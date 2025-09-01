Rewolucja dla kierowców. Nowa usługa w rządowej aplikacji

Od 1 września aplikacja mObywatel zyskała nową funkcję przydatną dla kierowców - mStłuczkę. Usługa została wprowadzona wraz z nowelizacją ustawy o mObywatelu oraz ustawy o informatyzacji i ma ułatwić dokumentowanie zdarzeń drogowych.

Usługa mStłuczka ma pozwolić na szybkie oraz wygodne zgłoszenie kolizji drogowej bezpośrednio w aplikacji mObywatel, bez konieczności drukowania dokumentów czy wypełniania papierowych formularzy.

Usługa "mStłuczka jest odpowiedzią"

- mStłuczka jest odpowiedzią, jak w sposób łatwy, ale i dobrze zorganizowany zarządzić sytuacją kryzysową. Tak, żeby ją przejść bez stresu, tak, żeby można było w jednej aplikacji, bez papieru zgłosić, że było zdarzenie drogowe - mówił na konferencji prasowej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

- Wielu z nas przez lata sytuację kryzysową związaną z stłuczką traktowało jako coś, co związane jest z wielkim emocjonalnym stresem. Praca Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki, ale również wielu naszych partnerów miała na celu doprowadzić do tego, żebyśmy mogli jasno i przejrzyście powiedzieć, że te prawie 60 proc. Polek i Polaków, które ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów będzie wiedziało, że państwo wychodzi im na przeciw - podkreślał.

Usługa mStłuczka w aplikacji mObywatel

W razie zgłaszania kolizji drogowej dane pojazdów i uczestników zdarzenia zostaną automatycznie pobrane z rejestrów państwowych. Użytkownik będzie mógł również dodać dokumentację zdjęciową i przesłać gotowe zgłoszenie bezpośrednio do ubezpieczyciela osoby poszkodowanej.

Do tej pory, aby zgłosić kolizję, należało sporządzić oświadczenie sprawcy, które zawiera dane uczestników, pojazdów, opis zdarzenia i informację o polisie sprawcy. Następnie szkodę zgłaszało się bezpośrednio do ubezpieczyciela sprawcy, najlepiej niezwłocznie, korzystając z formularza online, telefonicznie lub osobiście w placówce.

Wprowadzenie do aplikacji usługi mStłuczka związane jest z nowelizacją ustawy o aplikacji mObywatel oraz ustawy o informatyzacji, która pozwoliła wprowadzić kolejne usługi i dokumenty cyfrowe do aplikacji.

W trzecim tygodniu września ma zostać wprowadzona nowa odsłona legitymacji ucznia. Uczniowie nie będą musieli zakładać profilu zaufanego ani spełniać dodatkowych formalności, a rodzice będą mieli możliwość dodania legitymacji swoich dzieci na własnych urządzeniach.

Cyfrowa legitymacja nauczyciela

Na 30 listopada 2025 r. zaplanowane jest także uruchomienie cyfrowej legitymacji nauczyciela. Ułatwi ona m.in. sprawdzanie uprawnień oraz kontakt z urzędami i innymi instytucjami publicznymi.

Usługą, która zacznie obowiązywać z końcem roku, będzie wirtualny asystent oparty na AI. Jego zadaniem będzie wspieranie użytkowników w korzystaniu z aplikacji m.in. poprzez odpowiadanie na pytania, wskazywanie odpowiednich usług czy pomaganie krok po kroku w załatwianiu spraw. Do działania asystenta wykorzystany zostanie polski model językowy PLLuM.

10 milionów osób korzysta z aplikacji mObywatel

Z końcem lipca z aplikacji mObywatel korzystało 10 milionów osób. Jak ocenił resort cyfryzacji, ostatnie półtora roku to najbardziej dynamiczny okres w rozwoju aplikacji. Wprowadzono m.in. 18 nowych usług, nowe funkcje oraz zmieniono interfejs.

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji z końca lipca, 10 mln osób posiada mDowód, a 5,5 mln ma mPrawo jazdy. W użytku jest 5,7 mln aktywnych dokumentów Moje pojazdy, z których korzysta 4,6 mln właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Kartą Dużej Rodziny w mObywatelu posługuje się natomiast 933 tys. użytkowników. Każdego dnia mObywatel odnotowuje 1 mln logowań.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP