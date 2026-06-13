Białystok Atak wilków na stado żubrów. Nagranie Tomasz Mikulicz |

Puszcza Białowieska. Wataha wilków zaatakowała stado żubrów. Ofiarą miał być cielak Źródło wideo: Robin Rozemarijn Wijnands, Tomasz Borowik/ IBS PAN Źródło zdj. gł.: Robin Rozemarijn Wijnands, Tomasz Borowik/ IBS PAN

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- Słyszeliśmy o takich przypadkach, ale były one dosyć rzadkie. Z historii wiemy, że odnotowywano je chociażby w XIX wieku. Nikt jednak nigdy nie nagrał takiej sytuacji, z jaką mieliśmy tu do czynienia - mówi dr hab. Tomasz Borowik, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży.

Ustawiona w Puszczy Białowieskiej fotopułapka zarejestrowała watahę wilków, która zaatakowała stado żubrów.

Pojawiły się wilki Źródło zdjęcia: Robin Rozemarijn Wijnands, Tomasz Borowik/ IBS PAN

Dwa razy przegoniły drapieżniki

Wilki skoncentrowały się na najsłabszym osobniku w stadzie - niedawno narodzonym cielaku. Pojawia się on w 31 sekundzie nagrania. Jeden z żubrów ruszył mu na pomoc, a za nim kolejne. Wilki zostały odgonione jedynie na chwilę. W 48 sekundzie nagrania znów zaatakowały cielaka. Teraz już wszystkie żubry ruszyły na pomoc, robiąc krąg wokół młodego i przeganiając drapieżniki.

Dokładny opis tego, co się stało można przeczytać w czasopiśmie "Ecology and Evolution" w artykuł "The King in the Crosshairs: Evidence of a Predation Attempt on European Bison by Wolves", autorstwa Robin Wijnands oraz, cytowanego wcześniej, Tomasza Borowika. O sprawie pisze też National Geographic.

Dorosłe żubry ruszyły na pomoc Źródło zdjęcia: Robin Rozemarijn Wijnands, Tomasz Borowik/ IBS PAN

Traktują żubry jako potencjalną zdobycz

- To, że wilki mogą zjadać padlinę było wiadomo, ale tutaj mamy dowód, że wilki nie boją się żubrów i postrzegają je jako potencjalną zdobycz. Cielak był już przewrócony. Gdyby nie pomoc stada, nie przeżyłby ataku. Ciekawe jest też to, że żubry mają - jak widać - strategie obronne - mówi dr hab. Borowik.

Dodaje, że jeśli przypadki ataki wilków na żubry będą się częściej powtarzać, drapieżniki te mogą zacząć pełnić rolę naturalnego regulatora liczebności populacji.

- Obecnie populacja stale rośnie, stąd też są tacy, którzy postulują ograniczenie jej liczebności poprzez odstrzał, bo żubr nie ma przecież naturalnych drapieżników. Tutaj widzimy, że jednak ma i są nimi wilki - zaznacza naukowiec.

Zrobiły krąg wokół cielaka Źródło zdjęcia: Robin Rozemarijn Wijnands, Tomasz Borowik/ IBS PAN

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