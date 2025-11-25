Kiedy na zakupy w najgorętszym okresie w roku

Inflacja w Polsce w październiku w 2025 roku Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W grudniu będziemy mieli trzy niedziele handlowe, w trakcie których zrobimy zakupy. Wypadają one 7 grudnia, 14 grudnia i 21 grudnia.

Tak duża liczba niedziel handlowych w grudniu wynika z nowych przepisów, które weszły w życie 1 lutego 2025 r. i ustanowiły Wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy. W zamian za to konsumenci zyskali możliwość zrobienia zakupów w trzy poprzedzające niedziele przed świętami.

Niedziele handlowe w 2026 roku

W 2026 roku handel będzie dozwolony łącznie w 8 spośród 52 niedziel:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

Zakaz handlu w niedziele

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2025 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w osiem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w niedzielę przed Wielkanocą oraz w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów - kara ograniczenia wolności.

OGLĄDAJ: TVN24 HD