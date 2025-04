Premier o cłach: musimy szukać rozwiązań

Przedstawiciele rządu o cłach

Przekazał, że w tym tygodniu będzie rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. - Zależy mi żebyście mi powiedzieli, co mogę zrobić, jakie mam formułować sugestie wobec KE, które mogłyby chronić polski przemysł i branżę motoryzacyjną - zwrócił się do uczestników spotkania.

- Dla Polski eksport do USA jest istotny, USA to nasz ósmy największy rynek eksportowy, a w tzw. wartości dodanej to drugi największy rynek. Dlatego chcemy spotkać się z przedstawicielami tych sektorów naszej gospodarki, które stanowią silnik napędowy polskiego eksportu. Z całą pewnością branża motoryzacyjna jest takim sektorem - 8 proc. naszego PKB, bardzo wysokie zatrudnienie. To też często jest ten obszar, w którym widzieliśmy bardzo wysokie inwestycje w ostatnich latach. Zależy nam na tym, żeby te inwestycje były kontynuowane - dodał szef resortu finansów.