Kumulacja w Eurojackpot w górę. Do wygrania olbrzymia suma

Wysyp szóstek w Lotto. Co na to eksperci?

W piątek, 10 października 2025 roku, w losowaniu Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 4, 5, 24, 31, 41 oraz 3, 12.

Nikt nie trafił głównej wygranej. W naszym kraju najwyższa była wygrana czwartego stopnia (4+2) w wysokości 829 005,30 zł.

Warto pamiętać, że w Polsce od wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek, który Totalizator Sportowy odprowadza do urzędu skarbowego przy wypłacie nagrody.

Najwyższe wygrane w piątkowym losowaniu padły w Niemczech, Danii i Szwecji. Pięciu graczy z tych państw zdobyło nagrody II stopnia (5+1) po 433 137,10 euro. To w przeliczeniu ponad 1,8 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się we wtorek, 14 października.

Źródło: tvn24.pl