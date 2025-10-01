Nowy trend w Polsce. Te auta podbijają rynek

Chińskie samochody przebojem zdobywają rynki w Europie Źródło: Reuters Archive

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Według danych Otomoto Insights w sierpniu 2025 roku liczba ofert nowych samochodów w Polsce utrzymywała się na podobnym poziomie co rok wcześniej, notując 1 proc. wzrostu.

Wzrost popularności chińskich marek aut

Jednak wyższe wzrosty odnotowano w przypadku chińskich marek - liczba ofert sprzedaży samochodów marki BAIC zwiększyła się o 443 proc. rok do roku, a inne marki, takie jak BYD i MG także odnotowały duże przyrosty.

"Dane te pokazują, że polski rynek motoryzacyjny coraz szerzej otwiera się na nowych producentów, a kierowcy coraz częściej wybierają alternatywy dla modeli europejskich. W segmencie nowych samochodów zachętą są nie tylko niższe ceny – w przypadku pojazdów z Chin potrafią być one nawet o 30-40 proc. niższe przy porównywalnym wyposażeniu – ale też coraz lepsze parametry techniczne" - zauważyli autorzy raportu.

Zmiana układu sił na rynku

Podkreślili, że na rynku pojawiają się obecnie klienci, którzy dotąd kupowali wyłącznie auta używane, a teraz – dzięki niższym cenom chińskich aut – kupują auta z salonu.

"To nie tylko zmienia strukturę nabywców, ale może też wpływać na strategie dealerów i producentów działających w Polsce od lat. (...) Dynamiczny rozwój sieci dealerskiej, inwestycje w technologie oraz rosnąca akceptacja konsumentów sugerują, że rynek nowych samochodów w Polsce może wkrótce wyglądać inaczej niż jeszcze kilka lat temu. Jeśli producenci z Chin utrzymają atrakcyjne ceny i będą inwestować w jakość, możemy spodziewać się trwałej zmiany rynkowego układu sił" - dodali.

OGLĄDAJ: TVN24 HD