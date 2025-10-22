Sejny (woj. podlaskie) Źródło: Google Earth

41-latek stawił się ze swoją partnerką na komendzie w Sejnach, by podpisać dozór policyjny w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariusza.

Normalnie byłaby to zwyczajna procedura, gdyby nie fakt, ze mężczyzna ma zakaz zbliżania się do kobiety, która mu towarzyszyła.

Przyszli razem na komendę Źródło: KPP Sejny

Zaproponowałaspacer na komendę

"Twierdził, że się pogodzili, dlatego przyszli wspólnie. 22-latka tłumaczyła, że spotkała mężczyznę przy jednym ze sklepów, przywitała się i zaproponowała spacer do komendy" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

Tłumaczenia nic jednak nie dały. 41-latek, w związku z niestosowaniem się do wydanych zakazów, został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Teraz odpowie przed sądem.

