Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Rząd zapowiada nowy obowiązek

Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak podkreślił Raś, nowe regulacje mają przede wszystkim ograniczyć skalę tzw. szarej strefy w turystyce. - To prawo musimy wprowadzić do 20 maja ze względu na przepisy europejskie. Dzięki temu poznamy realną liczbę obiektów funkcjonujących w najmie krótkoterminowym. Według naszych badań szara strefa stanowi ok. 35 proc. rynku, a niektórzy szacują ją nawet na 60 proc. W skali kraju może to być od 80 tys. do 100 tys. obiektów - powiedział wiceminister.

Nowe regulacje

Raś wyjaśnił, że tylko lokale z numerem ewidencyjnym będą mogły działać na platformach rezerwacyjnych, natomiast obiekty bez rejestracji będą mogły funkcjonować wyłącznie w formule nieodpłatnej, opartej na wzajemności. - Jeśli ktoś gości mnie w swoim lokalu bez pobierania opłat, ja mogę ugościć go u siebie na takich samych zasadach - dodał.

Nowe regulacje mają również zapewnić bezpieczeństwo turystów, m.in. poprzez wprowadzenie minimalnych wymogów, w tym norm przeciwpożarowych dla obiektów oferujących powyżej 30 miejsc noclegowych. Wiceminister zaznaczył, że przepisy uwzględnią specyfikę kurortów górskich, takich jak Zakopane, i nie będą nadmiernie ograniczać działalności małych obiektów z pokojami gościnnymi, w tym tradycyjnych chałup góralskich.

Ministerstwo przewiduje fazę przejściową, w trakcie której legalnie działający przedsiębiorcy będą mogli szybko zarejestrować swoje obiekty w centralnym rejestrze i uzyskać numer ewidencyjny. Obiekty działające do tej pory w szarej strefie będą musiały zacząć działać legalnie. Platformy pośredniczące w rezerwacjach będą natomiast zobowiązane do raportowania obrotów właścicieli do ministra finansów, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Raś podkreślił, że turystyka stanowi ponad 5 proc. polskiego PKB.

Uszczelnienie systemu

Wójt Kościeliska Roman Krupa ocenił, że planowane zmiany uspokoją sytuację na lokalnym rynku. - Dla kwater, willi i pokoi gościnnych nic się nie zmienia. Cieszymy się, że system powstaje, bo uporządkuje rynek i wprowadzi równość funkcjonowania podmiotów gospodarczych w całej Polsce - powiedział. Zwrócił uwagę, że wydłużenie terminu wpisu do centralnej bazy da samorządom dodatkowy czas na wprowadzenie danych.

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz podkreślił, że obiekty do 30 miejsc noclegowych nie będą objęte dodatkowymi wymogami przeciwpożarowymi - czego obawiali się niektórzy kwaterodawcy - a większość działających legalnie obiektów i tak już posiada stosowne odbiory sanitarne i przeciwpożarowe. - Celem ustawy jest uporządkowanie najmu krótkoterminowego, uszczelnienie systemu i większe wpływy dla gmin, które będzie można przeznaczyć na inwestycje wspierające ruch turystyczny - zaznaczył.

Wykaz obiektów noclegowych

Projekt nowelizacji, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, został opublikowany pod koniec grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on m.in. utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych, obowiązek zgłaszania obiektów do ewidencji gminnej, posiadania regulaminu porządkowego oraz składania oświadczeń o spełnianiu wymogów prawnych, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych. Obiekty wpisane do wykazu otrzymają indywidualne numery identyfikacyjne.

Projekt przewiduje także możliwość wykreślenia obiektu z ewidencji w przypadku powtarzających się naruszeń prawa oraz kary finansowe za używanie oznaczeń wprowadzających klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu. Według Ministerstwa Sportu i Turystyki celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa turystów, wzmocnienie nadzoru samorządów oraz kompleksowe uporządkowanie rynku najmu krótkoterminowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował: Wiktor Knowski/ToL