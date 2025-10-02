Dwie jezdnie na całej długości. Budowa strategicznej trasy ukończona

Minister Dariusz Klimczak o Wschodniej Obwodnicy Warszawy Źródło: TVN24

13-kilometrowa obwodnica Łomży - od węzła drogowego Łomża Zachód do węzła Kolno – kosztowała ponad 713 mln zł - poinformował podczas otwarcia drugiej jezdni obwodnicy Łomży wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec.

Przypomniał, że w ramach inwestycji powstały trzy węzły drogowe (Łomża Zachód, Łomża Północ oraz Nowogród), a najważniejszym elementem budowy łomżyńskiej obwodnicy był most nad doliną rzeki Narew o długości 1,2 km.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dodała, że w ramach tego samego zadania powstaje również 7-kilometrowy odcinek DK64, jeszcze w 2025 r. będzie oddany do ruchu odcinek drogi od węzła Łomża Północ do Marianowa (3 km), a w 2026 r. od Marianowa do Elżbiecina (4 km).

Ukończona trasa Via Baltica

Budowa obwodnicy Łomży trwała trzy lata, dokończyła ją firma Intercor, która przejęła inwestycję po poprzednim wykonawcy. Lewa nitka obwodnicy była udostępniona kierowcom przed rokiem (30 września 2024 r.), od czwartku kierowcy jeżdżą też drugą, prawą nitką (w stronę Suwałk). W ten sposób dostępna jest cała Via Baltica.

GDDKiA podała w czwartek, że Via Baltica w Polsce od Warszawy do Budziska na granicy z Litwą to 310 km drogi ekspresowej (w rejonie Ostrowi Mazowieckiej z S8 Via Baltica przechodzi na S61 - red.).

- Via Baltica w Polsce ukończona. To chyba najważniejsze hasło na dziś, informacja, na którą wiele osób czekało - powiedział obecny na otwarciu łomżyńskiej obwodnicy minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, który jest podlaskim posłem, jedynym przedstawicielem regionu w rządzie. Podkreślił, że trasa ma przyspieszać połączenia, łączyć miasta, ale też służyć rozwojowi regionu.

Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec zaznaczył, że Via Baltica to trasa łącząca kraje nadbałtyckie z zachodem Europy, a obwodnica Łomży dopełnia tę trasę.

- W tych czasach, w których żyjemy, w czasach niebezpiecznych, trudnych, ważne jest, aby takie strategiczne drogi powstawały, aby było również poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców - powiedział Bukowiec.

Przemysław Kalinka z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce powiedział, że Polska jako pierwszy kraj dokończyła budowę Via Baltica na swoim terenie.

GDDKiA podsumowała w czwartek, że budowa Via Baltica kosztowała ok. 11 mld zł, z czego 6 mld zł pochodziło z UE. Pierwszy przyszły odcinek S61 oddano do użytku w 2013 r. i była to wówczas jednojezdniowa obwodnica Stawisk, którą do standardów drogi ekspresowej rozbudowano w 2021 r.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski przypomniał w czwartek, że budowa obwodnicy Łomży była dofinansowana z UE. 440,4 mln zł na ten cel pochodziło z programu Infrastruktura i Środowisko, a 245,9 mln zł z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Via Baltica

Via Baltica, w ciągu drogi międzynarodowej E67, łączy Finlandię, Estonię, Łotwę i Litwę z Polską. Od przejścia granicznego z Litwą w Budzisku do Ostrowi Mazowieckiej biegnie w ciągu S61 i dalej po S8 do Warszawy.

Trasa pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi - od Helsinek przez Tallin, Rygę i Kowno - z Polską i zachodnią częścią Europy. To także element dwóch korytarzy europejskiej sieci transportowej TEN-T: Morze Północne - Morze Bałtyckie oraz Morze Bałtyckie - Morze Czarne - Morze Egejskie.

