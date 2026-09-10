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Drastyczne cięcia w Volkswagenie. Nawet kilkanaście miliardów euro

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Fabryka Volkswagena
Ostre cięcia zatrudnienia w Volkswagenie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Volkswagen
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Volkswagen szacuje koszty redukcji zatrudnienia i ewentualnego zamknięcia fabryk na około 16 miliardów euro - przekazał Reuters powołując się na anonimowe źródło. Koncern planuje likwidację nawet 60 tysięcy miejsc pracy na świecie. Rozważa też przyszłość czterech zakładów w Niemczech.

Europejski producent samochodów rozpoczął największą restrukturyzację w swojej historii. Porozumienie w tej sprawie zawarto w ubiegłym tygodniu. Koncern uzasadnia swoją decyzję walką o przetrwanie wobec konkurencji z Chin, dotkliwych ceł i zbyt dużych mocy produkcyjnych.

Według źródła Reutersa, na koszty związane z likwidacją nawet 60 tysięcy miejsc pracy na świecie koncern miałby przeznaczyć około 10 miliardów euro.

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Cztery niemieckie fabryki z niepewną przyszłością

Volkswagen ma przeanalizować możliwe rozwiązania dla czterech zakładów w Niemczech. W ciągu najbliższej dekady stopniowo zakończą one produkcję przypisanych im modeli samochodów. Plan obejmuje możliwość zamknięcia fabryk, ale dostarczony materiał nie wskazuje, by zapadły już ostateczne decyzje.

Według rozmówcy Reutersa wygaszenie produkcji w zakładach w Emden i Zwickau kosztowałoby po około miliardzie euro. W przypadku zakładów w Neckarsulm i Hanowerze koszty wyniosłyby po około dwa miliardy euro.

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Informację o szacowanych kosztach jako pierwszy podał niemiecki magazyn "Der Spiegel". Rzecznik Volkswagena odmówił komentarza w tej sprawie. Kwota 16 miliardów euro pozostaje więc nieoficjalnym szacunkiem.

Źródło: Reuters
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Tagi:
VolkswagenNiemcysamochodyZwolnienia grupowe
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