Opuszczona posesja, na niej psy na łańcuchach. Bez wody i jedzenia

Dzielnicowi z posterunku w Raczkach, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dostali zgłoszenie o zaniedbanych czworonogach w gminie. Mundurowi na miejscu znaleźli dwa psy, uwiązane na łańcuchach przytwierdzonych do budy.
- Zwierzęta były skrajnie wychudzone. Nie miały dostępu do wody i pożywienia, wyglądały na niedożywione i zaniedbane od dłuższego czasu - przekazali policjanci.
Decyzja weterynarza
Jak ustalili, na posesji nikt nie mieszkał, a zwierzęta nie otrzymywały regularnie wody ani pożywienia. Na miejsce policyjnej interwencji wezwany został lekarz weterynarii, który stwierdził, że psy są w stanie zagrażającym ich życiu i zadecydował o umieszczeniu ich w schronisku.
Teraz suwalscy policjanci ustalają zakres odpowiedzialności właściciela czworonogów.
Autorka/Autor: ng/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP Suwałki