuca oskarżeniami
Ze świata
Donald Trump
Trump ogłasza nowe cła
Moto
Holandia, Groningen
"Dzięki AI nasze kontrole stały się precyzyjne"
Tech
płacenie kartą (zdj. ilustracyjne)
Rewolucja w sklepach. Płatność kartą, gdy system nie działa
Ze świata
shutterstock_2410134973
Gigant przed trybunałem. "Jeśli wygramy, damy ci twoje pieniądze"
Tech
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Fabryki stanęły, na półkach braki. Ważna zapowiedź koncernu
Ze świata
samochody, warszawa
Szykują się duże podwyżki dla kierowców
Moto
ulica warszawa ludzie tlum miasto przejscie shutterstock_2216128791
Bezrobocie. Polska na tle Unii Europejskiej
Dla pracownika
Nowojorska giełda
Zaskakująca inwestycja. Kurs ostro w górę
Tech
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Niemcy i Włochy apelują do Brukseli "o natychmiastową zmianę kursu"
Ze świata
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Nowa kampania oszustów. "Możliwość otrzymania zwrotu"
Tech
Marcin Kierwiński
Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra
Prawo
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
Z kraju
plonie
Atak na Lwów. Jest komunikat polskiego giganta
Ze świata
Jeff Bezos
Jeff Bezos ostrzega. "Prawdopodobnie to się właśnie dzisiaj dzieje"
Tech
Viktor Orban
Nie chcą euro. "Unia Europejska się rozpada"
Ze świata
Prezydent USA Donald Trump
Możliwe masowe zwolnienia. Trump wskazuje winnych
Ze świata
pieniadze pln kalkulator podatki shutterstock_1449753521_S
Ważny tydzień dla kredytobiorców
Z kraju
Skutki stresu pracowników odbijają się na działaniu całej firmy
Szykują kontrole. Niektóre firmy mogą nie przetrwać
Dla firm
alpy wlochy narty Madonna di Campiglio shutterstock_2573765673
Popularny kurort narciarski wprowadza dzienny limit
Turystyka
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle wyniesie składka na ZUS. Wyliczenia
Dla firm
sklep market wozek zakupy shutterstock_2271237519
Kaucja za puszki i butelki. Producent wprowadza kartoniki
Z kraju
bitcoin shutterstock_1939111636
Kurs w górę. Padł nowy rekord
Rynki
plaza wycieczkowiec shutterstock_246437059
"Marzenie zamieniło się w koszmar". Kłopoty klientów
Turystyka
puste biuro shutterstock_2668704345
Wkrótce dodatkowy dzień wolny od pracy
Dla pracownika

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica