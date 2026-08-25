Białystok Żubr poturbował kobietę i mężczyznę Oprac. Martyna Sokołowska |

Podszedł za blisko. Żubr przewrócił go na ziemię Źródło zdj. gł.: RDLP w Białymstoku

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Z informacji przekazanych przez straż pożarną wynika, że zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło o godz. 14.13.

Jak przekazała Ewelina Szklarzewska, rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z dotychczasowych informacji wynika, że kobieta i mężczyzna spacerowali drogą w rejonie kompleksu leśnego. Para nie podchodziła do żubra.

Żubr poturbował dwie osoby Źródło zdjęcia: RDLP w Białymstoku

Dodała, że jedną z możliwych przyczyn zachowania zwierzęcia mogła być bliskość drogi i lasu oraz trwający okres godowy żubrów. Na razie są to jednak wstępne informacje, służby ustalają dokładny przebieg zdarzenia.

Nie ma jeszcze informacji o stanie zaatakowanych. Strażacy przekazali tylko, że kobieta była przytomna.

W Puszczy Białowieskiej jest największa w kraju populacja żubrów. Podczas zimowej inwentaryzacji przeprowadzonej przez Białowieski Park Narodowy (stan populacji na koniec 2025 roku) w polskiej części puszczy i na terenach do niej przyległych doliczono się 1176 żubrów żyjących na wolności.