Ten sklep był w marcu najtańszy w Polsce

Policzono, która sieć sklepów jest najtańszym miejscem na zakupy w Polsce, wyprzedzając w zestawieniu Makro Cash & Carry i Dino - wynika z najnowszej analizy ASM Sales Force Agency (ASM SFA). Według raportu wzrost cen koszyka w skali roku objął 12 z 13 badanych sieci sklepów.

W marcu średnia wartość koszyka zakupowego w wybranych sieciach wzrosła o 23,38 zł wobec 314,83 zł w marcu 2025 r. W porównaniu do lutego br. w ośmiu sieciach odnotowano wzrost, a w pozostałych pięciu spadek ceny badanych produktów.

Jedyny sklep z koszykiem poniżej 300 zł

Koszyk zakupowy najtańszy w marcu był w sieci Auchan, gdzie kosztował średnio 293,59 zł - o 1,24 zł mniej niż w lutym br. Auchan był jedyną siecią, która oferowała w ubiegłym miesiącu analizowany zestaw produktów za mniej niż 300 zł. Drugim i trzecim sklepem w rankingu były Makro Cash & Carry (o 23,59 zł więcej) oraz Dino (o 43,09 zł więcej).

Najwięcej analizowany koszyk kosztował w sieci POLOmarket - 361,20 zł. Tym samym różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą siecią w tym zestawieniu wyniosła 23,03 proc.

W analizie zauważono, że koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci miałby wartość 254,64 zł (więcej o 7,62 zł niż w lutym br.), a przyjmując najwyższe ceny - 399,66 zł (mniej o 3,49 zł niż w lutym br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w marcu 2026 r. wyniosła 145,02 zł i jest ona o 11,11 zł niższa niż w lutym br.

Największe wzrosty i spadki cen

Względem lutego br. największy wzrost średniej ceny koszyka zakupowego odnotowano w sieci Selgros Cash & Carry - o 6,94 proc. Największa obniżka była w sieci Biedronka - o 3,5 proc. W ujęciu rocznym największy wzrost wartości koszyka odnotowano w Selgros Cash & Carry (11,66 proc.), a "wyraźne podwyżki" były też w sieciach Carrefour (10,37 proc.) i POLOmarket (10,28 proc.). Spadek zaobserwowano jedynie w sieci Netto - o 0,5 proc.

Jak przekazano również, wśród kategorii sieci tradycyjnych najtańsze zakupy można było zrobić w marcu w hipermarketach, gdzie koszyk kosztował 330,36zł. W sklepach typu Cash & Carry było to 333,05 zł, a w dyskontach - 343,37 zł. Najdroższe zakupy oferowały supermarkety - 345,25 zł.

Presja cenowa wciąż wyraźna

- Marcowe dane potwierdzają, że presja cenowa w handlu detalicznym pozostaje wyraźna, choć jej dynamika jest bardziej uporządkowana niż jeszcze kilka kwartałów temu. Wzrost wartości koszyka o ponad 7 proc. rok do roku, przy jednoczesnym spadku rozpiętości cen między najtańszymi a najdroższymi ofertami, wskazuje na stopniowe ujednolicanie polityk cenowych sieci i rosnącą konkurencję o klienta wrażliwego cenowo - ocenił Kamil Kruk z ASM SFA.

Dodał, że wzrosty w większości sieci pokazują, że czynniki kosztowe - w szczególności ceny paliw i żywności - nadal są przenoszone na konsumentów. Jego zdaniem w kolejnych miesiącach należy oczekiwać stabilizacji tempa wzrostu cen, a nie ich spadków.

To koniec tanich paczek z Chin. UE wprowadza cła

Inflacja wciąż widoczna

Jak wynika z przywołanych w raporcie danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2026 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r. wzrosły o 3 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca - o 1,1 proc. Wzrost cen - zdaniem ekspertów - to efekt m.in. drożejących paliw i żywności.

W badaniu Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły z kategorii - nabiał, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa, kosmetyki, owoce i warzywa, produkty tłuszczowe i inne. ASM SFA bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

pc

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BartlomiejMagierowski/Shutterstock

Bartłomiej Ciepielewski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
