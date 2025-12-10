Opuszczona posesja, na niej psy na łańcuchach. Bez wody i jedzenia

Do zdarzenia doszło w powiecie suwalskim Źródło: Google Earth

Dzielnicowi z posterunku w Raczkach, za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, dostali zgłoszenie o zaniedbanych czworonogach w gminie. Mundurowi na miejscu znaleźli dwa psy, uwiązane na łańcuchach przytwierdzonych do budy.

- Zwierzęta były skrajnie wychudzone. Nie miały dostępu do wody i pożywienia, wyglądały na niedożywione i zaniedbane od dłuższego czasu - przekazali policjanci.

Decyzja weterynarza

Jak ustalili, na posesji nikt nie mieszkał, a zwierzęta nie otrzymywały regularnie wody ani pożywienia. Na miejsce policyjnej interwencji wezwany został lekarz weterynarii, który stwierdził, że psy są w stanie zagrażającym ich życiu i zadecydował o umieszczeniu ich w schronisku.

Teraz suwalscy policjanci ustalają zakres odpowiedzialności właściciela czworonogów.

