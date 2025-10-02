Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Moto

Dwie jezdnie na całej długości. Budowa strategicznej trasy ukończona

droga ekspresowa S61
Minister Dariusz Klimczak o Wschodniej Obwodnicy Warszawy
Źródło: TVN24
Od czwartku ruch na obwodnicy Łomży w ciągu drogi S61 odbywa się dwiema jezdniami. Do użytku oddano bowiem jezdnię w stronę Suwałk. Tym samym cały międzynarodowy korytarz transportowy Via Baltica od Warszawy do Budziska - o długości 310 kilometów - jest już drogą dwujezdniową. - Via Baltica w Polsce ukończona. To chyba najważniejsze hasło na dziś, informacja, na którą wiele osób czekało - powiedział obecny na otwarciu łomżyńskiej obwodnicy minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

13-kilometrowa obwodnica Łomży - od węzła drogowego Łomża Zachód do węzła Kolno – kosztowała ponad 713 mln zł - poinformował podczas otwarcia drugiej jezdni obwodnicy Łomży wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.

Przypomniał, że w ramach inwestycji powstały trzy węzły drogowe (Łomża Zachód, Łomża Północ oraz Nowogród), a najważniejszym elementem budowy łomżyńskiej obwodnicy był most nad doliną rzeki Narew o długości 1,2 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dodała, że w ramach tego samego zadania powstaje również 7-kilometrowy odcinek DK64, jeszcze w 2025 r. będzie oddany do ruchu odcinek drogi od węzła Łomża Północ do Marianowa (3 km), a w 2026 r. od Marianowa do Elżbiecina (4 km).

Ukończona trasa Via Baltica
Ukończona trasa Via Baltica

Via Baltica ukończona

Budowa obwodnicy Łomży trwała trzy lata, dokończyła ją firma Intercor, która przejęła inwestycję po poprzednim wykonawcy. Lewa nitka obwodnicy była udostępniona kierowcom przed rokiem (30 września 2024 r.), od czwartku kierowcy jeżdżą też drugą, prawą nitką (w stronę Suwałk). W ten sposób dostępna jest cała Via Baltica.

GDDKiA podała w czwartek, że Via Baltica w Polsce od Warszawy do Budziska na granicy z Litwą to 310 km drogi ekspresowej (w rejonie Ostrowi Mazowieckiej z S8 Via Baltica przechodzi na S61 - red.).

- Via Baltica w Polsce ukończona. To chyba najważniejsze hasło na dziś, informacja, na którą wiele osób czekało - powiedział obecny na otwarciu łomżyńskiej obwodnicy minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który jest podlaskim posłem, jedynym przedstawicielem regionu w rządzie. Podkreślił, że trasa ma przyspieszać połączenia, łączyć miasta, ale też służyć rozwojowi regionu.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zaznaczył, że Via Baltica to trasa łącząca kraje nadbałtyckie z zachodem Europy, a obwodnica Łomży dopełnia tę trasę.

- W tych czasach, w których żyjemy, w czasach niebezpiecznych, trudnych, ważne jest, aby takie strategiczne drogi powstawały, aby było również poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców - powiedział Bukowiec.

Przemysław Kalinka z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce powiedział, że Polska jako pierwszy kraj dokończyła budowę Via Baltica na swoim terenie.

GDDKiA podsumowała w czwartek, że budowa Via Baltica kosztowała ok. 11 mld zł, z czego 6 mld zł pochodziło z UE. Pierwszy przyszły odcinek S61 oddano do użytku w 2013 r. i była to wówczas jednojezdniowa obwodnica Stawisk, którą do standardów drogi ekspresowej rozbudowano w 2021 r.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski przypomniał w czwartek, że budowa obwodnicy Łomży była dofinansowana z UE. 440,4 mln zł na ten cel pochodziło z programu Infrastruktura i Środowisko, a 245,9 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). 

Via Baltica

Via Baltica, w ciągu drogi międzynarodowej E67, łączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej biegnie w ciągu S61 i dalej po S8 do Warszawy.

Trasa pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi - od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno - z Polską i zachodnią częścią Europy. To także element dwóch korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne - Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie. 

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Waszczuk/PAP

Udostępnij:
Zobacz także:
shutterstock_2630966071
Ten rodzaj zatrudnienia traci na popularności. "Rynek pracy ewoluuje"
Według szefa PFR Nieruchomości potrzebnych jest milion mieszkań ponad to co buduje rynek
Tutaj ceny mieszkań spadły
Nieruchomości
shutterstock_1463547899
Mają pracować bez wynagrodzenia. "Prawdopodobnie wystąpią pewne problemy kadrowe"
Turystyka
shutterstock_2136269951
Podejrzenie zmowy. Zarzuty dla czterech firm
Siedziba Nissana
Gigant wstrzymuje plany produkcji w USA
Moto
Elon Musk
Pierwsza taka osoba w historii
Ze świata
pap_20250926_1LK
"Kryzys paliwowy" w Rosji. Tu Moskwa szuka ratunku
Ze świata
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach
Ze świata
Kongres USA w Waszyngtonie
Prowizorium budżetowe odrzucone. Shutdown trwa
TVN24
haker komputer laptop klawiatura mężczyzna shutterstock
Wicepremier: należy natychmiast zaprzestać korzystania z tego oprogramowania
Tech
krakow - Artur Bogacki shutterstock_2192376717
Branża alarmuje, pilny apel do władz. "Konsekwencje są dotkliwe"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
Lidl sklep handel
Wielka sieć wycofała partię owoców. Komunikat
Kaufland
Sztuczka z butelką, wiceminister: wstyd. Handlowy gigant zabiera głos
shutterstock_2346636237
Chaos w sprawie fotoradarów. Część mandatów może trafić do kosza
Moto
Twórcy aplikacji Snapchat zapowiadają rewolucję, która obejmie miliony użytkowników popularnego medium społecznościowego
Popularna aplikacja wprowadza opłaty. "Nigdy nie jest łatwo"
Tech
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Tysiące aut wezwane do serwisów
Moto
Haker cyberatak cyberwojna Hacker
"Próbują zdobyć poufne informacje". Ministerstwo ostrzega
Dron Tajpej 101 shutterstock_725023153
To "podważa wiarygodność Tajwanu w oczach sojuszników"
Ze świata
shutterstock_2672258501
Gwałtowna zmiana na rynku. Kluczowe dwa czynniki
Nieruchomości
shutterstock_1598514535
Nowy milioner w Polsce. Podano, gdzie padła duża wygrana
Donald Tusk
Tusk: nie chcę psuć tu dobrej atmosfery
Ze świata
shutterstock_2492708065
Nowy trend w Polsce. Te auta podbijają rynek
Moto
shutterstock_116315896
SPF 4 zamiast SPF 50. Skandal narasta
Ze świata
pieniadze pln zloty polski shutterstock_2565507597
Tyle naprawdę zarabiamy. Nowe dane
Pieniądze
Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła w lutym
"Nożyce między Polską a Niemcami ponownie się zamknęły"
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Ekspert o podwyżce podatku: mam wręcz pewność
Pieniądze
shutterstock_2250571743
14 milionów do wygrania
Uwięzieni w sklepie
System kaucyjny. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
sklep kasa - frantic00 shutterstock_2245552555
Rewolucja dla klientów. Wielkie sieci komentują
Paulina Karpińska
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica