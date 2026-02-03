Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Najnowsze

Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Rząd zapowiada nowy obowiązek

Boom na krótkoterminowy najem
Nieruchomości. Ceny mieszkań w Polsce
Źródło: TVN24
Rząd przygotowuje przepisy mające uporządkować rynek najmu krótkoterminowego - poinformował wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Na wtorkowej konferencji w Zakopanem stwierdził, że sprzedaż na platformach cyfrowych będą mogły prowadzić wyłącznie lokale posiadające numer ewidencyjny.

Jak podkreślił Raś, nowe regulacje mają przede wszystkim ograniczyć skalę tzw. szarej strefy w turystyce. - To prawo musimy wprowadzić do 20 maja ze względu na przepisy europejskie. Dzięki temu poznamy realną liczbę obiektów funkcjonujących w najmie krótkoterminowym. Według naszych badań szara strefa stanowi ok. 35 proc. rynku, a niektórzy szacują ją nawet na 60 proc. W skali kraju może to być od 80 tys. do 100 tys. obiektów - powiedział wiceminister.

Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sytuacja na rynku najmu. "Takie transakcje należą już do przeszłości"

Nieruchomości

Nowe regulacje

Raś wyjaśnił, że tylko lokale z numerem ewidencyjnym będą mogły działać na platformach rezerwacyjnych, natomiast obiekty bez rejestracji będą mogły funkcjonować wyłącznie w formule nieodpłatnej, opartej na wzajemności. - Jeśli ktoś gości mnie w swoim lokalu bez pobierania opłat, ja mogę ugościć go u siebie na takich samych zasadach - dodał.

Nowe regulacje mają również zapewnić bezpieczeństwo turystów, m.in. poprzez wprowadzenie minimalnych wymogów, w tym norm przeciwpożarowych dla obiektów oferujących powyżej 30 miejsc noclegowych. Wiceminister zaznaczył, że przepisy uwzględnią specyfikę kurortów górskich, takich jak Zakopane, i nie będą nadmiernie ograniczać działalności małych obiektów z pokojami gościnnymi, w tym tradycyjnych chałup góralskich.

Ministerstwo przewiduje fazę przejściową, w trakcie której legalnie działający przedsiębiorcy będą mogli szybko zarejestrować swoje obiekty w centralnym rejestrze i uzyskać numer ewidencyjny. Obiekty działające do tej pory w szarej strefie będą musiały zacząć działać legalnie. Platformy pośredniczące w rezerwacjach będą natomiast zobowiązane do raportowania obrotów właścicieli do ministra finansów, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Raś podkreślił, że turystyka stanowi ponad 5 proc. polskiego PKB.

Uszczelnienie systemu

Wójt Kościeliska Roman Krupa ocenił, że planowane zmiany uspokoją sytuację na lokalnym rynku. - Dla kwater, willi i pokoi gościnnych nic się nie zmienia. Cieszymy się, że system powstaje, bo uporządkuje rynek i wprowadzi równość funkcjonowania podmiotów gospodarczych w całej Polsce - powiedział. Zwrócił uwagę, że wydłużenie terminu wpisu do centralnej bazy da samorządom dodatkowy czas na wprowadzenie danych.

Burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz podkreślił, że obiekty do 30 miejsc noclegowych nie będą objęte dodatkowymi wymogami przeciwpożarowymi - czego obawiali się niektórzy kwaterodawcy - a większość działających legalnie obiektów i tak już posiada stosowne odbiory sanitarne i przeciwpożarowe. - Celem ustawy jest uporządkowanie najmu krótkoterminowego, uszczelnienie systemu i większe wpływy dla gmin, które będzie można przeznaczyć na inwestycje wspierające ruch turystyczny - zaznaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Zrobić proste selfie i odjechać". Ludzie mają dość

"Zrobić proste selfie i odjechać". Ludzie mają dość

TVN24
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna

To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna

Turystyka

Wykaz obiektów noclegowych

Projekt nowelizacji, przygotowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, został opublikowany pod koniec grudnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Zakłada on m.in. utworzenie Centralnego Wykazu Turystycznych Obiektów Noclegowych, obowiązek zgłaszania obiektów do ewidencji gminnej, posiadania regulaminu porządkowego oraz składania oświadczeń o spełnianiu wymogów prawnych, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych. Obiekty wpisane do wykazu otrzymają indywidualne numery identyfikacyjne.

Projekt przewiduje także możliwość wykreślenia obiektu z ewidencji w przypadku powtarzających się naruszeń prawa oraz kary finansowe za używanie oznaczeń wprowadzających klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu. Według Ministerstwa Sportu i Turystyki celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa turystów, wzmocnienie nadzoru samorządów oraz kompleksowe uporządkowanie rynku najmu krótkoterminowego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował: Wiktor Knowski/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NieruchomościnajemMinisterstwo Sportu i Turystyki
Zobacz także:
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Pieniądze
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
Z kraju
shutterstock_2714899109
Alarmujące dane. Co piąty mieszkaniec Niemiec jest zagrożony
Ze świata
shutterstock_2183395155
Awaria w dużym banku w Polsce. "Przepraszamy za niedogodności"
Pieniądze
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Rewolucja w branży? "Tego nie można nazwać grą"
Tech
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
Dla firm
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Tusk: w Kijowie towarzyszyć mi będzie Domański
Z kraju
moskwa metro shutterstock_2555062963
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki"
Ze świata
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla
Moto
Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
Ze świata
portfel, pieniądze
Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"
Z kraju
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Paryska prokuratura przeszukuje biuro firmy Muska
Ze świata
shutterstock_2708817987
Te produkty zdrożały najbardziej. "Niepokojące"
Z kraju
Donald Trump
Apel Trumpa. "Podpiszę natychmiast"
Ze świata
Elon Musk
Musk łączy firmy. Największa fuzja w historii
Tech
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump ogłasza wielki projekt. "By nie było żadnych problemów"
Ze świata
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
Ze świata
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
Z kraju
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
Ze świata
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
Ze świata
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
Z kraju
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
Ze świata
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
Moto
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
Pieniądze
Złotówki Pieniądze PLN
Jak złożyć wniosek, kiedy wypłata? Nowy okres 800 plus
Z kraju
Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internetowych serwisach administracji publicznej
Co się dzieje z KSeF? Resort reaguje
Z kraju
Niemcy, strajk pracowników transportu publicznego
Siarczysty mróz i paraliż u naszego sąsiada. Transport publiczny stanął
Ze świata
Fontanna di Trevi w Rzymie
To jedna z najpopularniejszych atrakcji Rzymu. Od dzisiaj jest płatna
Turystyka
Tokio, Japonia
Japonia sięga po skarby z dna oceanu. To odpowiedź na dominację Chin
Ze świata
fabryka spawanie spawacz robotnik shutterstock_2434462411
Najnowsze dane z przemysłu. Kolejny miesiąc poniżej krytycznego progu
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica