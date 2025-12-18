Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Przeczesywali lasy w poszukiwaniu 96-latki

Przeczesywali pobliskie lasy
Przeczesywali lasy w poszukiwaniu 96-latki. Wyszła z domu, najbliżsi nie mogli jej znaleźć
Źródło: KPP Sejny
Policjanci, pogranicznicy, strażacy, mieszkańcy oraz oczywiście rodzina. Wszyscy przeczesywali pobliskie ulice i lasy w poszukiwaniu 96-latki z Sejn, która wyszła przed południem z domu i nie wracała. Znaleziono ją po godzinie 22. Siedziała wychłodzona i zdezorientowana na ziemi pod drzewem. Trafiła do szpitala. 

W środę, kilka minut po godzinie 15, policja dostała zgłoszenie o zaginięciu 96-letniej kobiety, która nie powróciła do domu.

Najbliżsi przekazali, że seniorka wymaga stałej opieki i leków. Wyszła z domu przed południem i nie można było się z nią skontaktować, bo nie miała ze sobą telefonu komórkowego.

Najpierw szukali sami, potem zadzwonili na policję

Przeczesywali pobliskie lasy
Przeczesywali pobliskie lasy
Źródło: KPP Sejny

"Rodzina na początku prowadziła poszukiwała 'na własną rękę', jednak gdy zapadł zmrok, a poszukiwania nie przyniosły rezultatu, o wszystkim powiadomiono policjantów" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.

Do akcji ruszyli nie tylko mundurowi, którzy pełnili tego dnia służbę, ale również ci, którzy mieli akurat wolne.

Na pomoc ruszyli też strażacy i pogranicznicy
Na pomoc ruszyli też strażacy i pogranicznicy
Źródło: KPP Sejny

Liczyła się każda minuta

W poszukiwania zaangażowali się również funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Sejnach, którzy mieli ze sobą drona, strażacy PSP w Sejnach, strażacy ochotnicy z OSP Sejny i OSP Bubel, a także mieszkańcy miasta.

"Wszyscy wspólnie przeczesywali tereny leśne, pobliskie miejscowości i drogi dojazdowe. Liczyła się każda minuta. Zimowa aura narażała seniorkę na wychłodzenie organizmu. Dla osoby w podeszłym wieku i chorej mogło to skończyć się tragicznie" – relacjonuje policja.

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?

Aleksandra Arendt-Czekała

Nie była w stanie powiedzieć, gdzie się znajduje

Kobieta została odnaleziona późnym wieczorem po godzinie 22. Wychłodzona siedziała na ziemi pod drzewem. Była zdezorientowana i nie wiedziała, co się z nią dzieje. Nie była w stanie powiedzieć, gdzie się znajduje i co robi w tym miejscu. Trafiła do szpitala pod opiekę lekarzy.

"Tego typu sytuacje policjanci traktują zawsze priorytetowo i angażują się w najwyższym stopniu, nie lekceważąc żadnego zgłoszenia. Poszukiwania osób w podeszłym wieku są niezwykle trudne. Często są to osoby schorowane, przyjmujące na stałe leki, które wyszły z domu, nie informując członków rodziny o celu swojej wyprawy" - czytamy w komunikacie.

Policja apeluje do najbliższych, którzy sprawują opiekę nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku, aby starali się robić wszystko, by osoby takie nie wychodziły bez naszej wiedzy.

Była wychłodzona i zdezorientowana
Była wychłodzona i zdezorientowana
Źródło: KPP Sejny
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: tm/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Sejny

Udostępnij:
TAGI:
zaginięciazaginieni
Czytaj także:
Donald Tusk
"Polska niepodległość będzie zagrożona". Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"
Świat
Kobieta miała w organizmie ponad trzy promile alkoholu w organizmie
Miała ponad trzy promile i wiozła czteroletniego syna
Kielce
grypa
Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
Zdrowie
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Był pijany. Uderzył w auto, którym jechał policjant
Lublin
Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu dożywocie
Byłą partnerkę oblał "nieznaną substancją", później postrzelił w głowę
Katowice
owca shutterstock_348658625
Dziesięć owiec rusza z pomocą zdrowotną. "Są idealnym medium"
Zdrowie
imageTitle
Polka na podium. Najlepszy wynik w sezonie
EUROSPORT
Awantura na komisji budżetowej w gminie Jonkowo
Awantura na komisji. "Nie drzyj ryja", "głuchy jesteś?"
Olsztyn
Kościół w Pieszycach
Wieloletni proboszcz odchodzi. Biskup o wszczętym dochodzeniu kanonicznym
Wrocław
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Polski attaché obrony niedopuszczony do rozmów w USA. Jest odpowiedź z BBN
Polska
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
BIZNES
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
BIZNES
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
BIZNES
30-letni Patryk R. został aresztowany
Atak na obcokrajowców w Częstochowie. Jest akt oskarżenia
Katowice
Barcelona, Hiszpania
Premier ogłosił plan stworzenia państwowej sieci schronów klimatycznych
Świat
Rustem Umierow
"Putin ma coraz większą pokusę, aby nas wchłonąć". Lecą negocjować w USA
Świat
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
METEO
Zaginiony mężczyzna
Wracał z Paryża, ostatni raz widziany był w Niemczech. Policja szuka tego mężczyzny
Rzeszów
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
WARSZAWA
17 1800 tj cl-0001
Niecodzienny gość w studiu. "Żywo zainteresowany" sprawą ustawy łańcuchowej
Polska
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
BIZNES
Yurina Noguchi
Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI
Świat
Trybunał Konstytucyjny
"Przestrzegaliśmy, że to wpłynie na obywateli"
Polska
imageTitle
Mistrz Gibraltaru z policjantem w składzie. Legia w opałach
EUROSPORT
Przejście graniczne w USA
Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Lista państw
Świat
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
METEO
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
WARSZAWA
imageTitle
"Wstydzę się, że jestem Norwegiem"
EUROSPORT
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci. Zakonnica wśród podejrzanych
Lubuskie
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica