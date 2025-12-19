Szczyt handlowego maratonu. Przed nami ostatnia taka niedziela w tym roku

Prezes NBP: wszelkie prognozy wskazują na utrzymywanie się inflacji na poziomie zgodnym z celem NBP w kolejnych latach Źródło: youtube.com/NBP

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W najbliższą niedzielę 21 grudnia przypada ostatnia w tym roku niedziela handlowa. To trzecia taka niedziela w grudniu 2025 roku, ze względu na wolną Wigilię.

Na mocy nowelizacji Ustawy o dniach wolnych od pracy Wigilia 2025 po raz pierwszy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W zamian za to Polacy zyskali trzecią niedzielę handlową.

Dowiedz się więcej: Król i królowa podwyżek

Niedziele handlowe w 2026 roku

Kolejna niedziela handlowa, w którą będzie można zrobić zakupy w dużych marketach i sieciach, wypada 25 stycznia 2026 r.

W nadchodzącym 2026 roku będziemy mieli siedem niedziel handlowych. Niedzielne zakupy w przyszłym roku będziemy mogli zrobić: 25 stycznia, 29 marca, 26 kwietnia, 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

1 lutego weszła w życie nowela przewidująca ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych, dla których dotąd - zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - Wigilia była dniem roboczym do godziny 14. Nowela przewiduje również, że w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Wolne niedziele od handlu w Polsce

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku: ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, w niedzielę przed Wielkanocą, a po nowelizacji również w trzy kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie.

W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach.

Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym naruszaniu przepisów – kara ograniczenia wolności.

OGLĄDAJ: Zełenski w Polsce. Transmisja w TVN24