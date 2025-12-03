Nowy pomysł urzędu w sprawie taryf na prąd

Minister energii Miłosz Motyka o ofertach stałych cen prądu Źródło: TVN24

"W ostatnich latach obserwowana jest szczególnie duża zmienność cen na rynkach paliw i energii (zarówno europejskim, jak i polskim). W przypadku udokumentowanych i opisanych zmian warunków wykonywania przez przedsiębiorstwo energetyczne działalności gospodarczej, uzasadniających obniżenie cen stosowanych na podstawie obowiązującej taryfy, przedsiębiorstwa nie są zainteresowane wystąpieniem z wnioskiem o zmianę taryfy (uzyskanie niższych przychodów z działalności obrotu nie leży w interesie przedsiębiorstw)" - napisał URE.

Urząd zwraca uwagę, że w takich przypadkach prezes URE może wezwać przedsiębiorstwo do złożenia wniosku o zmianę taryfy.

Natomiast przedsiębiorstwo energetyczne, nie będąc zainteresowane zmianą taryfy, dąży (i z dotychczasowej praktyki organu wynika, że skutecznie) do utrzymania dotychczasowych cen.

Propozycja URE

"Z tego względu, w celu ochrony odbiorców przed nadmiernie wysokimi cenami w przypadku spadku tych cen na rynkach (przedsiębiorstwa energetyczne jako wnioskodawcy i strony postępowań w sprawie zatwierdzenia taryf lub ich zmian mają już obecnie zapewnioną ochronę ich interesów), Prezes URE powinien dysponować narzędziami pozwalającymi na skuteczną zmianę taryfy" - pisze URE.

URE proponuje, aby w przypadku, gdy mimo wezwania przedsiębiorstwo energetyczne nie złoży wniosku o zmianę taryfy lub nie uzupełni wniosku w terminie, prezes URE może skrócić okres obowiązywania wyższej taryfy.

