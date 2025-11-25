Logo TVN24
Pieniądze

Przeciętna emerytura. Kwota mocno w górę

shutterstock_2391839139
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o propozycji prezydenta w sprawie emerytur
Źródło: TVN24
Przeciętna miesięczna emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyniosła w 2024 roku 3862,61 złotego brutto i wzrosła o 14 procent w porównaniu z rokiem 2023 – wynika z opublikowanych we wtorek danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ze statystyk wynika też ogromna różnica w przeciętnych świadczeniach w przypadku kobiet i mężczyzn.

Według danych GUS w 2024 r. w Polsce było 9,38 mln emerytów i rencistów, którzy stanowili 25 proc. ludności kraju. Liczba emerytów wyniosła 7,39 mln osób (wzrost o 1,7 proc.), czyli 19,7 proc. ludności, a rencistów z tytułu niezdolności do pracy 0,71 mln osób (spadek o 5,5 proc.), czyli 5,3 proc. ludności.

Przeciętna emerytura

Jak podał GUS, łączna kwota wypłat świadczeń emerytalno-rentowych w 2024 r. wyniosła 413,2 mld zł (wzrost o 15,4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego na system pozarolniczy przypadło 388,7 mld zł, a rolniczy – 24,5 mld zł.

Z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłacono 358,5 mld zł, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – 16,9 mld zł, z Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) – 10,6 mld zł, a z Ministerstwa Sprawiedliwości (MS) – 2,7 mld zł.

Z danych GUS wynika, że w 2024 r. przeciętna miesięczna emerytura z ZUS wyniosła 3862,61 zł, z KRUS – 2111,34 zł, z MS – 6374,66 zł, z MSWiA – 6238,42 zł i z MON – 5982,15 zł.

Najwyższe kwoty na świadczenia emerytalne z ZUS w 2024 r., podobnie jak w 2023 r., wypłacane były w województwach śląskim – 45,8 mln zł i mazowieckim – 42,9 mln zł, a najniższe w województwach opolskim – 7,015 mln zł i podlaskim – 7,2 mln zł.

Z analizy rozkładu wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS wynika, że przeciętna wysokość emerytury (według stanu z 31 marca 2024 r.) w przypadku mężczyzn wyniosła – 4674,51 zł, a kobiet – 3208,70 zł.

Łącznie na emerytury w 2024 r. wydano 336,2 mld zł (wzrost o 16,1 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego na system pozarolniczy przypadło 316,9 mld zł, a na rolniczy 19,3 mld zł. Z ZUS wypłacono 292,3 mld zł, z MSWiA – 14,3 mld zł, z MON – 8,0 mld zł, a z MS – 2,3 mld zł.

Renty z tytułu niezdolności do pracy i rodzinne

Jak podał GUS, na renty z tytułu niezdolności do pracy w 2024 r. przeznaczono 240,2 mld zł (wzrost o 8,9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego 20,2 mld zł z systemu pozarolniczego i 3,9 mld zł z systemu rolniczego. Z ZUS wypłacono 18,7 mld zł, z MSWiA – 0,8 mld zł, z MON – 0,5 mld zł, a z MS – 0,1 mld zł.

Przeciętne miesięczne renty z tytułu niezdolności do pracy wyniosły: 3019,87 zł z ZUS, 1937,79 zł z KRUS, 4853,68 zł z MS, 4826,16 zł z MON i 4 496,06 zł z MSWiA.

Na renty rodzinne w 2024 r. wydano 53,0 mld zł (wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem), z tego 51,7 mld zł z systemu pozarolniczego i 1,3 mld zł z systemu rolniczego. Z ZUS wypłacono 47,5 mld zł, z MSWiA – 1,9 mld zł, z MON – 2 mld zł, z MS – 0,3 mld zł.

Przeciętne miesięczne renty rodzinne wyniosły: 3369,72 zł z ZUS, 2640,19 zł z KRUS, 4353,64 zł z MS, 4079,62 zł z MSWiA i 4481,94 zł z MON.

Według GUS relacja średniej emerytury z ZUS do przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. wyniosła 55,8 proc., zanotowano lekki spadek w porównaniu z 2023 r. W przypadku KRUS relacja ta wyniosła – 29,6 proc., co oznacza niewielki spadek po wcześniejszym wzroście w 2023 r.

pc

Autorka/Autor: /dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

EmerytZUSGUSemerytura
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica