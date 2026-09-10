Moto Drastyczne cięcia w Volkswagenie. Nawet kilkanaście miliardów euro Oprac. Jan Sowa |

Ostre cięcia zatrudnienia w Volkswagenie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Volkswagen

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Europejski producent samochodów rozpoczął największą restrukturyzację w swojej historii. Porozumienie w tej sprawie zawarto w ubiegłym tygodniu. Koncern uzasadnia swoją decyzję walką o przetrwanie wobec konkurencji z Chin, dotkliwych ceł i zbyt dużych mocy produkcyjnych.

Według źródła Reutersa, na koszty związane z likwidacją nawet 60 tysięcy miejsc pracy na świecie koncern miałby przeznaczyć około 10 miliardów euro.

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Cztery niemieckie fabryki z niepewną przyszłością

Volkswagen ma przeanalizować możliwe rozwiązania dla czterech zakładów w Niemczech. W ciągu najbliższej dekady stopniowo zakończą one produkcję przypisanych im modeli samochodów. Plan obejmuje możliwość zamknięcia fabryk, ale dostarczony materiał nie wskazuje, by zapadły już ostateczne decyzje.

Według rozmówcy Reutersa wygaszenie produkcji w zakładach w Emden i Zwickau kosztowałoby po około miliardzie euro. W przypadku zakładów w Neckarsulm i Hanowerze koszty wyniosłyby po około dwa miliardy euro.

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Informację o szacowanych kosztach jako pierwszy podał niemiecki magazyn "Der Spiegel". Rzecznik Volkswagena odmówił komentarza w tej sprawie. Kwota 16 miliardów euro pozostaje więc nieoficjalnym szacunkiem.