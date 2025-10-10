"Świadectwo niewidzialnego kryzysu". Prawie połowa młodych tego doświadczyła

Rynek pracy. Rok 2025 od strony pracownika Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Raport "Gen Boost 2025" wskazuje na różnice w postrzeganiu zdrowia psychicznego między pracodawcami a młodymi pracownikami. Aż połowa ankietowanych firm zauważa, że pracownicy z pokolenia Z częściej niż ich starsi koledzy zmagają się z wyzwaniami związanymi z dobrostanem psychicznym, takimi jak stres, lęki czy spadki nastroju.

"Świadectwo niewidzialnego kryzysu"

Szczególnie niepokojący jest jednak problem wypalenia zawodowego - 46 proc. młodych przyznaje, że już go doświadczyło, podczas gdy niemal połowa pracodawców nie dostrzega tego problemu.

- Brak zrozumienia pomiędzy pokoleniem Z a ich pracodawcami, szczególnie w kontekście dobrostanu psychicznego, może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Różnica w percepcji problemu wypalenia zawodowego wśród Zetek to nie tylko drobne niedopatrzenie, lecz świadectwo niewidzialnego kryzysu, który młodzi pracownicy przeżywają samotnie - zaznaczył współzałożyciel Fundacji OFF school Grzegorz Święch, cytowany przez portal Polskie Forum HR.

Dodał też: - Priorytet generacji Z, jakim jest zdrowie i dobre samopoczucie, jest tym samym niedostrzegany lub bagatelizowany. To wymaga zmian dotychczasowych zachowań, nawyków i kultury zarządzania – tylko wówczas możliwe będzie zbudowanie efektywnego mostu pokoleniowego.

Z kolei ekspertka Hays Poland Agnieszka Czarnecka podkreśliła, że pokolenie Z wchodzi na rynek pracy w trudnych warunkach. - Krzywdząca narracja społeczna, kultywowana przede wszystkim w mediach społecznościowych, zakłada, że powinniśmy cały czas działać i donosić sukcesy, ale być jednocześnie pełni energii, zmotywowani oraz w pełni usatysfakcjonowani. To wizja dopaminowego stylu życia, które w rzeczywistości jest pułapką - wyjaśniła Czarnecka, cytowana w raporcie.

Wieloetatowość wśród młodych

Raport wskazuje również na różnice w podejściu do wieloetatowości, czyli podejmowania pracy w kilku miejscach jednocześnie. Aż 57 proc. przedstawicieli pokolenia Z pozytywnie ocenia tę formę zatrudnienia, w porównaniu do zaledwie 39 proc. pracodawców. Dla młodych elastyczność i możliwość dopasowania pracy do indywidualnych potrzeb są kluczowe.

Motywacje do tej formy pracy są różnorodne. Najwięcej młodych pracowników przyznaje, że kluczowe są kwestie finansowe (49 proc. badanych), a także możliwość rozwoju w obszarach zgodnych z zainteresowaniami (32 proc.).

Z perspektywy firm wieloetatowość rodzi jednak obawy. Pracodawcy wskazują na wyzwania prawne i HR-owe, takie jak bezpieczeństwo danych, jakość pracy czy zaangażowanie pracowników.

- W obliczu starzejącego się społeczeństwa i niedoboru rąk do pracy, elastyczne modele zatrudnienia mogą stać się podstawą funkcjonowania na rynku pracy w przyszłości. Pod warunkiem, że będą racjonalnie wdrożone i dobrze zarządzane - stwierdziła cytowana w raporcie Wiktoria Nowak, menedżerka w Fundacji OFF school.

Pokolenie Z, określane jako Zetki, obejmuje osoby urodzone w latach około 1995–2010. W 2025 roku szacuje się, że stanowią one około 20–25 proc. globalnej siły roboczej. Według raportu "Gen Boost 2025", w Polsce ich udział w rynku pracy może wzrosnąć do 50 proc. w 2030 roku, choć większość badań wskazuje na ostrożniejszy, około 30-procentowy wynik.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: BC/kris Źródło: tvn24.pl Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock