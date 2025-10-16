Ważne zmiany w stażu pracy. Podpis prezydenta

Mieli nie wypłacać pensji. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk: to nie jest spryt, to łamanie prawa Źródło: X, TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tej pory do stażu pracy wliczane były wyłącznie okresy przepracowane na umowie o pracę.

Zmiany w stażu pracy

Po wejściu w życie podpisanej przez prezydenta nowelizacji wliczane będą także m.in.: okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okresy wykonywania umów-zleceń, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas pracy jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, a także udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie).

W nowelizacji dodano też okresy służby w Straży Marszałkowskiej i w Służbie Celno-Skarbowej.

Te nowe okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS, a niepodlegające zgłoszeniu i inne niż praca zarobkowa za granicą będą wymagały przedstawienia odpowiednich dokumentów.

Wliczane do stażu pracy będą także okresy sprzed wejścia w życie ustawy, ale trzeba je będzie właściwie udokumentować – będą na to 24 miesiące od wejścia w życie podpisanych przez prezydenta przepisów.

Staż pracy jest ważny przy uzyskiwaniu niektórych świadczeń i uprawnień pracowniczych, czy np. przy ubieganiu się o stanowiska wymagające potwierdzonego doświadczenia zawodowego.

Kancelaria Prezydenta w informacji o podpisanej ustawie zaznaczyła, że nowe przepisy w dużej mierze zlikwidują nierówności w traktowaniu pracowników ze względu na rodzaj wcześniej podejmowanej przez nich aktywności zawodowej.

Nowelizacja Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw uchwalona 26 września została podpisana 15 października i wejdzie w życie w dwóch etapach - dla sektora publicznego z początkiem 2026 r., a dla sektora prywatnego - pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: /ToL Źródło: PAP Źródło zdjęcia głównego: A great shot of/Shutterstock