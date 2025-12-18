Przerwa w realizacji przelewów. Warto zaplanować płatności

Kowalski: była jedyna wigilia, o godzinie 18

Elixir to elektroniczny system rozliczeń międzybankowych, za który odpowiada Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Za jego pomocą realizowana jest większość transakcji zlecanych przez klientów banków w Polsce. Rozliczenie i rozrachunek zleconych w systemie transakcji (przelewów i poleceń zapłaty) odbywa się podczas trzech sesji rozliczeniowych, w dni robocze od poniedziałku do piątku, o godzinie 9.30, 13.30 i 16.00, z wyłączeniem ostatniego dnia roboczego w roku, kiedy realizowane są dwie sesje.

Trzeba zatem pamiętać, że przelewy, które zlecimy we wtorek, 23 grudnia po godzinie 16.00, trafią na konta odbiorców w kolejnym dniu roboczym - czyli w poniedziałek, 29 grudnia. Natomiast w środę, 31 grudnia, odbędą się dwie sesje rozliczeniowe, o godzinie 9.30 i 13.30. Dlatego przelewy, które zlecimy po godzinie 13.30, trafią na konta odbiorców w piątek, 2 stycznia - tłumaczy KIR.

Przelewy zagraniczne w okresie świąt

System Euro Elixir, w którym rozliczane są krajowe i transgraniczne przelewy w euro, w dniach 24 i 31 grudnia będzie funkcjonował zgodnie ze zwykłym harmonogramem. Podobnie jak w każdym dniu roboczym, przeprowadzimy w tych dniach 6 sesji rozliczeniowych. Natomiast system nie będzie działał 25 i 26 grudnia oraz 1 stycznia. Dla tego systemu, kolejne dni rozliczeniowe w okresie przerw świątecznych, to odpowiednio 29 grudnia br. oraz 2 stycznia 2026 r.

Niezależnie od dnia tygodnia, klienci banków mogą skorzystać z systemu płatności natychmiastowych Express Elixir, który działa w trybie ciągłym – 24/7/365, czyli również w weekendy i święta. Transfer środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach odbywa się w czasie rzeczywistym.

